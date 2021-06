EDENRED : Jean-Urbain Hubau est nommé Directeur général des solutions de mobilité professionnelle d'Edenred et rejoint le Comité exécutif du Groupe

Communiqué de presse

1er juin 2021

Nomination

Jean-Urbain Hubau est nommé Directeur général des solutions de mobilité professionnelle d’Edenred et rejoint le Comité exécutif du Groupe

Jean-Urbain Hubau, précédemment en charge des solutions de mobilité professionnelle d’Edenred pour l’Amérique latine, dirige désormais la ligne de métier pour le monde entier. Basé à Issy-les-Moulineaux, il rapporte à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred et entre au Comité exécutif du Groupe.

Jean-Urbain Hubau débute sa carrière en 2004 chez Accor où il passera 8 années en tant que contrôleur financier pour la région Asie-Pacifique puis directeur de la consolidation et enfin comme directeur financier de la région Amérique latine.

Il rejoint Edenred en 2012 en tant que directeur financier du Brésil. En 2014, il prend la tête d’Edenred Mexique. Il est ensuite nommé directeur des solutions de mobilité professionnelle pour le Brésil en 2018 avant de couvrir l’ensemble de l’Amérique latine en janvier 2021.

Agé de 40 ans, Jean-Urbain est diplômé de l’ESSEC.

Antoine Dumurgier, qui occupait cette fonction depuis 2016 a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général du groupe Edenred, déclare : « Je me réjouis de promouvoir Jean-Urbain au Comité exécutif du Groupe. Son expérience internationale et sa connaissance des activités d’Edenred constitueront des atouts importants pour poursuivre le développement des solutions de mobilité professionnelle dans le monde. Cette ligne de métier, qui représente aujourd’hui un quart du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, est un axe de croissance important du fait de marchés encore sous-pénétrés, et grâce au déploiement de la stratégie ‘Beyond Fuel’. En outre, cette activité constitue un terrain d’innovation afin d’accompagner au mieux nos clients dans la gestion quotidienne de leurs flottes et dans la nécessaire transition énergétique de leurs véhicules.

Je tiens à remercier chaleureusement Antoine pour son engagement au cours des 14 années passées au sein du Groupe et pour sa précieuse contribution au développement des activités de mobilité, qui ont connu une forte croissance tant organique que par acquisitions. Je lui souhaite une pleine réussite dans ses futurs projets. »

▬▬

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

