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Edenred affiche un Ebitda annuel en hausse à 836 Mlns

21/02/2023 | 07:01
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21 février (Reuters) - Edenred SE:

* CA TOTAL ANNUEL EUR 2,03 MDS (CONSENSUS EDENRED: EUR 1,99 MD)

* CA OPÉRATIONNEL ANNUEL EUR 1,94 MD (CONSENSUS EDENRED: EUR 1,92 MD)

* EBITDA ANNUEL EUR 836 MLNS (CONSENSUS EDENRED: EUR 830 MLNS)

* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 386 MLNS CONTRE EUR 313 MLNS IL Y A UN AN

* AU 31 DÉCEMBRE 2022, LA DETTE NETTE SÉTABLIT À 307 MILLIONS DEUROS CONTRE 816 MILLIONS DEUROS À FIN DÉCEMBRE 2021

* DIVIDENDE DE 1 EURO PAR ACTION PROPOSÉ AU TITRE DE 2022

* LE FREE CASH FLOW SÉTABLIRAIT À 711 MILLIONS DEUROS EN 2022, CONTRE 518 MILLIONS DEUROS SUR LANNÉE 2021

* CONFIRME LES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE CADRE DE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE BEYOND 22-25 POUR LEXERCICE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Données financières
CA 2022 1 983 M 2 120 M -
Résultat net 2022 401 M 429 M -
Dette nette 2022 483 M 516 M -
PER 2022 33,0x
Rendement 2022 1,92%
Capitalisation 13 039 M 13 934 M -
VE / CA 2022 6,82x
VE / CA 2023 5,95x
Nbr Employés 8 984
Flottant 99,4%
Graphique EDENRED SE
Durée : Période :
Edenred SE : Graphique analyse technique Edenred SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EDENRED SE
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TendancesHaussièreNeutreNeutre
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Objectif de cours Moyen 58,24 €
Ecart / Objectif Moyen 11,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bertrand Dumazy Chairman & Chief Executive Officer
Julien Tanguy Executive Vice President-Finance
Dave Ubachs Executive Vice President-Global Technology
Jean-Romain Arnauld Lhomme Independent Director
Maëlle Gavet Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EDENRED SE2.83%13 934
CINTAS CORPORATION-1.67%45 130
TELEPERFORMANCE SE14.28%16 094
BUREAU VERITAS SA6.22%12 671
LG CORP.4.99%9 902
GENPACT LIMITED2.68%8 700