Edenred : élargit son offre à destination des Comités Sociaux...

Leader du marché des solutions à destination des CSE en France, Edenred propose depuis 2015 une gamme complète à plus de 6,5 millions d'utilisateurs et 13 000 clients via la solution ProwebCE.

Cette offre comprend un logiciel permettant aux élus d'administrer l'activité du CSE, de communiquer et de gérer les budgets d'œuvres sociales, la comptabilité, d'organiser les évènements internes et d'offrir des prestations de types chèques cadeaux.

Elle met également à disposition des CSE un site de e-commerce à destination des salariés. Plus de 6,5 millions de salariés français ont ainsi accès, au travers de la plateforme digitale Edenred, à des réductions sur plus d'un million d'offres de commerçants pour l'achat de biens ou de services dans les domaines de la culture et des loisirs.

En acquérant EnjoyMonCSE, Edenred renforce son leadership sur le marché. Cette opération permet au Groupe d'enrichir sa base clients, notamment dans la région Sud Ouest où EnjoyMonCSE est très présent.

Fort de 25 années d'expérience, EnjoyMonCSE accompagne près de 600 Comités d'entreprise clients et compte plus de 100 000 utilisateurs.

Ilan Ouanounou, Directeur Général d'Edenred France, déclare : « Nous sommes ravis de cette acquisition qui complète et enrichit l'offre d'Edenred à destination des CSE en France. Edenred conforte sa position de leader en proposant sa solution à 600 nouveaux CSE clients. Nous disposons aujourd'hui plus que jamais d'une offre digitale et innovante particulièrement pertinente pour renforcer le pouvoir d'achat des salariés dans un contexte d'inflation et de tension sur le budget des ménages dédié à la culture et aux loisirs. »

Jean Bernard, président EnjoyMonCSE, ajoute : « Nous sommes très fiers de rejoindre le groupe Edenred. Cette opération permettra à nos CSE clients et à nos salariés utilisateurs de bénéficier d'une expérience optimale, avec l'appui et la technologie d'Edenred, déjà leader du marché. Nous partageons par ailleurs avec Edenred des valeurs humaines fortes et une passion pour l'innovation qui contribueront au succès de notre partenariat. »

