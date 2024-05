Edenred : finalise l’acquisition de Spirii

Le 28 mai 2024 à 08:08 Partager

Edenred a finalisé l’acquisition de Spirii, plateforme SaaS européenne leader de la recharge des véhicules électriques. Cette opération stratégique, annoncée le 27 février 2024, permet à Edenred de déployer dès la fin du mois de mai 2024 la technologie et les services de Spirii en France et en Allemagne pour proposer à ses clients une solution complète de gestion de la recharge électrique sur la route, à domicile et sur le lieu de travail.



L'acquisition de Spirii s'inscrit pleinement dans la stratégie "Beyond Fuel" d'Edenred et renforce son offre de services à valeur ajoutée, en particulier pour la gestion et l'électrification des flottes. Edenred renforce ainsi son positionnement de partenaire privilégié des gestionnaires de flottes pour les accompagner dans leur transition énergétique.



Cette acquisition permet à Edenred de proposer une offre de gestion de flotte complète et inégalée aux entreprises européennes, à commencer par ses clients français et allemands.



Cette offre intègre l'installation et la gestion de bornes de recharge électrique en entreprise et/ou au domicile des collaborateurs ainsi que l'accès aux bornes de recharge sur la route, associés à des services de localisation, de recharge à distance et de paiement.