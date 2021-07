Edenred et Gecina travaillent à la transformation de l'expérience de la pause-déjeuner avec la « cantine virtuelle »

Gecina, première foncière de bureaux en Europe, et Edenred, leader mondial des solutions de paiement à usages spécifiques, s'associent afin de rendre l'expérience du déjeunerdes clients de la marque YouFirst plus flexible, grâce à l'offre Ticket Restaurant®.



Gecina travaille à la valorisation des espaces de restauration collective de ses immeubles de bureaux, face à l'évolution du marché marqué par le besoin exprimé par les salariés d'une plus grande variété de l'offre, au développement du travail à distance et plus généralement au besoin d'une plus grande flexibilité par rapport aux temps et aux lieux de consommation.

Gecina ambitionne ainsi de réorganiser l'offre de restauration à disposition de ses clients en procédant à la mutualisation d'espaces de cuisine afin d'en faire bénéficier l'ensemble de son réseau d'immeubles. L'objectif de Gecina est de permettre à ses clients d'avoir un accès à une offre beaucoup plus large de restauration, adaptée aux goûts et aux besoins de chacun, accessible toute la journée, et y compris depuis leur domicile. Ce projet de « cantine virtuelle », accessible à l'ensemble des clients de YouFirst, sera l'un des éléments différentiants de la marque sur le marché.

La solution digitalisée d'Edenred permet de déjeuner à l'heure souhaitée, au bureau, au restaurant, ou encore à domicile, en sélectionnant le plat de son choix. Les utilisateurs peuvent choisir de payer sans contact via smartphone dans les 220 000 établissements membres du réseau Ticket Restaurant® et de se faire livrer leur repas grâce aux partenariats noués par Edenred avec plus de 70 plateformes de livraison de repas en France. En s'associant, les deux sociétés permettront à terme de proposer un accès privilégié à ces services digitaux aux 100 000 utilisateurs des lieux de vie de la marque YouFirst de Gecina.

Ces discussions s'intègrent à la stratégie des deux groupes de proposer une offre de restauration fluide, digitale et parfaitement adaptée aux nouveaux usages et aux nouvelles façons de travailler. Elles pourront être étendues par la suite pour intégrer d'autres services développés par Edenred dans les univers de la mobilité, de la motivation ou des paiements professionnels.

Méka Brunel, Directrice générale de Gecina, déclare : « Avec son réseau d'immeubles dans les meilleures localisations de la métropole parisienne, Gecina a la possibilité de proposer une offre globale de restauration aux clients de sa marque YouFirst. L'important pour nos clients ne sera pas demain d'avoir une cantine « à l'ancienne » mais au contraire une cantine virtuelle qui changera radicalement la qualité de leur expérience quotidienne en termes de choix des produits, de flexibilité des temps et des lieux de consommation, et bien entendu des possibilités de livraison et de paiement.C'est une grande chance pour Gecina de pouvoir nouer une telle collaboration avec Edenred, leader mondial dans ce domaine. »

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, déclare : « Je me réjouis de ce partenariat avec Gecina, qui pourra permettre aux utilisateurs de la marque YouFirstde se voir offrir un accès privilégié aux solutions d'Edenred. Grâce à notre expertise et notre position de leader mondial des paiements fléchés, nous contribuons aux côtés de Gecina à réinventer l'expérience des collaborateurs au travail, qu'ils soient au bureau ou à distance, notamment avec Ticket Restaurant®, l'offre digitale la plus innovantepour la pause-déjeuner. »

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d'investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d'Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d'actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,0 milliards d'euros à fin juin 2021.

Gecina a inscrit l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d'être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d'UtilesEnsemble, son programme d'engagements solidaires pour l'environnement, pour la cité et pour l'humain.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

www.gecina.fr

À propos d'Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs. Elles renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

