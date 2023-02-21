Edenred affiche un Ebitda annuel en hausse à 836 Mlns

21 février (Reuters) - Edenred SE:
* CA TOTAL ANNUEL EUR 2,03 MDS (CONSENSUS EDENRED: EUR 1,99
MD)
* CA OPÉRATIONNEL ANNUEL EUR 1,94 MD (CONSENSUS EDENRED: EUR
1,92
MD)
* EBITDA ANNUEL EUR 836 MLNS (CONSENSUS EDENRED: EUR 830
MLNS)
* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 386 MLNS CONTRE EUR
313
MLNS IL Y A UN AN
* AU 31 DÉCEMBRE 2022, LA DETTE NETTE SÉTABLIT À 307
MILLIONS
DEUROS CONTRE 816 MILLIONS DEUROS À FIN DÉCEMBRE 2021
* DIVIDENDE DE 1 EURO PAR ACTION PROPOSÉ AU TITRE DE 2022
* LE FREE CASH FLOW SÉTABLIRAIT À 711 MILLIONS DEUROS EN
2022,
CONTRE 518 MILLIONS DEUROS SUR LANNÉE 2021
* CONFIRME LES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE CADRE DE SON NOUVEAU
PLAN
STRATÉGIQUE BEYOND 22-25 POUR LEXERCICE 2023
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(Gdansk Newsroom)