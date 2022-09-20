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    EDEN   FR0010908533

EDENRED SE

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Edenred : Document AMF CP. 2022DD861876

20/09/2022 | 18:20
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2022DD861876

20 septembre 2022

FR0010908533 - DD153290

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PHILIPPE RELLAND-BERNARD, Directeur général, Affaires juridiques et réglementaires

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EDENRED

LEI : 9695006LOD5B2D7Y0N70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 50.2200 Euro

VOLUME : 600.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 50.2200 Euro

VOLUME : 600.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Edenred SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:19:08 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 1 929 M 1 931 M -
Résultat net 2022 399 M 400 M -
Dette nette 2022 491 M 492 M -
PER 2022 31,5x
Rendement 2022 1,94%
Capitalisation 12 448 M 12 460 M -
VE / CA 2022 6,71x
VE / CA 2023 5,92x
Nbr Employés 8 984
Flottant 99,4%
Graphique EDENRED SE
Durée : Période :
Edenred SE : Graphique analyse technique Edenred SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EDENRED SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 49,95 €
Objectif de cours Moyen 54,95 €
Ecart / Objectif Moyen 10,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Julien Tanguy Executive Vice President-Finance
Dave Ubachs Executive Vice President-Global Technology
Jean-Romain Arnauld Lhomme Independent Director
Maëlle Gavet Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EDENRED SE23.12%12 460
CINTAS CORPORATION-7.97%41 618
TELEPERFORMANCE SE-27.70%16 758
BUREAU VERITAS SA-15.87%11 113
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GENPACT LIMITED-13.81%8 394