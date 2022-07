EDENRED : Résultats du premier semestre 2022 - Edenred enregistre des résultats semestriels records, portés par l'attractivité renforcée de ses solutions digitales et par sa politique d'innovation

Résultats du premier semestre 2022

Edenred enregistre des résultats semestriels records, portés par l’attractivité renforcée de ses solutions digitales et par sa politique d’innovation

Une accélération de la croissance au deuxième trimestre confirme la très bonne performance du premier trimestre et conduit à des résultats records



Revenu total de 922 millions d’euros au premier semestre 2022, en hausse de +21,7% en données publiées (+18,1% en données comparables) par rapport au premier semestre 2021 Chiffre d’affaires opérationnel de 891 millions d’euros , en progression de 20,9% en données publiées (+17,3% en données comparables) Au second trimestre , le chiffre d’affaires opérationnel affiche une hausse de +24,5% en données publiées (+19,2% en données comparables) A utres revenus de 31 millions d’euros , en augmentation de 10 millions d’euros par rapport au premier semestre 2021, portés par la croissance du volume d’activité et la hausse des taux d’intérêt hors zone euro

EBITDA de 365 millions d'euros , en hausse de 23,6% en données publiées (+22,0% en données comparables) Ma r ge d'EBITDA de 39,6%, en progression de 1,3 point à données comparables

R é sultat net, part du Groupe à 170 millions d'euros , en croissance de +27,5%

Génération de trésorerie en forte progression : m arge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 299 millions d'euros , en hausse de +17,5%

Dette nette : 1,06 milliard d'euros, en forte diminution par rapport à 1,45 milliard d'euros à fin juin 2021.



Edenred confirme sa capacité à tirer profit des effets d’échelle liés à la puissance, la technologie et l’agilité de sa plateforme digitale



Poursuite du déploiement de sa stratégie Beyond Food dans les Avantages aux salariés avec, en particulier, l’essor de l’offre multiproduits en France (dont Kadéos, ProwebCE, Ticket Mobilité) intégrée dans l’application mobile MyEdenred.

avec, en particulier, l’essor de l’offre multiproduits en France (dont Kadéos, ProwebCE, Ticket Mobilité) intégrée dans l’application mobile MyEdenred. Succès continu de l’offre Beyond Fu el , notamment au travers des solutions 100% digitalisées de gestion de la maintenance donnant aux gestionnaires de flotte l’accès à un large portefeuille de services.

notamment au travers des solutions 100% digitalisées de gestion de la maintenance donnant aux gestionnaires de flotte l’accès à un large portefeuille de services. L’innovation produits et technologique au service d’u ne expérience utilisateur omnicanale enrichie , avec, par exemple, le lancement d’UTA EasyFuel ® permettant le paiement mobile directement à la pompe. Un e conquête commerciale soutenue, sur des marchés largement sous-pénétrés, tels que les marchés des PME en France et en Allemagne et grâce au déploieme nt de canaux de vente adaptés , reflété notamment par le succès des plateformes de vente en ligne désormais disponibles dans 14 pays. Un e politiqu e E SG ambitieuse , avec des indicateurs extra-financiers en ligne avec les objectifs 2022-2030. D es solutions contribuant à un monde meilleur comme l’illustre le nouveau programme mondial Move for Good destiné à accompagner les clients de mobilité professionnelle dans leur transition énergétique.

avec, par exemple, le lancement d’UTA EasyFuel permettant le paiement mobile directement à la pompe.



Edenred est mieux positionné que jamais pour générer une croissance profitable et durable dans un nouveau contexte économique



S’appuyant sur sa dynamique commerciale et sur une plateforme toujours plus attractive grâce à ses investissements technologiques, Edenred est prêt à saisir les opportunités issues des tendances structurelles, telles que l’évolution des usages vers plus de digitalisation et une mutation profonde du monde du travail.

Edenred devrait aussi bénéficier d’un contexte macro-économique favorable, la hausse de l’inflation renforçant l’attractivité de ses solutions et étant source de revenus additionnels pour le Groupe notamment au travers de la hausse des taux d’intérêt.

Le Groupe entend ainsi générer un EBITDA record en 2022, compris entre 770 et 820 millions d’euros1, contre 670 millions d’euros en 2021



***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Grâce à une dynamique de croissance bien présente au deuxième trimestre, Edenred réalise un premier semestre record avec des résultats en forte progression. Le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance à deux chiffres dans toutes les lignes d’activités et toutes les géographies où le Groupe est présent, et l’EBITDA atteint un niveau historique pour un premier semestre. Edenred tire ainsi parti de l’avantage unique de sa plateforme digitale pour poursuivre la pénétration de ses marchés dans un environnement macro-économique nouveau. Les solutions proposées par le Groupe séduisent un nombre croissant de clients qui voient ainsi l’opportunité d’accroître le pouvoir d’achat de leurs employés, de les inciter à des comportements plus responsables ou de renforcer la maîtrise de leurs coûts. Edenred est aujourd’hui mieux positionné que jamais pour poursuivre au second semestre, et au-delà, sa trajectoire de croissance profitable et durable. Le Groupe continue à renforcer ses investissements technologiques qui lui confèrent une position de leader de l’innovation sur ses marchés. Ainsi, confiants dans nos perspectives pour le second semestre, nous attendons pour l’année 2022 un EBITDA record, compris entre 770 et 820 millions d’euros. »

La Turquie est désormais considérée comme un pays en hyperinflation. Le Groupe a donc appliqué la norme IAS 29 – « Information financière dans les économies hyper inflationnistes » depuis le 1er janvier 2022.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Lors de sa séance du 25 juillet 2022, le Conseil d’administration a examiné les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2022.

Principaux agrégats financiers du premier semestre 2022 :

(en millions d’euros) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 891 736 +20,9% +17,3% Autres revenus (A) 31 21 +49,1% +46,5% Revenu total 922 757 +21,7% +18,1% EBITDA 365 295 +23,6% +22,0% EBIT opérationnel (B) 264 211 +25,2% +24,3% EBIT (A + B) 295 232 +27,3% +26,3% Résultat net, part du Groupe 170 133 +27,5%

Revenu total de 922 millions d’euros





Au premier semestre 2022, le revenu total s’élève à 922 millions d’euros, en hausse de +21,7% en données publiées par rapport au premier semestre 2021. Cette hausse intègre des effets de change favorables (+4,0%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,4%). En données comparables, le revenu total affiche une progression de +18,1%.

Au deuxième trimestre, le revenu total est en progression de +25,7% en données publiées et +20,4% en données comparables, marquant une accélération par rapport au premier trimestre de l’année, où le Groupe avait enregistré une croissance de son revenu total de +17,6% en données publiées et +15,7% en données comparables.

Chiffre d’affaires opérationnel : 891 millions d’euros

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 891 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année 2022, en hausse de +20,9% en données publiées. Cette hausse tient compte d’effets de change favorables (+4,1%) et d’effets de périmètre légèrement négatifs (-0,5%). En données comparables, la croissance du chiffre d’affaires opérationnel s’établit à +17,3% par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires opérationnel du deuxième trimestre s’élève à 465 millions d’euros, en croissance de +24,5% en données publiées et de +19,2% en données comparables.

Après un excellent début d’année et une forte croissance du chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre, cette solide performance reflète la capacité du Groupe à maintenir un rythme de croissance soutenu en enregistrant une croissance à deux chiffres dans chacune de ses lignes de métiers et chacune de ses zones géographiques. En tirant pleinement parti de sa plateforme digitale, le Groupe a poursuivi la pénétration de ses marchés en s’appuyant sur son actif technologique différenciant et son savoir-faire commercial. Le Groupe a, par exemple, signé, grâce à ses plateformes de vente en ligne développées dans 14 pays, un nombre de nouveaux contrats avec des TPE/PME en hausse de plus de 50% sur le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021.

Edenred a également bénéficié d’un environnement macroéconomique favorable, et notamment du contexte inflationniste qui renforce l’attractivité de ses solutions, que ce soit pour accroître le pouvoir d’achat de leurs employés grâce aux solutions d’avantages aux salariés ou pour renforcer la maîtrise de leurs coûts de gestion de flottes grâce aux solutions de mobilité professionnelle.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 528 448 +17,7% +15,7% Solutions de mobilité professionnelle 252 190 +32,3% +24,0% Solutions complémentaires 111 98 +13,6% +11,4% Total 891 736 +20,9% +17,3%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 59% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, atteint 528 millions d’euros au premier semestre 2022, en progression de +17,7% en données publiées (+15,7% en données comparables).

En s’appuyant sur une forte activité commerciale, que ce soit auprès des grands comptes ou sur le segment particulièrement dynamique des PME, le Groupe a poursuivi la pénétration de ses marchés. Grâce à un portefeuille de solutions élargi dans le cadre de sa stratégie Beyond Food et dans un contexte de mutation profonde du monde du travail, Edenred répond de manière accrue aux besoins de ses clients, qui cherchent à renforcer leur attractivité et l’engagement de leurs salariés. En France par exemple, le Groupe dispose d’une offre digitale complète de solutions dans les univers de l’alimentation, de la motivation et de la mobilité dont bénéficient 7 millions de salariés. Ces solutions permettent aux employeurs d’accroître de manière efficace le pouvoir d’achat de chacun de leurs collaborateurs jusqu’à un maximum de 5 000 € par an, tout en s’adaptant à leurs nouveaux modes de consommation, plus digitaux et plus responsables.

Cette dynamique se matérialise ainsi par une hausse des avantages accordés aux salariés, en particulier dans les pays où une augmentation de la valeur faciale maximale légale a été décidée par les pouvoirs publics, comme par exemple en Roumanie et en Turquie pour les titres restaurant.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 28% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel du premier semestre atteint 252 millions d’euros, en progression de +32,3% en données publiées sur la période (+24,0% en données comparables).

Cette forte progression traduit une dynamique commerciale soutenue, en particulier sur le segment fortement sous-pénétré des PME. Elle reflète en outre le succès du déploiement de la stratégie Beyond Fuel, notamment au travers de la solution de gestion de la maintenance en Amérique latine : grâce à une offre 100% digitalisée et un large portefeuille de services tels que des tableaux de bord, des plans de maintenance personnalisés ou des applications mobiles dédiées, Edenred propose une expérience utilisateur de premier plan pour les gestionnaires de flotte, les conducteurs et les garages faisant partie du réseau. A la lumière du succès remporté au Brésil (plus de 400 000 véhicules gérés et des commandes en hausse de plus de 20% au premier semestre), Edenred s’est engagé dans le déploiement de cette offre au Mexique et en Argentine.

Le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 111 millions d’euros au premier semestre 2022 et représente 13% de l’activité du Groupe. Il affiche une hausse de +13,6% en données publiées (+11,4% en données comparables), malgré une base de comparaison élevée au premier trimestre liée aux programmes spécifiques d’argent fléché mis en place au premier trimestre 2021 dans le contexte de crise sanitaire.

Cette croissance reflète la bonne performance des Services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, opérés via CSI, portée par le gain de nouveaux contrats au travers de ses canaux de vente directs et indirects, ainsi que par la poursuite du redressement des volumes générés par ses clients dans les secteurs des médias et de l’hôtellerie.

Cette forte progression illustre également la capacité d’Edenred à développer de nouveaux services à valeur ajoutée à destination de ses parties prenantes, comme aux Emirats arabes unis où l’offre d’avance sur salaire répond au besoin croissant des 500 000 utilisateurs de l’application mobile C3Pay.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Europe 551 475 +16,0% +15,7% Amérique latine 270 204 +32,5% +16,9% Reste du monde 70 58 +20,5% +31,3% Total 891 736 +20,9% +17,3%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel du premier semestre s’établit à 551 millions d’euros, en hausse de +16,0% en données publiées et de +15,7% en données comparables. Au deuxième trimestre, il est en progression de +18,1% en données publiées et de +18,0% en données comparables. L’Europe représente 62% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe.

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 150 millions d’euros, en progression de +11,2% en données publiées comme en données comparables. Au deuxième trimestre, il enregistre une hausse de 12,2% en données comparables comme en données publiées. Cette performance reflète notamment une croissance soutenue des solutions d’Avantages aux salariés grâce aux succès commerciaux de l’offre Ticket Restaurant®, leader digital du marché avec une part de marché supérieure à 40%, ainsi que de son offre élargie de solutions intégrées dans son application mobile MyEdenred. Les Solutions de mobilité professionnelle contribuent aussi à cette performance, grâce à une demande toujours forte, notamment dans le segment des PME.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) atteint 401 millions d’euros au premier semestre 2022, en croissance de +17,8% en données publiées (+17,5% en données comparables). Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +20,3% en données publiées (+20,2% en données comparables). Cette croissance soutenue résulte de l’attractivité grandissante des solutions proposées par le Groupe dans ses différentes lignes de métiers. Dans les Avantages aux salariés, l’augmentation de valeurs faciales mise en place par nos clients dans le contexte inflationniste actuel contribue à la poursuite d’une croissance robuste de Ticket Restaurant® alors que le succès de la stratégie Beyond Food se confirme. Dans les solutions de mobilité professionnelle, la performance est portée par une forte dynamique commerciale sur le segment des PME.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine atteint 270 millions d’euros, en croissance de +32,5% en données publiées (+16,9% en données comparables), dont une progression de +38,0% au deuxième trimestre en données publiées (+17,2% en données comparables). La région représente 30% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe au premier semestre 2022.

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +17,1% en données comparables au cours des six premiers mois de l’année, dont +17,7% au deuxième trimestre. Cette croissance robuste reflète la forte dynamique des Solutions de mobilité professionnelle, notamment grâce au succès de l’offre Beyond Fuel, soutenue par la demande en forte hausse des solutions de gestion de la maintenance et de péage. Les Avantages aux salariés contribuent aussi à cette croissance, portés par le succès continu du partenariat avec Itaú Unibanco ainsi que le déploiement de son offre multiproduits.

L’Amérique latine hispanique a enregistré une hausse du chiffre d’affaires opérationnel de +16,4% en données comparables, dont une progression de +16,3% au deuxième trimestre. La reprise de l’activité des Avantages aux salariés s’est poursuivie au sein de la zone au cours du deuxième trimestre alors que dans les Solutions de mobilité professionnelle, la croissance a été portée par le déploiement progressif de son offre Beyond Fuel avec ses solutions de péage.

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel atteint 70 millions d’euros, en croissance de +20,5% en données publiées, et de +31,3% en données comparables. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +26,9% en données publiées (+36,7% en données comparables).

Cette performance est portée notamment par le succès des solutions digitales proposées par exemple aux Émirats arabes unis ou à Taïwan. En Amérique du Nord, les Services de paiement aux entreprises de CSI connaissent une forte dynamique commerciale, grâce notamment à la reprise des volumes de son portefeuille historique, ainsi qu’à la montée en puissance des partenariats de distribution conclus avec plusieurs banques.

Autres revenus : 31 millions d’euros

Sur les six premiers mois de l’année, les autres revenus atteignent 31 millions d’euros, en hausse de +49,1% en données publiées et +46,5% en données comparables. Cette solide croissance reflète notamment l’augmentation continue du float, liée au fort niveau d’activité au cours du semestre. Elle bénéficie également de la hausse des taux d’intérêt comparé au premier semestre 2021, notamment en Amérique Latine et dans les pays européens hors zone Euro.

EBITDA : 365 millions d’euros

Au premier semestre 2022, l’EBITDA atteint 365 millions d’euros, en croissance de +23,6% en données publiées et de +22,0% en données comparables.

Le taux de marge d’EBITDA atteint 39,6%, en hausse de 0,6 point par rapport au premier semestre 2021. En données comparables, l’amélioration de la marge d’EBITDA est de +1,3 points, démontrant la capacité d’Edenred à exploiter le levier opérationnel tout en continuant à investir dans des dépenses d’innovation et de technologie au service de la croissance du Groupe.

Résultat net : 170 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe s’établit à 170 millions d’euros contre 133 millions d’euros au premier semestre 2021, en progression de +27,5%, une hausse portée principalement par la croissance de l’EBITDA.

Le résultat net prend en compte les autres charges et produits, à hauteur de -9 millions d’euros (contre -7 millions d’euros au premier semestre 2021), le résultat financier à hauteur de -17 millions d’euros (contre -9 millions d’euros en 2021)2, les charges et produits d’impôt pour -84 millions d’euros (contre -73 millions d’euros en 2021), ainsi que des intérêts minoritaires de -16 millions d’euros (contre -14 millions d’euros en 2021).

Une forte génération de trésorerie

Le modèle économique d’Edenred, fortement générateur de trésorerie, permet d’atteindre une marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 299 millions d’euros au premier semestre 2022, en hausse de +17,5% en données publiées.

Au 30 juin 2022, la dette nette d’Edenred s’établit à 1,06 milliard d’euros contre 1,45 milliard d’euros à fin juin 2021. Cette forte diminution intègre notamment la génération de 767 millions d’euros de free cash-flow au cours des douze derniers mois, 269 millions d’euros de retour aux actionnaires et un impact négatif de 45 millions d’euros lié à des effets de change et des éléments non récurrents.

Une situation financière robuste





Edenred bénéficie donc d’une situation financière robuste avec un niveau élevé de liquidités et un bilan solide. En avril 2022, Standard & Poor’s a ainsi confirmé la notation Strong Investment Grade BBB+ du Groupe, relevant la perspective de stable à positive.

Engagement ESG et performance extra-financière





Edenred a poursuivi au premier semestre son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Cet engagement se reflète d’une part dans le déploiement de solutions vectrices de comportements plus responsables. Ainsi, le Groupe a lancé « Move for Good » en juin, un programme mondial de mobilité verte et durable destiné à ses clients du secteur du transport et de la mobilité et articulé autour de quatre piliers : sensibilisation, réduction et évitement, compensation, et préservation. Sur le premier semestre, le Groupe a en outre déployé sa solution digitale Agri au Cameroun en faveur de l’agriculture locale, au service de 600 000 agriculteurs, et a élargi sa gamme de services à valeur ajoutée soutenant l’inclusion financière aux Emirats Arabes Unis, à l’image de l’avance sur salaire.

D’autre part, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de sa politique RSE « Ideal » au travers de ses trois volets « People, Planet et Progress », et confirme être en bonne voie pour atteindre les objectifs 2030. L’engagement du Groupe a ainsi bénéficié d’une nouvelle reconnaissance en avril, avec l’attribution d’une note de 79 sur 100 par S&P Global Ratings, bien supérieure à la moyenne mondiale des sociétés évaluées. La notation souligne notamment une forte culture d’entreprise et des processus de planification stratégique et de prise de décision efficaces en soutien des ambitions en matière ESG.

Ces engagements seront renforcés, notamment en matière de climat, à l’occasion du Capital Markets Day prévu en octobre 2022.

PERSPECTIVES

Au cours du premier semestre, Edenred a confirmé sa capacité à tirer parti des avantages liés à sa plateforme digitale, grâce à la poursuite d’une forte dynamique commerciale et d’innovation.

Dans un contexte qui voit l’accélération de nouvelles tendances structurelles telles que la digitalisation de ses parties prenantes (clients, commerçants partenaires et utilisateurs), la mutation du monde du travail ou une nouvelle ère qui s’ouvre vers une mobilité plus douce, Edenred est idéalement positionné pour saisir les opportunités qui en découlent.

En outre, le Groupe devrait également continuer de bénéficier d’un environnement macroéconomique favorable qui renforce l’attractivité de ses offres, qu’il s’agisse des Avantages aux salariés dans un contexte de guerre des talents et de volonté des pouvoirs publics comme des entreprises de protéger le pouvoir d’achat des salariés ou des Solutions de mobilité professionnelles pour permettre aux gestionnaires de flottes de mieux maîtriser leurs dépenses.

Edenred est ainsi plus fort que jamais pour générer une croissance profitable et durable. Le Groupe entend générer en 2022 un EBITDA compris entre 770 et 820 millions d’euros3 contre 670 millions d’euros en 2021.

De plus, Edenred dispose d’une capacité d’investissement de l’ordre de 1,5 à 2,0 milliards d’euros pour pouvoir effectuer d’éventuelles opérations de croissance externe.

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Edenred renforce son offre de péage au Brésil avec l’acquisition de Greenpass

Le 22 février, Edenred a annoncé avoir acquis une participation majoritaire de 51% dans la société Greenpass, émetteur de solution digitale de péage au Brésil. Edenred renforce ainsi sa position dans cette activité ainsi que ses capacités technologiques et de vente sur un marché attractif et qui représente un potentiel significatif de cross-selling auprès de sa base client. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans sa stratégie Beyond Fuel visant à développer de nouveaux services de mobilité professionnelle non liés à l’énergie afin d’enrichir la proposition de valeur pour les gestionnaires de flottes et d’étendre son marché adressable.

UTA Edenred s'associe avec ChargePoint





Le 5 avril, Edenred a annoncé un partenariat avec ChargePoint, l’un des principaux réseaux de bornes de recharge de véhicules en Europe et aux Etats-Unis. Cette collaboration permet aux clients UTA Edenred, l'un des principaux fournisseurs de services de mobilité en Europe, d’accéder à plus de 240 000 points de recharge électrique publics, répartis dans 32 pays d’Europe. Ce partenariat permet à Edenred d’accompagner les gestionnaires de flottes de véhicules dans leur transition vers la mobilité électrique, et ce, grâce à l’introduction d'une solution tout-en-un, entièrement intégrée, qui associe la recharge de véhicules électriques aux services multi-énergies, de télépéage et de maintenance fournis par UTA Edenred.

Edenred lance « Move for Good », un programme mondial pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique

Le 15 juin, Edenred a lancé « Move for Good », un programme mondial de développement durable permettant à ses clients du secteur du transport et de la mobilité de réduire leur impact environnemental, tout en favorisant la préservation de la biodiversité. Déjà opérationnel dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine, le programme sera déployé par Edenred à l’échelle mondiale.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 : le 20 octobre 2022.

Journée Investisseurs à Londres : le 25 octobre 2022

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

ANNEXES

Glossaire et liste des renvois nécessaires

à la bonne compréhension des éléments financiers

a) Principales définitions





Données comparables, effet de périmètre et effet de change





La croissance organique correspond à la croissance comparable, c’est-à-dire à périmètre et change constants. Cet indicateur reflète la performance commerciale du Groupe.

La variation d’activité (ou croissance organique) représente la variation entre les montants de la période en cours et de la période comparative, retraitée des effets de change ainsi que des effets de cessions et/ou acquisitions.

En cas d’acquisition, l’impact de l’acquisition est neutralisé du montant publié de la période en cours. En cas de cession, l’impact de la cession est neutralisé du montant publié de la période comparative. La somme de ces deux montants correspond à l’effet de périmètre.

La variation d’activité ainsi calculée est convertie au taux de change de la période comparative et divisée par le montant retraité de la période comparative.

La différence entre le montant de la période publiée converti au taux de change de la période publiée et le montant de la période publiée converti au taux de change de la période comparative correspond à l’effet de change.

Volume d’affaires





Le volume d’affaires est constitué du montant total du volume d’émission lié aux Avantages aux salariés, aux solutions de Motivation et récompenses, aux Programmes sociaux publics, et aux Services de Paiements inter-entreprises, et du volume de transactions lié aux Solutions de mobilité professionnelle et autres solutions.

Volume d’émission





Le volume d’émission est constitué du montant total des fonds préchargés sur l’ensemble des solutions de paiement émises par Edenred auprès de ses entreprises ou collectivités clientes.

Volume de transactions





Le volume de transactions représente la valeur totale des transactions réalisées par des moyens de paiement, au moment de la transaction.

b) Indicateurs non-normés issus du rapport financier semestriel au 30 juin 2022





Les indicateurs non-normés ci-dessous sont présentés et rapprochés de la comptabilité, dans le rapport financier annuel.

Nom de l'indicateur Référence du renvoi aux comptes consolidés Edenred au 30 juin 2022 Chiffre d'affaires opérationnel



Le chiffre d’affaires opérationnel correspond : au chiffre d’affaires opérationnel généré par l’activité de titres de services dont la gestion est assurée par Edenred

au chiffre d’affaires généré par des activités à valeur ajoutée telles que les programmes de motivation, des services à la personne, des prestations liées à de l’événementiel. Ce chiffre d’affaires correspond au montant de la prestation facturée à l’entreprise client et est comptabilisé à la date de livraison des solutions. Autres revenus



Les autres revenus correspondent aux revenus générés par le placement des fonds structurellement mis à la disposition d’Edenred entre :



la date d’émission et la date de remboursement pour les titres de service prépayés

et la date de chargement et la date d’utilisation des crédits pour les cartes prépayées. Les autres revenus cumulés avec le chiffre d’affaires opérationnel, forment le revenu total du Groupe. EBITDA



Cet agrégat est égal à l’excédent brut d’exploitation qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus) diminué des charges d’exploitation (hors amortissements et provisions). EBIT opérationnel



Cet agrégat correspond à l’EBIT retraité des autres revenus.







Au 30 juin 2022, conformément aux comptes consolidés, il s'élève à 264 millions d'euros, correspondant à :

+295 millions d'euros d’EBIT

- 31 millions d'euros d’autres revenus



EBIT



Cet agrégat est le « Résultat d’exploitation avant autres charges et produits », qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus), diminué des charges d'exploitation, amortissements (essentiellement actifs incorporels créés et acquis) et provisions hors exploitation. Cet agrégat est utilisé comme référence pour la définition des rémunérations au niveau du Groupe et plus particulièrement pour celles des dirigeants dans la mesure où il reflète la performance économique de l'activité.







L'EBIT exclut la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et exclut également les autres charges et produits enregistrés au sein du « Résultat d'exploitation y compris résultat des sociétés mises en équivalence ». Autres charges et produits Cf. Note 10.1 des comptes consolidés Marge Brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) Cf. Tableau des flux de trésorerie consolidés (Partie 1.4)

c) Agrégats non-normés non issus du rapport financier semestriel au 30 juin 2022





Nom de l'agrégat Définitions et rapprochements des comptes consolidés Edenred au 30 juin 2022 Free Cash-flow Le Free Cash-flow correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité opérationnelle diminués des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles.

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 T2 S1 2022



2021



2022



2021



2022



2021



En millions d'euros Europe 270 237 281 238 551 475 France 76 69 74 66 150 135 Europe hors France 194 168 207 172 401 340 Amérique latine 123 97 148 107 270 204 Reste du monde 33 29 36 28 70 58 Total 426 363 465 373 891 736 T1 T2 S1 Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +13,8% +13,4% +18,1% +18,0% +16,0% +15,7% France +10,3% +10,3% +12,2% +12,2% +11,2% +11,2% Europe hors France +15,3% +14,8% +20,3% +20,2% +17,8% +17,5% Amérique latine +26,5% +16,5% +38,0% +17,2% +32,5% +16,9% Reste du monde +14,3% +26,0% +26,9% +36,7% +20,5% +31,3% Total +17,3% +15,3% +24,5% +19,2% +20,9% +17,3%

Autres revenus

T1 T2 S1 En millions d'euros







2022







2021







2022







2021







2022







2021







Europe 5 3 6 3 11 7 France 2 1 1 1 3 3 Europe hors France 3 2 5 2 8 4 Amérique latine 7 6 10 6 17 11 Reste du monde 1 1 2 1 3 3 Total 13 10 18 10 31 21 T1 T2 S1 Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +40,5% +39,1% +89,8% +88,9% +65,2% +64,1% France +5,6% +5,6% -2,0% -2,0% +1,7% +1,7% Europe hors France +66,0% +63,5% +159,5% +158,0% +112,4% +110,4% Amérique latine +33,5% +22,8% +71,1% +44,1% +52,5% +33,6% Reste du monde -18,9% +35,3% +10,1% +78,4% -4,3% +56,9% Total +28,9% +29,7% +69,1% +63,0% +49,1% +46,5%

Revenu total

T1 T2 S1 En millions d'euros







2022







2021







2022







2021







2022







2021







Europe 275 240 287 241 562 481 France 78 70 75 67 153 137 Europe hors France 197 170 212 174 409 344 Amérique latine 130 103 158 113 287 216 Reste du monde 34 30 38 30 73 60 Total 439 373 482 384 922 757 T1 T2 S1 Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







Variation publiée %







Variation organique %







En % Europe +14,2% +13,8% +19,1% +19,0% +16,6% +16,4% France +10,2% +10,2% +11,9% +11,9% +11,0% +11,0% Europe hors France +15,9% +15,3% +21,9% +21,7% +18,9% +18,5% Amérique latine +26,9% +16,8% +39,6% +18,6% +33,6% +17,7% Reste du monde +12,9% +26,5% +26,1% +38,6% +19,4% +32,5% Total +17,6% +15,7% +25,7% +20,4% +21,7% +18,1%

EBITDA, EBIT et EBIT opérationnel

En millions d'euros







S1 2022







S1 2021







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 242 192 +25,8% +25,5% France 55 49 +13,5% +13,5% Europe hors France 187 144 +30,0% +29,5% Amérique latine 120 88 +36,5% +18,6% Reste du monde 18 13 +38,3% +60,7% Autres (15) 2 N/A N/A EBITDA 365 295 +23,6% +22,0%





En millions d'euros







S1 2022







S1 2021







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 205 157 +30,0% +29,7% France 44 38 +16,4% +16,4% Europe hors France 161 120 +34,3% +33,9% Amérique latine 99 72 +39,6% +20,8% Reste du monde 11 5 +93,7% +141,9% Autres (20) (3) N/A N/A EBIT 295 232 +27,3% +26,3%





En millions d'euros







S1 2022







S1 2021







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 194 151 +28,5% +28,2% France 41 35 +17,6% +17,6% Europe hors France 153 116 +31,7% +31,3% Amérique latine 82 60 +37,2% +18,5% Reste du monde 8 3 +198,0% +232,3% Autres (20) (3) N/A N/A EBIT opérationnel 264 211 +25,2% +24,3%

Bilan simplifié

En millions d'euros 30 juin 2022



31 déc. 2021



30 juin 2021



En millions d'euros 30 juin 2022



31 déc. 2021



30 juin 2021



ACTIF PASSIF Goodwill 1 608 1 506 1 499 Capitaux propres (806) (869) (1 006) Immobilisations incorporelles 728 677 674 Immobilisations corporelles 155 156 165 Dettes financières 3 706 3 538 3 715 Participation dans les sociétés mises en équivalence 59 67 58 Provisions et impôts différés passifs 181 185 185 Autres actifs financiers non courants 181 178 186 Float 1 397 1 322 1 246 Fonds à rembourser (Float) 5 184 5 258 4 815 BFR hors float 1 711 1 267 1 174 BFR hors float 2 235 2 211 2 206 Fonds réservés 2 011 2 428 2 647 Trésorerie et autres actifs financiers courants 2 650 2 722 2 266 TOTAL ACTIF 10 500 10 323 9 915 TOTAL PASSIF 10 500 10 323 9 915 30 juin 2022 31 déc. 2021 30 juin 2021 BFR 4 311 4 880 4 601 Dont float: 3 787 3 936 3 569

Tableau de passage du résultat net, part du Group au Free Cash Flow

En millions d'euros Juin 2022 Juin 2021 Résultat net, part du Groupe 170 133 Part des intérêts ne conférant pas le contrôle 16 14 Dividendes reçus des sociétés consolidées par mise en équivalence 10 14 Différence entre impôt décaissé et charge d'impôt 10 14 Impact non cash charges et produits 93 79 = Marge Brute d'Autofinancement avant autres charges et produits (FFO) 299 254 Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement4 (628) (258) Diminution (Augmentation) courante des Fonds réservés 419 (18) = Flux de trésorerie des activités opérationnelles 90 (22) Décaissements liés aux investissements récurrents (66) (46) = Flux de trésorerie (FCF) 4 24 (68)





1 Calculé sur la base d’une hypothèse de taux de change moyen euro/ réal brésilien au second semestre 2022 égal au taux réel au

30 juin 2022.

2 Le résultat financier du premier semestre 2021 incorporait l’effet positif de l’appréciation de la juste valeur des investissements réalisés par Edenred dans les fonds Partech.

3 Calculé sur la base d’une hypothèse de taux de change moyen euro/ réal brésilien au second semestre 2022 égal au taux réel au

30 juin 2022.

4 En incluant le paiement de l’amende de l’Autorité de la concurrence pour un montant de 157 millions d’euros, l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement est de 415 millions d’euros et le flux de trésorerie est de -225 millions d’euros sur le premier semestre 2021

