Edenred confirme ses objectifs 2022 après des résultats 2021 qualifiés de "records"

PARIS (Agefi-Dow Jones)-Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a confirmé mardi ses objectifs pour 2022, après avoir publié pour 2021 des résultats qualifiés de "records".

Edenred a confirmé les objectifs de son plan stratégique "Next Frontier", qui couvre la période 2019-2022. Le groupe vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8%, une croissance organique annuelle de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieure à 10% et un taux de conversion de flux de trésorerie libre sur Ebitda de plus de 65%. Ces objectifs avaient été rétablis en octobre dernier.

"Nous abordons l'année 2022 avec confiance et entendons continuer à générer une croissance profitable et durable, en ligne avec les objectifs financiers et extra-financiers fixés dans le cadre de notre plan stratégique Next Frontier", a indiqué le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy, cité dans un communiqué.

Edenred a livré ces perspectives alors que son activité a fortement progressé en 2021. L'an dernier, le revenu total du groupe est ressorti à 1,63 milliard d'euros, en hausse de 11,1% sur un an en données publiées et en croissance de 13,8% en variation organique.

Sur le seul quatrième trimestre, le revenu total a progressé sur un an de 12,9% en données publiées et de 12,6% en données comparables, à 466 millions d'euros.

En 2021, le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 1,58 milliards d'euros, en progression sur un an de 11,3% en données comparables. Les autres revenus (ex-chiffre d'affaires financier) se sont inscrits à 44 millions d'euros, soit une hausse organique de 12,2%. Le chiffre d'affaires opérationnel est généré par l'émission de titres de services prépayés à proprement parler, tandis que les autres revenus le sont par le placement de la trésorerie du groupe.

Edenred a dégagé un résultat net de 313 millions d'euros l'année dernière, en hausse de 31,4%. L'Ebitda du groupe a progressé en 2021 de 15,5% en données publiées et de 18,4% en variation organique, à 670 millions d'euros.

Le groupe s'était dit en octobre dernier "confiant dans sa capacité à atteindre la moitié haute de la fourchette de son objectif d'Ebitda 2021" communiqué en juillet et compris entre 620 millions et 670 millions d'euros, "sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions majeures liées à la crise sanitaire".

Selon un consensus communiqué par la société, les analystes anticipaient en moyenne pour 2021 un revenu total de 1,62 milliard d'euros, un chiffre d'affaires opérationnel de 1,58 milliard d'euros et un Ebitda de 658 millions d'euros.

Edenred a également annoncé qu'il proposerait un dividende de 0,90 euro par action au titre de 2021, en hausse de 20%.

