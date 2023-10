(en millions d'euros) 9 premiers 9 premiers % Variation % Variation mois 2023 mois 2022 publiée organique Avantages aux salariés 1 020 802 +27,2% +22,0% Mobilité 429 395 +8,6% +14,0% Solutions complémentaires 207 177 +17,0% +13,5% Total 1 656 1 375 +20,5% +18,6%

Le chiffre d'affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 62% du chiffre d'affaires opérationnel du Groupe, s'élève à 358 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en progression de +30,3% en données publiées (+20,5% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2022.

Dans la continuité de la performance du premier semestre, cette croissance confirme la forte dynamique commerciale de l'offre digitale Ticket Restaurant®. De plus, dans un contexte de hausse des valeurs faciales maximales décidées par les pouvoirs publics dans de nombreux pays depuis début 2022, Edenred encourage les entreprises à augmenter les montants qu'elles accordent à leurs employés afin de préserver leur pouvoir d'achat.

La performance de cette ligne de métier continue également d'être soutenue par le succès des solutions Beyond Food. Les acquisitions récentes de Reward Gateway et de GOintegro, plateformes leader dans l'engagement des salariés respectivement dans les pays anglo- saxons (Royaume-Uni, Australie, Etats-Unis) et en Amérique Latine, permettent à Edenred de répondre de façon plus large aux besoins des responsables de ressources humaines, dans un contexte de mutation profonde du monde du travail. Le Groupe s'impose ainsi comme la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés, proposant aux entreprises une gamme de solutions complète pour renforcer leur attractivité et accroître significativement l'engagement et la rétention de leurs salariés. En Allemagne, par exemple, le Groupe propose une palette de solutions digitales adaptées aux nouvelles habitudes de consommation des employés. En particulier, l'offre Edenred City permet aux employeurs d'augmenter de manière efficace le pouvoir d'achat de chacun de leurs employés jusqu'à un plafond annuel de 600 €.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires opérationnel des Avantages aux salariés s'élève à 1 020 millions d'euros et affiche une hausse de +27,2% en données publiées (+22,0% en données comparables) par rapport à 2022.

Dans le domaine de la Mobilité, qui représente 26% de l'activité du Groupe, le chiffre d'affaires opérationnel atteint 147 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse de +2,5% en données publiées (+12,4% en données comparables) par rapport au troisième trimestre 2022.

Cette performance reflète la poursuite du déploiement de la stratégie Beyond Fuel, notamment au travers des offres de maintenance et de péage qui rencontrent un vif succès en Amérique latine et en Europe. De plus, l'activité a également bénéficié d'une dynamique commerciale soutenue, portée par la pertinence de son offre digitale et multiproduit auprès des gestionnaires de flottes.