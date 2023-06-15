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Edenred : Document AMF CP. 2023DD915146

15/06/2023 | 18:13
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2023DD915146

15 juin 2023

FR0010908533 - DD167174

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bertrand DUMAZY, Président-directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EDENRED

LEI : 9695006LOD5B2D7Y0N70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 61.6929 Euro

VOLUME : 20 800.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 61.6929 Euro

VOLUME : 20 800.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 15 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Edenred SA published this content on 15 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2023 16:12:02 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 492 M 534 M -
Dette nette 2023 946 M 1 027 M -
PER 2023 32,3x
Rendement 2023 1,87%
Capitalisation 15 349 M 16 655 M -
VE / CA 2023 6,75x
VE / CA 2024 5,73x
Nbr Employés 10 000
Flottant 99,4%
Graphique EDENRED SE
Durée : Période :
Edenred SE : Graphique analyse technique Edenred SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EDENRED SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 61,64 €
Objectif de cours Moyen 65,93 €
Ecart / Objectif Moyen 6,96%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bertrand Dumazy Chairman & Chief Executive Officer
Julien Tanguy Executive Vice President-Finance
Dave Ubachs Executive Vice President-Global Technology
Jean-Romain Arnauld Lhomme Independent Director
Maëlle Gavet Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EDENRED SE21.15%16 655
FISERV, INC.18.73%74 077
BLOCK, INC.1.35%38 750
GLOBAL PAYMENTS INC.1.85%26 499
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