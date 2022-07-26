Edenred entend générer un EBITDA entre 770 et 820 mlns d'euros en 2022

26 juillet (Reuters) - Edenred SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES OPÉRATIONNEL AU S1 EUR 891 MILLION
CONTRE EUR
736 MILLION IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 170 MILLION CONTRE
EUR 133
MILLION IL Y A UN AN
* EBITDA AU S1 EUR 365 MILLION CONTRE EUR 295 MILLION IL Y A
UN AN
* DISPOSE DUNE CAPACITÉ DINVESTISSEMENT DE LORDRE DE 1,5
À 2,0
MILLIARDS DEUROS POUR POUVOIR EFFECTUER DÉVENTUELLES
OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE
* AU 30 JUIN 2022, LA DETTE NETTE DEDENRED SÉTABLIT À 1,06
MILLIARD DEUROS CONTRE 1,45 MILLIARD DEUROS À FIN JUIN 2021
* LE GROUPE ENTEND GÉNÉRER UN EBITDA COMPRIS ENTRE 770 ET
820
MILLIONS DEUROS EN 2022 CONTRE 670 MILLIONS DEUROS EN 2021
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(Gdansk Newsroom)