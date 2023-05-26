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Edenred : Document AMF CP. 2023DD912064

26/05/2023 | 20:31
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2023DD912064

26 mai 2023

FR0010908533 - DD166833

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Angeles GARCIA-POVEDA MORERA, Présidente de Legrand SA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EDENRED

LEI : 9695006LOD5B2D7Y0N70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 60.7075 Euro

VOLUME : 400.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 60.7075 Euro

VOLUME : 400.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Edenred SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 18:30:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 492 M 527 M -
Dette nette 2023 947 M 1 013 M -
PER 2023 31,0x
Rendement 2023 1,92%
Capitalisation 14 936 M 15 986 M -
VE / CA 2023 6,59x
VE / CA 2024 5,60x
Nbr Employés 10 000
Flottant 99,4%
Graphique EDENRED SE
Durée : Période :
Edenred SE : Graphique analyse technique Edenred SE | Zonebourse
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Tendances analyse technique EDENRED SE
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 65,86 €
Ecart / Objectif Moyen 9,81%
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Julien Tanguy Executive Vice President-Finance
Dave Ubachs Executive Vice President-Global Technology
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Maëlle Gavet Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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