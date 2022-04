EDENRED : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 - Excellent début d'année grâce à la poursuite d'une forte dynamique commerciale et d'innovation digitale

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

Excellent début d’année grâce à la poursuite d’une forte dynamique commerciale et d’innovation digitale

Edenred enregistre au premier trimestre une croissance soutenue de son chiffre d’affaires, qui témoigne de la pertinence de sa stratégie d’innovation digitale et de ses succès commerciaux :



Chiffre d’affaires opérationnel en progression de +17,3% en données publiées (+15,3% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021, à 426 millions d’euros

Croissance organique à deux chiffres de l’activité dans toutes les zones géographiques et dans les deux principales lignes de métier

Portés par un fort volume d’activité et la hausse des taux d’intérêt dans certaines régions, les autres revenus progressent de près de 30%, passant de 10 à 13 millions d’euros

Revenu total de 439 millions d’euros, en croissance de +17,6% en données publiées (+15,7% en données comparables)



Edenred tire profit de sa plateforme digitale unique suite à la transformation de son modèle économique :



Une proposition de valeur enrichie par l’extension de son portefeuille de solutions Beyond Food et Beyond Fuel

Une expérience utilisateur reconnue s’appuyant sur un leadership technologique et des investissements importants et continus

Un dynamisme commercial toujours soutenu, tant auprès des grands comptes que sur le segment des PME

Un leadership reconnu en matière d’ESG, résultat de l’ancrage du développement durable dans l’ADN du Groupe

Un environnement inflationniste renforçant encore l’attractivité des solutions du Groupe, outils d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés et d’amélioration de l’efficacité de la gestion des flottes de véhicules



Confirmation pour 2022 des objectifs annuels fixés dans le cadre du plan stratégique Next Frontier (2019-2022) :



Croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8%

Croissance organique de l’EBITDA supérieure à 10%

Taux de conversion Free cash-flow / EBITDA supérieur à 65%1



***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Après une année 2021 marquée par des résultats historiques, Edenred enregistre un excellent premier trimestre, fruit de l’engagement exemplaire dont les équipes d’Edenred ont encore fait preuve en ce début d’année. Edenred confirme ainsi sa trajectoire de croissance profitable et durable. Toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres, tirée par une performance remarquable de nos solutions d’avantages aux salariés et de mobilité professionnelle.

Grâce à sa plateforme digitale unique, Edenred s’affirme trimestre après trimestre comme le leader de l’innovation sur ses marchés. Notre proposition de valeur s’enrichit constamment de nouvelles solutions permettant d’apporter des réponses adaptées aux attentes de nos clients, mais aussi de nouvelles fonctionnalités qui améliorent et fluidifient l’expérience de nos utilisateurs.

Nous sommes ainsi confiants dans notre capacité à maintenir un rythme de croissance soutenu pour la suite de l’année, porté par des tendances post-Covid favorables et un environnement macroéconomique qui renforce l’attractivité de nos solutions. »

REVENU TOTAL AU 31 MARS 2022

(en millions d’euros) 1er trimestre 2022 1er trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 426 363 +17,3% +15,3% Autres revenus 13 10 +28,9% +29,7% Revenu total 439 373 +17,6% +15,7%

Revenu total





Au premier trimestre 2022, le revenu total s’élève à 439 millions d’euros, en hausse de +17,6% en données publiées par rapport au premier trimestre 2021, hausse qui intègre des effets de change favorables (+2,4%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,5%). En données comparables, le revenu total est en progression de +15,7%.

Chiffre d’affaires opérationnel

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 426 millions d’euros au premier trimestre 2022, en hausse de +17,3% en données publiées, prenant en compte des effets de changes favorables de +2,5% et des effets de périmètre négatifs de -0,5%. En données comparables, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +15,3% par rapport au premier trimestre 2021.

Cette très bonne performance s’inscrit dans la continuité des solides tendances déjà observées en 2021. La croissance du chiffre d’affaires opérationnel a notamment été tirée par une dynamique commerciale toujours soutenue, tant sur le segment très porteur des PME que sur celui des grands comptes, avec le gain de nouveaux contrats emblématiques tels Google en France ou FedEx au Brésil et au Mexique.

Au cours du premier trimestre, le Groupe a également poursuivi le développement de nouveaux services dans le cadre de sa stratégie Beyond Food et Beyond Fuel. Le partenariat noué en Europe avec ChargePoint, l’un des principaux réseaux mondiaux de bornes de recharge de véhicules en est une illustration. Ce partenariat fournit aux clients d’Edenred en Europe l’accès à plus de 240 000 points de recharge électrique publics, répartis dans 32 pays. Il permet ainsi à Edenred d’accompagner les gestionnaires de flottes de véhicules dans leur transition vers la mobilité électrique.

La performance bénéficie également d’un environnement macroéconomique qui renforce encore l’attractivité des solutions d’Edenred. Dans un contexte où pouvoirs publics et entreprises cherchent à protéger le pouvoir d’achat des salariés, la mise en place de nouveaux avantages ou l’augmentation de la valeur faciale d’avantages existants constituent un moyen efficace d’y répondre. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, la hausse des prix du carburant à la pompe incite les gestionnaires de flottes de véhicules à encore plus d’efficacité dans le pilotage de leurs coûts.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 1er trimestre 2022 1er trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 256 223 +15,1% +14,2% Solutions de mobilité professionnelle 117 90 +29,6% +24,3% Solutions complémentaires 53 50 +5,0% +3,9% Total 426 363 +17,3% +15,3%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 60% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, s’élève à 256 millions d’euros au premier trimestre 2022, en progression de +15,1% en données publiées (+14,2% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021.

Cette croissance reste portée par une forte dynamique commerciale qui se matérialise par une pénétration toujours plus importante du segment des PME ainsi que par le succès des solutions du Groupe auprès de grands comptes. Dans un contexte de profonde mutation du monde du travail, Edenred a poursuivi le déploiement de son offre Beyond Food, destinée notamment à accompagner ses clients cherchant à renforcer leur attractivité et l’engagement de leurs salariés. L’offre multiproduit d’avantages aux salariés au Brésil (Ticket Superflex) rencontre ainsi un fort succès commercial, tout comme les plateformes dédiées à l’équipement des salariés en télétravail en France et au Mexique. Enfin, la performance du premier trimestre a bénéficié d’une base de comparaison favorable due à l’impact des restrictions liées au Covid, notamment en Europe, au premier trimestre 2021.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 27% de l’activité opérationnelle du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 117 millions d’euros au premier trimestre 2022, en hausse de +29,6% en données publiées (+24,3% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021.

Cette forte progression reflète le déploiement continu de la stratégie Beyond Fuel, notamment au travers de l’offre de maintenance et de péage qui rencontrent un fort succès en Europe comme en Amérique latine. L’acquisition en février de Greenpass, émetteur de solutions de télépéage au Brésil, s’inscrit pleinement dans cette stratégie. L’activité a également bénéficié d’une dynamique commerciale toujours forte, portée par la pertinence de son offre digitale et multiproduit auprès des gestionnaires de flotte. Par ailleurs, le niveau élevé des prix du pétrole sur les trois premiers mois de l’année a contribué à la hausse de l’activité par rapport au premier trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 53 millions d’euros au premier trimestre 2022 et représente 13% de l’activité du Groupe. Il affiche une progression de 5,0% en données publiées (3,9% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021.

Les Services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, opérés via CSI, enregistrent une performance solide, portée par le gain de nouveaux contrats, ainsi que par l’amélioration progressive des volumes générés par ses clients dans les secteurs des médias et de l’hôtellerie.

La croissance affichée de cette ligne de métier a été impactée par une base de comparaison élevée, due à la mise en place, au premier trimestre 2021, de plusieurs programmes spécifiques d’argent fléché à destination des personnes fragilisées dans le contexte de la crise sanitaire, notamment en Roumanie ou au Royaume-Uni.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 1e trimestre 2022 1e trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Europe 270 237 +13,8% +13,4% Amérique latine 123 97 +26,5% +16,5% Reste du monde 33 29 +14,3% +26,0% Total 426 363 +17,3% +15,3%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 270 millions d’euros au premier trimestre, enregistrant une croissance de +13,8% en données publiées (+13,4% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021. L’Europe représente 63% du chiffre d’affaires opérationnel total du Groupe au premier trimestre 2022.

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 76 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de 10,3% en données publiées, ainsi qu’en données comparables. Cette performance reflète notamment les succès commerciaux de l’offre Ticket Restaurant®, premier acteur et leader digital du marché, qui offre à ses clients une solution simple et flexible et à ses utilisateurs une expérience constamment enrichie de fonctionnalités innovantes. Les solutions déployées dans le cadre de la stratégie Beyond Food (comme par exemple Ticket Mobilité® et la plateforme Télétravail), ainsi que l’offre de Solutions de mobilité professionnelle ont aussi contribué à la croissance forte du premier trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) atteint 194 millions d’euros au premier trimestre 2022 et affiche une hausse de 15,3% en données publiées (+14,8% en données comparables) par rapport à 2021. L’activité d’Avantages aux salariés enregistre une performance solide, portée par une croissance robuste de Ticket Restaurant®. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, la poursuite du déploiement de la stratégie Beyond Fuel a également contribué à la croissance significative enregistrée au premier trimestre.

En A mérique latine , au premier trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 123 millions d’euros, en hausse de +26,5% en données publiées (+16,5% en données comparables) par rapport à la même période en 2021.

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance de +29,1% en données publiées (+16,5% en données comparables) au premier trimestre 2022 par rapport à 2021. Cette hausse significative reflète la forte dynamique des Solutions de mobilité professionnelle, notamment grâce à la poursuite du déploiement des solutions de péage et de gestion de la maintenance, ainsi qu’à la contribution croissante du partenariat avec Itaú Unibanco à la performance commerciale dans les Avantages aux salariés.

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine hispanique a enregistré une hausse de +21,0% en données publiées (+16,6% en données comparables) par rapport à 2021. Le retour à la normale de la situation sanitaire se traduit par une reprise de l’activité des Avantages aux salariés au sein de la zone. Dans les Solutions de mobilité professionnelle, Edenred a poursuivi le déploiement progressif de son offre Beyond Fuel (péage et maintenance).

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel du premier trimestre s’établit à 33 millions d’euros, progressant de +14,3% en données publiées et de +26,0% en données comparables. Cette performance est portée notamment par le succès des solutions digitales, sans carte ni papier, proposées à Taïwan. En Amérique du Nord, les Services de paiement aux entreprises de CSI maintiennent la bonne dynamique enregistrée en fin d’année 2021, alimentée notamment par les partenariats de distribution conclus avec plusieurs banques, tels que celui noué il y a un an avec la division Commercial Cards de la banque internationale Citi.

Autres revenus

Les autres revenus s’élèvent à 13 millions d’euros au premier trimestre 2022, en hausse de +28,9% en données publiées (+29,7% en données comparables). Cette évolution reflète l’augmentation du float2, liée au fort niveau d’activité de ce premier trimestre, ainsi qu’une hausse des taux d’intérêt dans les pays européens hors zone euro, ainsi qu’en Amérique latine.

PERSPECTIVES

Après une année 2021 marquée par des résultats historiques, la solide performance enregistrée au premier trimestre reflète la capacité d’Edenred à tirer parti de sa plateforme digitale unique pour poursuivre une trajectoire de croissance profitable et durable. La dynamique commerciale du Groupe continue d’être portée par l’addition de nouvelles solutions digitales, multiproduits et adaptées aux besoins et attentes de ses clients dans ses trois lignes de métier. Edenred va ainsi poursuivre la pénétration de ses marchés au travers de ses solutions innovantes et pertinentes pour accompagner l’évolution des usages et des tendances structurelles, comme par exemple la pérénnisation du télétravail, la mobilité douce des salariés, la consommation de produits éco-responsables et la transition des flottes de véhicules vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Edenred devrait également continuer à bénéficier d’un environnement macroéconomique favorable, et en particulier du contexte inflationniste qui incite pouvoirs publics et entreprises à augmenter la valeur faciale des solutions d’Avantages aux salariés comme les gestionnaires de flottes à privilégier des solutions de maîtrise de leurs dépenses.

Edenred réaffirme ainsi sa confiance pour l’année 2022, et entend maintenir un rythme de croissance soutenu dans toutes les régions où le Groupe est présent ainsi que dans chacune des lignes de métier.

Le Groupe confirme ainsi pour 2022 les objectifs annuels fixés dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier :

croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8% ;

croissance organique de l’EBITDA supérieure à 10% ;

taux de conversion Free-cash-flow/EBITDA supérieur à 65%3.





FAIT MARQUANT DU PREMIER TRIMESTRE

Edenred renforce son offre de péage au Brésil avec l’acquisition de Greenpass

Le 22 février, Edenred a annoncé avoir acquis une participation majoritaire de 51% dans la société Greenpass, émetteur de solution digitale de péage au Brésil. Edenred renforce ainsi sa position dans cette activité ainsi que ses capacités technologiques et de vente sur un marché attractif et qui représente un potentiel significatif de cross-selling auprès de sa base client. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans sa stratégie Beyond Fuel visant à développer de nouveaux services de mobilité professionnelle non liés à l’énergie afin d’enrichir la proposition de valeur pour les gestionnaires de flottes et d’étendre son marché adressable.

FAIT MARQUANT POST-CLOTÛRE

UTA Edenred s'associe avec ChargePoint





Le 5 avril, Edenred a annoncé un partenariat avec ChargePoint, l’un des principaux réseaux de bornes de recharge de véhicules en Europe et aux Etats-Unis. Cette collaboration permet aux clients UTA Edenred, l'un des principaux fournisseurs de services de mobilité en Europe, d’accéder à plus de 240 000 points de recharge électrique publics, répartis dans 32 pays d’Europe. Ce partenariat permet à Edenred d’accompagner les gestionnaires de flottes de véhicules dans leur transition vers la mobilité électrique, et ce, grâce à l’introduction d'une solution tout-en-un, entièrement intégrée, qui associe la recharge de véhicules électriques aux services multi-énergies, de télépéage et de maintenance fournis par UTA Edenred.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée Générale : le 11 mai 2022.

Résultats semestriels 2022 : le 26 juillet 2022.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 : le 21 octobre 2022.

Journée Investisseurs à Londres : initialement prévue le 26 octobre 2022, la date de la journée Investisseurs a été avancée au 25 octobre 2022

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Cédric Appert

+33 (0)1 86 67 24 99

cedric.appert@edenred.com







Baptiste Fournier

+33 (0)1 86 67 20 73 baptiste.fournier@edenred.com







Relations actionnaires individuels







Elisabeth Pascal

(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com











ANNEXES

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 2022







2021







En millions d'euros Europe 270 237 France 76 69 Europe hors France 194 168 Amérique latine 123 97 Reste du monde 33 29 Total 426 363 T1 Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +13,8% +13,4% France +10,3% +10,3% Europe hors France +15,3% +14,8% Amérique latine +26,5% +16,5% Reste du monde +14,3% +26,0% Total +17,3% +15,3%

Autres revenus

T1 En millions d'euros







2022







2021







Europe 5 3 France 2 1 Europe hors France 3 2 Amérique latine 7 6 Reste du monde 1 1 Total 13 10 T1 Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +40,5% +39,1% France +5,6% +5,6% Europe hors France +66,0% +63,5% Amérique latine +33,5% +22,8% Reste du monde -18,9% +35,3% Total +28,9% +29,7%





T1 En millions d'euros







2022







2021







Europe 275 240 France 78 70 Europe hors France 197 170 Amérique latine 130 103 Reste du monde 34 30 Total 439 373 T1 Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +14,2% +13,8% France +10,2% +10,2% Europe hors France +15,9% +15,3% Amérique latine +26,9% +16,8% Reste du monde +12,9% +26,5% Total +17,6% +15,7%

Revenu total

1 A réglementation et méthodologie constante

2 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d’exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes.

3 A réglementations et méthodologies constantes.

Pièce jointe