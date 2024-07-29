29 juillet (Reuters) - Edenred SE:
* ÉMET AVEC SUCCÈS UNE OBLIGATION DE 500 MILLIONS D'EUROS
* LES OBLIGATIONS, ASSORTIES D’UN COUPON DE 3,625% ARRIVERONT À ÉCHÉANCE LE 5 AOÛT 2032
* UNE MATURITÉ DE 8 ANS
* UN LIVRE D’ORDRE SOUSCRIT PLUS DE 4 FOIS ET UNE DEMANDE TOTALE EXCÉDANT 2,2 MILLIARDS D’EUROS
* CETTE OPÉRATION ÉTEND LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE OBLIGATAIRE DU GROUPE QUI PASSE AINSI À 3,6 ANS CONTRE 3,2 ANS À FIN JUIN 2024 Texte original [https://tinyurl.com/2ap6mnsk] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)