Edenred : Résultats semestriels / 20210727 edenredresultatss12021cpfr

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : « Après avoir renoué avec la croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies au premier trimestre 2021, Edenred a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre. Nous avons ainsi bien plus que rattrapé la baisse d'activité que le Groupe a connue en 2020, puisque nous avons généré une croissance de près de 10% par rapport au premier semestre 2019. Edenred retrouve donc sa trajectoire de croissance profitable et durable d'avant-crise,ce qui nous amène à revoir à la hausse notre objectif minimum de croissance d'Ebitda pour cette année. Pour cela, nos équipes s'appuient sur une offre complète et innovante dans nos trois lignes de métiers pour conquérir de nouveaux clients de toutes tailles. En adressant des marchés sous- pénétrés et en développant des solutions particulièrement pertinentes pour le monde du travail que l'on voit se redéfinir autour de plus de digitalisation, d'automatisation et de flexibilité, Edenred dispose d'un formidable potentiel de croissance pour les annéesà venir »

Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 736 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année 2021, en hausse de 15,3% en données comparables par rapport à 2020, enregistrant une croissance à deux chiffres dans chacune de ses activités et chacune de ses grandes zones géographiques. En données publiées, la croissance ressort à +9,2%, intégrant des effets de change défavorables (-5,9%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,2%).

Au deuxième trimestre, le revenu total est en progression de 30,2% en données comparables et de 27,3% en données publiées, intégrant des effets de change négatifs (-2,6%) et des effets de périmètre légèrement négatifs (-0,3%).

Avec une hausse de son chiffre d'affaires opérationnel de 3,3% en données comparables par rapport au premier semestre 2019, Edenred efface ainsi le recul de l'année dernière, grâce notamment à une bonne performance en Europe, alors que l'activité reste impactée par une situation sanitaire encore difficile en Amérique latine et que la majorité des fonds accumulés sur les solutions prépayées n'a pas encore été dépensée chez les commerçants partenaires, notamment en France.

Au cours du semestre, Edenred a poursuivi ses initiatives afin d'offrir l'expérience la plus fluide possible, que ce soit à destination de ses clients, des utilisateurs de ses produits ou de ses partenaires marchands. Edenred a ainsi déployé son offre Ticket Restaurant sans carte en France, Espagne, Finlande, Italie et Pologne, permettant aux employeurs d'équiper leurs salariés de façon simple, rapide et sécurisée, en particulier dans un contexte de généralisation du télétravail. Cette mutation profonde du monde du travail, accélérée avec la crise sanitaire, a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour le Groupe afin de continuer à pénétrer ses marchés. Grâce aux partenariats que le Groupe a commencé à nouer dès 2018, Ticket Restaurant intègre aujourd'hui plus de 100 partenaires digitaux dans 16 pays, acteurs internationaux et locaux de livraison de repas. Cette expérience flexible et innovante conduit notamment Gecina, premier propriétaire de bureaux en Europe, à collaborer avec Edenred pour intégrer les solutions du Groupe dans son offre à destination de ses 100 000 clients et utilisateurs en France.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 26% de l'activité du Groupe, le chiffre d'affaires opérationnel du premier semestre atteint 190 millions d'euros, en progression de 20,1% en données comparables sur la période (+10,1% en données publiées), et de 40,0% au deuxième trimestre (+35,6% en données publiées).

Au premier semestre, le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de 17,3% par rapport à la même période de 2019, traduisant notamment le succès commercial de son offre à destination des gestionnaires de flottes et de sa stratégie Beyond Fuel. Cette dernière a été renforcée par des innovations telles que la plateforme cloud brésilienne permettant aux gestionnaires de flottes d'accéder à l'intégralité de leurs services, ou l'intégration de 5 nouveaux pays à l'offre de péage UTA One au premier semestre 2021.

Le chiffre d'affaires opérationnel des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 98 millions d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 14,8% en données comparables (+9,4% en données publiées). Au deuxième trimestre, la hausse s'élève à 11,7% en données comparables (+8,5% en données publiées).

Par rapport au premier semestre 2019, la hausse du chiffre d'affaires opérationnel s'établit à 26,7%.

La progression de cette ligne de métier traduit notamment la capacité du Groupe à mettre en place de nouveaux programmes spécifiques d'argent fléché permettant par exemple aux pouvoirs publics de lutter efficacement contre les impacts du Covid-19, comme en Roumanie avec un programme d'aide alimentaire 100% digital dédié aux personnes âgées avec un revenu modeste, destiné à leur apporter un complément de pouvoir d'achat pour de la nourriture.

