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Edenred affiche un CA opérationnel en hausse à 426 mlns au T1

21/04/2022 | 07:01
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21 avril (Reuters) - Edenred:

* CHIFFRE DAFFAIRES TOTAL AU T1 EUR 439 MLNS CONTRE EUR 373 MLNS IL Y A UN AN

* CHIFFRE DAFFAIRES OPÉRATIONNEL AU T1 EUR 426 MLNS CONTRE EUR 363 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2022: CONTINUER À BÉNÉFICIER DUN ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE FAVORABLE, ET EN PARTICULIER DU CONTEXTE INFLATIONNISTE

* CONFIRME LES OBJECTIFS ANNUELS FIXÉS DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE NEXT FRONTIER

* ENTEND MAINTENIR UN RYTHME DE CROISSANCE SOUTENU DANS TOUTES LES RÉGIONS OÙ LE GROUPE EST PRÉSENT AINSI QUE DANS CHACUNE DES LIGNES DE MÉTIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
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CA 2022 1 857 M 2 016 M -
Résultat net 2022 386 M 419 M -
Dette nette 2022 484 M 526 M -
PER 2022 32,1x
Rendement 2022 2,05%
Capitalisation 12 243 M 13 292 M -
VE / CA 2022 6,85x
VE / CA 2023 6,21x
Nbr Employés 8 984
Flottant 99,4%
Graphique EDENRED SE
Durée : Période :
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Objectif de cours Moyen 51,68 €
Ecart / Objectif Moyen 4,92%
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Julien Tanguy Executive Vice President-Finance
Dave Ubachs Executive Vice President-Global Technology
Jean-Paul Bailly Independent Director
Gabriele Galateri di Genola Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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CINTAS CORPORATION-4.90%42 870
TELEPERFORMANCE SE-12.19%20 625
BUREAU VERITAS SA-12.58%12 321
LG CORP.-8.03%10 386
INTERTEK GROUP PLC-10.94%10 355