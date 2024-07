Edenred chute : le ralentissement de la croissance inquiète

Plus fort repli de l’indice CAC 40, Edenred (-10,94% à 37,36 euros) a dévoilé des résultats en ligne, mais le ralentissement de sa croissance inquiète. L’action du spécialiste des paiements à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants retombe sur ses niveaux de mars 2022. Sur la première partie de l'année, le résultat net, part du groupe a progressé de 16,3% à 235 millions d'euros et l'Ebitda a augmenté de 23,7% de 597 millions d'euros. La marge d'Ebitda est ressortie à 42,8%, en progression de 1,8 point en données publiées.



Le revenu total d'Edenred a atteint 1,395 milliard d'euros, en hausse de 18,5% en données publiées. Il a augmenté de 18,3% en données comparables. Le consensus s'élevait à 1,3 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires opérationnel a augmenté de 16% à 1,271 milliard d'euros. Il a progressé de 15,4% en données comparables.



Jefferies souligne que ce dernier affiche une croissance en comparable de 14% au deuxième trimestre, inférieure au consensus de 15% et à sa prévision de 16%. Il a ainsi ralenti de 300 points de base relativement au deuxième trimestre.



Les autres revenus ont atteint 124 millions d'euros, contre 82 millions d'euros au premier semestre 2023, tirés par la croissance de l'activité et la hausse des taux d'intérêt.



S'agissant de ses perspectives pour 2024, l'Ebitda est attendu entre 1,23 et 1,3 milliard d'euros contre 1,094 milliard d'euros en 2023 et une précédente prévision d'une croissance organique d'au moins 12%. Jefferies note que la société a élargi sa fourchette de prévisions. Selon ses calculs, elle implique un ralentissement de la croissance de l'Ebitda dans une fourchette de 4% à 15% au second semestre.



La société n'a pas indiqué comme fin avril anticiper un taux de conversion free-cash-flow sur Ebitda supérieur à 70%.



Enfin, Edenred a réitéré son ambition d'atteindre un revenu total de plus de 5 milliards d'euros en 2030.