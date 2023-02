Edenred composte son ticket après des résultats 2022 records

Edenred avance de 0,57% à 52,62 euros à la Bourse de Paris. Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail a publié un résultat net, part du Groupe en progression de 23,3% à 386 millions d'euros au titre de ses résultats annuels 2022. Son Ebitda ressort à 836 millions d'euros, en hausse de 23,3% en variation organique, se situant dans le haut de la fourchette communiquée en octobre 2022. Son chiffre d'affaires total s'élève à 2,03 milliards d'euros, en amélioration de 21,2% en variation organique.



Au total, le free cash flow s'établit également à un niveau record de 881 millions d'euros en 2022, porté par la hausse du float notamment liée à la bonne performance du quatrième trimestre et à l'impact positif du changement de réglementation survenu sur le produit Ticket City en Allemagne dont les fonds étaient considérés comme fonds réservés jusqu'au 1er janvier 2022.



En excluant l'effet exceptionnel de ce changement de règlementation, le free cash flow s'établirait à 711 millions d'euros en 2022, contre 518 millions d'euros sur l'année 2021, reflétant un taux de conversion d'Ebitda en free cash flow de 85% contre 77% en 2021.



Au 31 décembre 2022, la dette nette d'Edenred s'établit à 307 millions d'euros contre 816 millions d'euros à fin décembre 2021.



Au-delà des titres repas, Edenred a également bénéficié de l'attractivité de ses solutions Beyond Food qui répondent de façon pertinente aux besoins des entreprises de renforcer l'engagement de leurs salariés, en particulier dans le contexte actuel de pouvoir d'achat contraint et de guerre des talents.



Edenred propose le versement, au titre de l'exercice 2022, d'un dividende de 1 euro par action, en hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent.



Fort de ces résultats records, Edenred aborde 2023 avec confiance et anticipe la poursuite d'une croissance soutenue de son activité dans toutes ses géographies et dans toutes ses lignes de métiers.



Le groupe table pour l'année en cours sur une croissance organique de son excédent brut d'exploitation supérieure à 12% et sur un taux de conversion de l'Ebitda en free cash-flow supérieur à 70%, conformément aux objectifs de son plan stratégique 2022-2025.