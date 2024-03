Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, 22 mars 2024

Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2023

Edenred annonce la publication de son Document d'enregistrement universel 2023, déposé en version française auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 mars 2024.

Ce Document d'enregistrement universel a été déposé selon le format électronique unique européen ou ESEF (European Single Electronic Format) tel qu'établi par le Règlement délégué (UE) n°2019/815.

Il est disponible sur le site Internet de l'AMF, ainsi que sur le site internet institutionnel d'Edenred(www.edenred.com)rubrique Investisseurs/Actionnaires - Informations financières et extra-financière - Information réglementée, en versions française et anglaise. Des exemplaires du Document d'enregistrement universel sont également disponibles au siège d'Edenred (14-16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux - France).

Le Document d'enregistrement universel 2023 inclut :

• le rapport financier annuel 2023 (dont la table de concordance figure au chapitre 9.8, page 401 du Document d'enregistrement universel 2023) ;

• le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que les conclusions des Commissaires aux comptes y relatives (respectivement pages 267 à 342 et page 137 du Document d'enregistrement universel 2023) ;

• le descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 7 mai 2024 (page 353 du Document d'enregistrement universel 2023) ; et

• la déclaration de performance extra-financière (pages 193 à 265 du Document d'enregistrement universel 2023).

▬▬

À propos d'Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 60 millions d'utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million d'entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques pour l'alimentation (comme les titres restaurant), l'engagement des collaborateurs (comme les cartes cadeaux et les plateformes d'engagement), la mobilité (comme les solutions multi-énergies, incluant la recharge électrique, de maintenance, de péage et de parking), et les paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bienêtre et le pouvoir d'achat des utilisateurs. Elles renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une alimentation plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus durable.

Les 12 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2023, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de 41 milliards d'euros réalisé principalement grâce à des applications mobiles, des plateformes en ligne et des cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS