EDENRED : va émettre 400 millions d'euros d'OCEANE

Edenred a annoncé le lancement d’une émission inaugurale d’obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2028 par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d’environ 400 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société, notamment le financement d’éventuelles opérations de croissance externe.



La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 37,5% et 42,5% par rapport au cours de référence de l'action Edenred sur le marché réglementé d'Euronext à Paris .



Les Obligations seront émises avec un prix d'émission compris entre 100,875% et 104,500% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement à échéance compris entre -0,63% et -0,12% et ne porteront pas intérêt.



A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 14 juin 2028