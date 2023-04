Edenred étend son offre d'engagement des collaborateurs en Amérique latine avec l'acquisition de GOintegro

Edenred, plateforme digitale de services et de paiements de premier plan et leader mondial des avantages aux salariés, annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue d'acquérir 75 % du capital de GOintegro, fournisseur de plateformes SaaS1 d'engagement des collaborateurs en Amérique latine. GOintegro propose une large gamme de solutions d'engagement, conçues pour aider les entreprises à améliorer leur culture organisationnelle et à se positionner comme employeur de choix afin d'attirer et retenir les talents.

L'acquisition de GOintegro illustre l'ambition d'Edenred, annoncée dans son plan stratégique Beyond 22-25 , d'être la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail, notamment en étendant son portefeuille de solutions. En intégrant la plateforme modulaire d'engagement des collaborateurs de GOintegro, Edenred élargit son offre et renforce sa position d’acteur majeur sur le marché des avantages aux salariés en Amérique latine.

Fondé en 2002, GOintegro conjugue innovation technologique et expertise en ressources humaines afin d’augmenter l'engagement des collaborateurs au travail au travers de services tels que ddes programmes de récompenses et de reconnaissance, des solutions favorisant le bien-être, des enquêtes internes flash, ou encore des dispositifs de remises et réductions. GOintegro fournit ces solutions au moyen d'une plateforme unique disponible dans sept pays d'Amérique latine2. Les 130 collaborateurs de GOintegro sont au service de plus de 1,2 million d'utilisateurs travaillant chez 500 clients, parmi lesquels de grandes entreprises telles que Bayer, General Electric, HP et PepsiCo.

En tant que leader mondial des avantages aux salariés, Edenred a, au fil des ans, élargi avec succès son portefeuille de solutions à des avantages allant au-delà de la restauration et de l'alimentation. Le Groupe a notamment développé une offre inégalée de plateformes de gestion d’avantages et d’offres promotionnelles à destination des salariés dans 12 pays, avec des solutions phares telles que ProwebCE en France, Ekivita en Belgique et Easywelfare en Italie. L'acquisition de GOintegro marque une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie Beyond 22-25 d'Edenred : elle permet au Groupe d'accélérer le développement de son offre d'Avantages aux salariés sur les marchés des récompenses et de la reconnaissance, ainsi que du bien-être en Amérique latine. Grâce à sa gamme de produits extrêmement complémentaire et à son implantation géographique similaire, Edenred est idéalement positionné pour tirer parti de l'offre de GOintegro et renforcer ainsi sa proposition de valeur à destination des responsables des ressources humaines en Amérique Latine.

Cette opération, soumise à l'approbation de l'autorité brésilienne de la concurrence, devrait être clôturée d'ici juin 2023.

Arnaud Erulin, Directeur général Solutions d'avantages aux salariés d’Edenred, a déclaré : « Avec l'acquisition de GOintegro, Edenred franchit une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie Beyond 22-25 . L’association de l'expertise inégalée d'Edenred dans le domaine des avantages aux salariés et du leadership de GOintegro en matière d'engagement des collaborateurs en Amérique latine donne naissance à un champion régional aux ambitions de croissance très fortes. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de GOintegro au sein d’Edenred et nous réjouissons d'intégrer cette offre à notre plateforme unique. »

German Dyzenchauz, Chief Executive Officer de GOintegro, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers de rejoindre Edenred, avec qui nous partageons les mêmes valeurs humaines et l'ambition d’être la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail. Nous anticipons de formidables synergies entre l’offre unique d’Edenred, sa forte implantation en Amérique Latine et notre incomparable plateforme d'engagement des collaborateurs. Cette association permettra de renforcer notre impact et notre croissance dans les mois et les années à venir. »

▬▬

À propos d'Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de 950 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité) et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2022, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires d’environ 38 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Cédric Appert

+33 (0)1 86 67 24 99

cedric.appert@edenred.com







Baptiste Fournier

+33 (0)1 86 67 20 73

baptiste.fournier@edenred.com









1 Logiciel en tant que service (Software as a Service).

2 Brésil, Mexique, Chili, Argentine, Colombie, Pérou et Uruguay.

Pièce jointe