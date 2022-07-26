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EDENRED SE

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Edenred entend générer un EBITDA entre 770 et 820 mlns d'euros en 2022

26/07/2022 | 07:01
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26 juillet (Reuters) - Edenred SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES OPÉRATIONNEL AU S1 EUR 891 MILLION CONTRE EUR 736 MILLION IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 170 MILLION CONTRE EUR 133 MILLION IL Y A UN AN

* EBITDA AU S1 EUR 365 MILLION CONTRE EUR 295 MILLION IL Y A UN AN

* DISPOSE DUNE CAPACITÉ DINVESTISSEMENT DE LORDRE DE 1,5 À 2,0 MILLIARDS DEUROS POUR POUVOIR EFFECTUER DÉVENTUELLES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE

* AU 30 JUIN 2022, LA DETTE NETTE DEDENRED SÉTABLIT À 1,06 MILLIARD DEUROS CONTRE 1,45 MILLIARD DEUROS À FIN JUIN 2021

* LE GROUPE ENTEND GÉNÉRER UN EBITDA COMPRIS ENTRE 770 ET 820 MILLIONS DEUROS EN 2022 CONTRE 670 MILLIONS DEUROS EN 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2022 1 894 M 1 934 M -
Résultat net 2022 399 M 408 M -
Dette nette 2022 525 M 536 M -
PER 2022 29,7x
Rendement 2022 2,05%
Capitalisation 11 654 M 11 900 M -
VE / CA 2022 6,43x
VE / CA 2023 5,65x
Nbr Employés 8 984
Flottant 99,1%
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Julien Tanguy Executive Vice President-Finance
Dave Ubachs Executive Vice President-Global Technology
Jean-Romain Arnauld Lhomme Independent Director
Maëlle Gavet Independent Director
Secteur et Concurrence
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CINTAS CORPORATION-10.48%40 352
TELEPERFORMANCE SE-16.89%19 951
BUREAU VERITAS SA-11.48%12 186
LG CORP.-2.72%9 553
INTERTEK GROUP PLC-21.69%8 752