Edenred affiche un CA opérationnel en hausse à 426 mlns au T1

21 avril (Reuters) - Edenred:
* CHIFFRE DAFFAIRES TOTAL AU T1 EUR 439 MLNS CONTRE EUR 373
MLNS
IL Y A UN AN
* CHIFFRE DAFFAIRES OPÉRATIONNEL AU T1 EUR 426 MLNS CONTRE
EUR
363 MLNS IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2022: CONTINUER À BÉNÉFICIER DUN
ENVIRONNEMENT
MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE, ET EN PARTICULIER DU CONTEXTE
INFLATIONNISTE
* CONFIRME LES OBJECTIFS ANNUELS FIXÉS DANS LE CADRE DU PLAN
STRATÉGIQUE NEXT FRONTIER
* ENTEND MAINTENIR UN RYTHME DE CROISSANCE SOUTENU DANS
TOUTES LES
RÉGIONS OÙ LE GROUPE EST PRÉSENT AINSI QUE DANS CHACUNE DES
LIGNES DE MÉTIER
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(Rédaction de Gdansk)