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Edenred : Document AMF CP. 2022DD855177

29/07/2022 | 18:27
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2022DD855177

29 juillet 2022

FR0010908533 - DD152617

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

GILLES COCCOLI, DIRECTEUR GENERAL SOLUTIONS DE PAIEMENT ET NOUVEAUX MARCHES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EDENRED

LEI : 9695006LOD5B2D7Y0N70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 49.5058 Euro

VOLUME : 5 026.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 49.5058 Euro

VOLUME : 5 026.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 juillet 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Edenred SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:17 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 403 M 410 M -
Dette nette 2022 497 M 505 M -
PER 2022 30,5x
Rendement 2022 1,95%
Capitalisation 12 363 M 12 563 M -
VE / CA 2022 6,67x
VE / CA 2023 5,93x
Nbr Employés 8 984
Flottant 99,1%
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Durée : Période :
Edenred SE : Graphique analyse technique Edenred SE | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 16
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Objectif de cours Moyen 53,51 €
Ecart / Objectif Moyen 7,86%
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