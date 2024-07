Communiqué de presse 23 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Edenred poursuit la bonne exécution de son plan Beyond22-25 et publie à nouveau des résultats en forte progression Edenred confirme sa forte dynamique de croissance des derniers semestres Revenu total de 1 395 millions d'euros, en hausse de 18,5% en données publiées 1 par rapport au premier semestre 2023 Chiffre d'affaires opérationnel de 1 271 millions d'euros, en progression de 16,0% en données publiées 1 Autres revenus de 124 millions d'euros, contre 82 millions d'euros au premier semestre 2023, tirés par la croissance de l'activité et la hausse des taux d'intérêt

EBITDA de 597 millions d'euros, en hausse de 23,7% en données publiées ; marge d'EBITDA de 42,8%, en progression de 1,8 point en données publiées 1

Résultat net, part du Groupe à 235 millions d'euros, en croissance de +16,3%

Forte génération de trésorerie : marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 400 millions d'euros, en hausse de +18,3%

Dette nette : 1,88 milliard d'euros à fin juin 2024, stable par rapport à fin juin 2023 L'engagement d'Edenred en matière d'ESG se traduit par des notations en progression Progression de 4 points de la notation Ecovadis, passant de 68 à 72

Amélioration de la notation Sustainalytics, avec un score de 15,2 en amélioration de 1,6 point Edenred continue de compléter et déployer son portefeuille de solutions Accélération de la pénétration du marché de la mobilité B2B en Italie avec l'acquisition de l'activité de cartes énergie d'IP

Renforcement de l'offre Beyond Food avec l'acquisition de RB, plateforme spécialisée dans les avantages liés aux déplacements des salariés au Brésil

Renforcement de l'offre Beyond Fuel avec l'acquisition de Spirii, plateforme

SaaS européenne de recharge des véhicules électriques 1 Sur la base de chiffres 2023 ajustés qui reflètent la reclassification en charges d'exploitation des remises clients au Brésil. Revenu total en hausse de 20,0% et chiffre d'affaires opérationnel en progression de 17,6% par rapport aux chiffres 2023 publiés. Les chiffres 2023 publiés et ajustés sont disponibles en Annexe p14 ainsi que les croissances en données publiées en p17 à p20

22-25 Bonne intégration de Reward Gateway, plateforme dédiée à l'engagement des salariés : Solide performance opérationnelle et financière au premier semestre 2024 Au Royaume-Uni, plus de 60% des synergies d'intégration visées pour

2025 sont déjà atteintes Lancement de la plateforme en France, Belgique et Italie au deuxième trimestre et lancement prévu d'ici la fin de l'année au

Luxembourg, en Espagne, Allemagne et Roumanie Edenred précise ses objectifs pour 2024 L'EBITDA 2024 est attendu entre 1 230 et 1 300 millions d'euros 2 contre 1 094 millions d'euros en 2023 *** Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Edenred confirme la forte dynamique de croissance qui est la sienne depuis plusieurs semestres, portée parla pertinence de son offre sur des marchés sous-pénétrés. Parce qu'elles répondent à des problématiques concrètes de pouvoir d'achat, d'engagement des collaborateurs et de bien-être au travail, nos solutions d'avantages aux salariés continuent de séduire un nombre croissant d'entreprises. L'intégration de Reward Gateway se déroule comme prévu. Son déploiement en Europe continentale nous permet de proposer à nos clients une palette d'outils encore plus large pourrenforcer leur attractivité, ainsi que la rétention et l'engagement de leurs talents. De même, des cartes énergie aux services de péage et de maintenance, nos solutions de mobilité continuent de remporter un franc succès auprès des gestionnaires de flottes. L'acquisition de Spirii va nous permettre de les accompagner encore plus efficacementdans leur transition vers des flottes de plus en plus électriques. Fidèles à notre engagement à générer une croissance à la fois profitable et durable, la hausse de notre activité s'est traduite par une nouvelle progression sensible de tous nos indicateurs financiers, de l'EBITDA au résultat net. Nous sommes ainsi plus confiants que jamais dans le succès de notre stratégie Beyond qui nous permet de capitaliser sur notre plateforme technologique de premier plan pour agréger et déployer des solutions toujours plus en phase avec les besoins de nos 60 millions d'utilisateurs, 2 millions demarchands et 1 million de clients. » Calculé sur la base d'une hypothèse de taux de change moyen euro / réal brésilien au second semestre 2024 égal au taux réel au juin 2024 www.edenred.com | page 2/23

RESULTATS SEMESTRIELS 2024 Lors de sa séance du 22 juillet 2024, le Conseil d'administration a examiné les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2024. Principaux agrégats financiers au 30 juin 2024 : (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre % Variation % Variation 2024 2023 publiée organique Chiffre d'affaires opérationnel 1 271 1 0953 +16,0%3 +15,4%3 Autres revenus 124 82 +51,5% +57,8% Revenu total 1 395 1 1773 +18,5%3 +18,3%3 EBITDA 597 483 +23,7% +26,2% EBIT 488 399 +22,4% +28,8% Résultat net, part du Groupe 235 202 +16,3% Revenu total de 1 395 millions d'euros Au premier semestre 2024, le revenu total s'élève à 1 395 millions d'euros, en hausse de +18,5%3 en données publiées par rapport au premier semestre 2023. Cette performance inclut des effets de périmètre positifs (+3,7%), liés principalement à l'acquisition de Reward Gateway consolidée à compter de mai 2023, ainsi que des effets de change défavorables (-3,6%). En données comparables, le revenu total affiche une hausse de 18,3%3 par rapport au premier semestre 2023. Au deuxième trimestre 2024, le revenu total est en progression +15,8%3 en données publiées et +16,3%3 en données comparables par rapport au deuxième trimestre 2023. Les effets de périmètre sont positifs (+2,3%) tandis que les effets de change sont défavorables (-2,8%). Chiffre d'affaires opérationnel : 1 271 millions d'euros Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 1 271 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +16,0%3 en données publiées par rapport au premier semestre 2023. Cette performance intègre des effets de périmètre favorables (+3,9%), liés principalement à l'acquisition de Reward Gateway, partiellement compensés par des effets de change défavorables (-3,3%). En données comparables, la croissance du chiffre d'affaires opérationnel s'établit à +15,4%3. Après un bon premier trimestre, Edenred a confirmé son rythme de croissance soutenu au deuxième trimestre, en particulier au sein des lignes d'activités Avantages aux salariés et Mobilité. Grâce au maintien d'une forte dynamique commerciale des solutions de titre-restaurant et de cartes énergie, Edenred poursuit la pénétration de ses marchés, notamment dans le segment des PME qui représente un vivier de croissance toujours important. Les solutions Beyond Food et Beyond Fuel continuent en outre de séduire un nombre important de nouveaux clients et ce dans toutes les régions dans lesquelles Edenred opère. Le chiffre d'affaires opérationnel du deuxième trimestre s'élève à 646 millions d'euros, en croissance de +13,5%3 en données publiées et de +14,0%3 en données comparables. 3 Sur la base de chiffres 2023 ajustés qui reflètent la reclassification en charges d'exploitation des remises clients au Brési l. Les chiffres 2023 publiés et ajustés sont disponibles en Annexe p14 ainsi que les croissances en données publiées en p17 à p20

Chiffre d'affaires opérationnel par ligne de métiers (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre % Variation % Variation 2024 2023 publiée organique Avantages aux salariés 821 6774 +21,3%4 +15,6%4 Mobilité 311 283 +10,1% +21,0% Solutions complémentaires 139 136 +1,9% +2,9% Total 1 271 1 0954 +16,0%4 +15,4%4 Le chiffre d'affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 65% du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred, s'établit à 821 millions d'euros au premier semestre 2024, en progression de +21,3%4 en données publiées, grâce notamment à l'acquisition de Reward Gateway, et de +15,6%4 en données comparables. Cette solide croissance reflète le succès durable de l'offre digitale Ticket Restaurant® qui continue de séduire de nombreuses entreprises, grands comptes et PME. Cette performance intègre à la fois le gain de nouveaux clients et l'augmentation des valeurs faciales utilisées par les clients. Au-delà des titres repas, la performance a également été portée par le succès croissant des solutions Beyond Food qui répondent de façon pertinente aux besoins des entreprises. L'offre d'Edenred, renforcée par l'acquisition en 2023 des plateformes d'engagement des salariés Reward Gateway et GOintegro, séduit les entreprises dans un contexte accru de guerre des talents. Edenred s'impose ainsi comme la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés. Reward Gateway a par ailleurs poursuivi sa solide trajectoire de croissance en 2024 et commencé à déployer son offre en Belgique, en France et en Italie au cours du deuxième trimestre 2024. D'ici la fin de l'année, ce sera également le cas au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne et en Roumanie. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité Avantages aux salariés atteint 413 millions d'euros, en croissance de +17,2%4 en données publiées (+14,2%4 en données comparables) par rapport au deuxième trimestre 2023. Dans le domaine de la Mobilité, qui représente 24% de l'activité d'Edenred, le chiffre d'affaires opérationnel atteint 311 millions d'euros au premier semestre 2024, en progression de +21,0% en données comparables (+10,1% en données publiées). Cette progression robuste reflète le succès continu des solutions de carte énergie auprès des entreprises de toutes tailles ainsi que celui de la stratégie Beyond Fuel, soutenu par l'attractivité des solutions de maintenance, de péage ou de services financiers à destination des gestionnaires de flottes de véhicules. Ainsi, l'offre de maintenance enregistre une forte croissance au Brésil, bien que les inondations dans le sud du pays aient affecté ses activités. Le déploiement de la stratégie Beyond Fuel connaît également un succès grandissant au Mexique et en Europe, particulièrement en Allemagne où les solutions de péages bénéficient de la nouvelle réglementation incorporant une taxe basée sur les émissions de CO2 dans le calcul des tarifs de péage. 4 Sur la base de chiffres 2023 ajustés qui reflètent la reclassification en charges d'exploitation des remises clients au Brési l. Les chiffres 2023 publiés et ajustés sont disponibles en Annexe p17 ainsi que les croissances en données publiées en p17 à p20

Le premier semestre 2024 a été marqué par la signature et la finalisation de l'acquisition de Spirii, plateforme SaaS européenne de recharge des véhicules électriques, dont l'offre a d'ores et déjà commencé à être déployée en France et en Allemagne. Edenred tire ainsi profit de sa plateforme interconnectée pour étendre son offre de solutions à destination des véhicules électriques, à l'image d'un nouveau partenariat signé avec Audi en Allemagne pour équiper des aires de stationnement en recharges de véhicules électriques. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité Mobilité atteint 161 millions d'euros, en croissance de +19,0% en données comparables (+9,9% en données publiées) par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires opérationnel des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 139 millions d'euros au premier semestre 2024 et représente 11% de l'activité d'Edenred. Il affiche une hausse de +1,9% en données publiées (+2,9% en données comparables). L'activité des Solutions complémentaires bénéficie de la croissance d'Edenred C3Pay aux Émirats arabes unis, mais est affectée par l'arrêt de l'offre CESU social en France et l'arrivée à son terme en juillet 2023 du programme de quatre ans mis en place avec Action Logement en France en 2019. L'activité d'Edenred Pay USA, offrant des Services de Paiement aux entreprises en Amérique du Nord, affiche une dynamique de ventes positive grâce, entre autres, à sa solution innovante de traitement et de paiement des factures fournisseurs tandis que le ralentissement de la croissance dans les secteurs des médias traditionnels pénalise l'activité. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des Solutions complémentaires atteint 72 millions d'euros, en croissance de +2,8% en données comparables (+2,1% en données publiées) par rapport au deuxième trimestre 2023. Chiffre d'affaires opérationnel par zone géographique (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre % Variation % Variation 2024 2023 publiée organique Europe 774 677 +14,4% +10,7% Amérique latine 373 3265 +14,2%5 +22,1%5 Reste du monde 124 92 +34,4% +26,1% Total 1 271 1 0955 +16,0%5 +15,4%5 En Europe, le chiffre d'affaires opérationnel au premier semestre 2024 s'établit à 774 millions d'euros, en hausse de +14,4% en données publiées et de +10,7% en données comparables. L'Europe représente 61% du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred. Au deuxième trimestre, il est en progression de +11,1% en données publiées (+8,8% en données comparables). 5 Sur la base de chiffres 2023 ajustés qui reflètent la reclassification en charges d'exploitation des remises clients au Brésil. Les chiffres 2023 publiés et ajustés sont disponibles en Annexe p14 ainsi que les croissances en données publiées en p17 à p20

En France, le chiffre d'affaires opérationnel s'établit à 177 millions d'euros au premier semestre 2024, en progression de +4,9% en données publiées et de +7,7% en données comparables. Cette performance reflète la croissance soutenue de toutes les solutions d'Edenred en France. Les solutions d'Avantages aux salariés enregistrent ainsi une performance solide grâce aux succès commerciaux de l'offre Ticket Restaurant®, ainsi que de son offre élargie de solutions d'engagement et de motivation des salariés intégrées dans son application mobile. C'est particulièrement le cas de l'offre digitale à destination des CSE. La performance est toutefois affectée par l'arrivée à son terme en juillet 2023 du contrat conclu avec Action Logement, ainsi que par les décisions prises dans un souci de rationalisation de son portefeuille de solutions, avec l'arrêt de sa solution de CESU social et la cession de l'activité Cleanway en septembre 2023. Au deuxième trimestre, la croissance s'établit à +4,6% en données publiées et de +7,4% en données comparables. Le chiffre d'affaires opérationnel en Europe (hors France) atteint 597 millions d'euros au premier semestre 2024, en croissance de +17,5% en données publiées et de +11,7% en données comparables, l'écart étant notamment expliqué par l'impact positif de l'acquisition de Reward Gateway. Cette performance traduit la croissance robuste des solutions d'Avantages aux salariés, portée par la pénétration continue des marchés sur lesquels opère Edenred. En effet, l'offre digitale Ticket Restaurant® enregistre une croissance à deux chiffres, malgré une base de comparaison élevée au second trimestre

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires opérationnel affiche une progression de +10,2%7 en données comparables. L'Amérique latine hispanique a enregistré une hausse du chiffre d'affaires opérationnel de +52,0% en données comparables au premier semestre 2024, reflétant notamment la poursuite d'une croissance soutenue au Mexique grâce à une pénétration accrue du segment des PME. Au deuxième trimestre, la croissance a été de +48,3% en données comparables. Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 124 millions d'euros, en croissance de +34,4% en données publiées et de +26,1% en données comparables au premier semestre 2024, dans le Reste du monde. Cette forte progression est portée par le succès des programmes digitaux proposés aux Émirats arabes unis. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de +33,9% en données publiées et +23,6% en données comparables. Autres revenus : 124 millions d'euros Les autres revenus atteignent 124 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +57,8% en données comparables (+51,5% en données publiées). Au deuxième trimestre, les autres revenus s'établissent à 64 millions d'euros, en croissance de +46,2% en données comparables (+46,3% en données publiées). Cette progression significative par rapport au premier semestre 2023 est liée à l'impact de la croissance de l'activité sur le float8 ainsi qu'au plein effet des hausses de taux d'intérêt survenues au cours de l'année 2023 notamment en zone euro. Cet effet est toutefois en partie atténué par la baisse des taux d'intérêt observée au Brésil depuis le mois d'août 2023 ainsi que dans le reste de l'Europe au cours des derniers trimestres. Pour l'année 2024, Edenred s'attend à ce que les autres revenus se situent entre 230 et 240 millions d'euros. Par ailleurs, le Groupe estime que les autres revenus devraient être de l'ordre de 215 millions d'euros en 2025, ce qui devrait constituer un niveau plancher pour les années suivantes compte tenu de la croissance continue de l'activité et dans l'hypothèse d'une stabilisation des taux d'intérêts à partir de 2026. EBITDA de 597 millions d'euros L'EBITDA du premier semestre 2024 atteint 597 millions d'euros, en croissance de +23,7% en données publiées et de +26,2% en données comparables par rapport au premier semestre 2023. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 42,8% et affiche ainsi une progression de +1,8 point7 en données publiées et +2,7 points7 en données comparables. Cette progression reflète d'une part la bonne maîtrise des charges d'exploitation et le levier opérationnel dont bénéficie Edenred grâce notamment à l'effet d'échelle de sa plateforme, conduisant à une amélioration de la marge d'EBITDA opérationnel de 1,4 point7 en données comparables et 0,6 point7 en données publiées. Elle reflète d'autre part la contribution additionnelle des autres revenus. Sur la base de chiffres 2023 ajustés qui reflètent la reclassification en charges d'exploitation des remises clients au Brésil. Les chiffres 2023 publiés et ajustés sont disponibles en Annexe p14 ainsi que les croissances en données publiées en p17 à p20 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d'exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes www.edenred.com | page 7/23

Résultat net, Part du groupe : 235 millions d'euros Le résultat net part du Groupe s'établit à 235 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +16,3%. Cette progression est notamment portée par la croissance de l'EBITDA au cours du semestre. Le résultat net prend en compte les autres charges et produits, à hauteur de -13 millions d'euros (contre -19 millions d'euros au premier semestre 2023), en baisse du fait des coûts non récurrents liés à l'acquisition de Reward Gateway engagés sur le premier semestre 2023. Il intègre aussi le résultat financier à hauteur de -98 millions d'euros (contre -58 millions d'euros au premier semestre 2023), une augmentation résultant de la hausse des taux d'intérêt impactant le coût de la dette et la charge financière liée à la dette levée pour financer l'acquisition de Reward Gateway (impact sur 6 mois pleins au premier semestre 2024 contre 2 mois seulement au premier semestre 2023). Le résultat net prend enfin en compte une charge d'impôt de -124 millions d'euros (contre -102 millions d'euros au premier semestre 2023) et des intérêts minoritaires de -18 millions d'euros (contre -17 millions d'euros au premier semestre 2023). Une forte génération de trésorerie Grâce à son modèle économique fortement générateur de trésorerie, Edenred a enregistré au premier semestre 2024 une marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) record de 400 millions d'euros, contre 338 millions d'euros au premier semestre 2023. Cette progression de +18,3% résulte principalement de la forte croissance de l'EBITDA au cours du semestre. Une situation financière solide Au 30 juin 2024, la dette nette d'Edenred s'établit à 1 880 millions d'euros, un niveau quasiment stable par rapport à fin juin 2023 (1 851 millions d'euros) alors que le Groupe a dépensé 496 millions d'euros pour rétribuer ses actionnaires, notamment au travers du paiement de dividendes et du plan de rachat d'actions mis en place en avril 2024. Edenred bénéficie d'une situation financière robuste avec un niveau élevé de liquidités et un bilan solide. En avril 2024, S&P Global Ratings a confirmé la notation du Groupe à A- (Strong Investment Grade), perspective stable. Engagement ESG et performance extra-financière Edenred a bénéficié au cours du semestre d'une amélioration de ses notations extra- financières, reflétant la qualité de son engagement en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Au travers de sa politique baptisée « Ideal », Edenred s'engage en effet au quotidien sur les volets « People », « Planet » et « Progress » afin d'améliorer la qualité de vie, préserver l'environnement et créer de la valeur de manière éthique et responsable. À titre d'exemple, la notation Ecovadis a connu une forte amélioration en 2024, avec un score de 72 en progression de 4 points. C'est également le cas de la notation Sustainalytics, Edenred affichant désormais un score de 15,2, en amélioration de 1,6 point. www.edenred.com | page 8/23

PERSPECTIVES Fort de ses résultats records enregistrés au premier semestre, Edenred anticipe avec confiance la poursuite d'une croissance soutenue de son activité en 2024 et au-delà. Edenred va continuer à déployer sa stratégie Beyond22-25 en tirant pleinement parti de son modèle de plateforme digitale B2B2C connectant plus de 60 millions d'utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million d'entreprises clientes. L'attractivité des solutions proposées par Edenred dans le domaine des avantages aux salariés et dans celui de la mobilité continueront d'être un puissant moteur de croissance, notamment pour conquérir de nouveaux clients dans des marchés encore largement sous pénétrés, en particulier les PME. Grâce à l'enrichissement de ses offres Beyond Food et Beyond Fuel, à ses récentes acquisitions en matière d'avantages aux salariés (RB), d'engagement des employés (Reward Gateway) et d'e-mobilité (Spirii), et à l'investissement continu dans sa plateforme technologique, Edenred entend tirer le meilleur parti de son modèle économique vertueux. En 2024, Edenred prévoit de générer un EBITDA compris entre 1 230 et 1 300 millions d'euros9 contre 1 094 millions d'euros en 2023. Le Groupe est également confiant dans sa capacité à continuer de générer une croissance profitable et durable au-delà, et réitère son ambition d'atteindre un revenu total de plus de 5 milliards d'euros en 2030. Calculé sur la base d'une hypothèse de taux de change moyen euro / réal brésilien au second semestre 2024 égal au taux réel au juin 2024 www.edenred.com | page 9/23