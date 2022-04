Edenred : 'excellent' début d'année, objectifs réaffirmés

Edenred a annoncé jeudi avoir signé un 'excellent début d'année' grâce à la poursuite de sa forte dynamique commerciale et au succès de sa stratégie digitale.



Le spécialiste des services prépayés a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires opérationnel en progression de 17,3% en données publiées sur le premier trimestre, à 426 millions d'euros.



En données comparables, sa croissance ressort à 15,3% par rapport au premier trimestre 2021.



Dans un communiqué, le groupe français explique avoir bénéficié d'une croissance organique 'à deux chiffres' dans toutes ses zones géographiques

et dans ses deux principales lignes de métier, c'est-à-dire les tickets restaurant et les cartes pour carburant et voyages d'affaires.



Portés par la hausse des taux d'intérêt, ses 'autres revenus' ont progressé de près de 30%, passant de 10 à 13 millions d'euros.



Suite à ce premier trimestre meilleur que prévu, Edenred a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8% et une croissance organique de l'EBITDA supérieure à 10%.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Edenred progressait d'à peine 0,1% jeudi matin, ces bonnes performances ayant été anticipées par les investisseurs, qui ont porté le titre en hausse de plus de 21% depuis le début de l'année.



