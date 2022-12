Edenred innove : des solutions plus durables et inclusives face au handicap

Leader mondial (et français) des solutions d’argent fléché, Edenred enrichit les solutions Ticket Restaurant® et Kadéos : les nouvelles cartes distribuées à partir de décembre 2022 sont éco-conçues, accompagnées de kits utilisateurs entièrement repensés pour limiter considérablement la consommation de papier. La nouvelle carte Ticket Restaurant, dont 300 000 exemplaires ont déjà été produits, a par ailleurs été imaginée pour faciliter son utilisation par les salariés en situation de handicap. Toutes ces innovations s’ajoutent aux fonctionnalités présentées par Edenred au cours des dernières années telles que le paiement par QR code et le paiement complémentaire.

Ticket Restaurant devient plus simple et plus inclusif pour les personnes en situation de handicap

Pour favoriser l’accessibilité de la solution Ticket Restaurant aux personnes mal-voyantes, la carte Ticket Restaurant porte désormais un « R » comme « restaurant » inscrite en braille au recto. Cette inscription facilite la reconnaissance du support dans le portefeuille ou dans les poches de l’utilisateur. Ce dispositif a été testé et approuvé par des utilisateurs malvoyants, parties prenantes dans l’élaboration de cette nouvelle fonctionnalité. Cette innovation est une première en France pour les cartes de paiement. Ces nouvelles cartes facilitent le quotidien de centaines de milliers de personnes. Le site internet edenred.fr est également en cours d’adaptation dans le cadre d’une démarche d’accessibilité numérique pour les personnes malvoyantes.

Par ailleurs, Edenred France avait lancé en 2017 un partenariat avec Elioz Connect pour rendre son Centre de Relation Client accessible aux personnes sourdes et malentendantes, qui peuvent communiquer avec un chargé de clientèle par téléphone ou via leur écran d’ordinateur. Selon le mode de communication de la personne, un interprète traduit les propos de l’interlocuteur en langue des signes ou les transcrit par écrit en temps réel.

L’éco-conception au cœur du processus de production des solutions Ticket Restaurant et Kadéos

Les nouvelles cartes Ticket Restaurant Edenred ont par ailleurs été développées selon un nouveau modèle d’éco-conception et sont désormais composées à 85% de plastique recyclé. Le renouvellement des cartes Ticket Restaurant est progressif : Edenred va remplacer les cartes arrivées à date de péremption par les nouvelles cartes éco-conçues. Ces nouvelles cartes éco-conçues sont toujours recyclables à 100%.

Depuis 2016, Edenred permet aux utilisateurs de renvoyer gratuitement leur carte Ticket Restaurant, lorsque celle-ci arrive à expiration : une initiative unique en France.

Leader du marché en France, Edenred a par ailleurs lancé la première offre Ticket Restaurant « mobile-first », 100% dématérialisée, dès 2021. Utilisable directement sur smartphone, cette solution offre une expérience optimale aux utilisateurs permettant d’éviter la production de support utilisant des matériaux plastiques.

Dès janvier 2023, Edenred produira également les cartes-cadeaux Kadéos à partir de plastique recyclé. L’ambition du groupe est claire : faire du marché des avantages aux salariés un marché plus responsable en faisant entrer l’ensemble de sa gamme de solutions dans une démarche d’éco-conception.

Edenred France a également retravaillé le kit utilisateur qui accompagne l’envoi de ses cartes. En effet, lors de la souscription aux offres d’Edenred, chaque salarié reçoit un kit pour faciliter la mise en œuvre de chaque solution. 100% recyclables et avec une impression menée à partir d’encres à 98% végétales, les nouveaux kits utilisateurs qui seront distribués à partir de janvier 2023 permettront d’économiser 60% de papier par rapport aux kits précédents. Une économie de ressources qui correspond à 15 tonnes de papier par an (pour la France uniquement).

Ilan Ouanounou, Directeur général d’Edenred France, déclare : « Les nouveautés que nous annonçons aujourd’hui pour les solutions Ticket Restaurant et Kadéos réaffirment le leadership technologique d’Edenred tout en renforçant notre engagement pour un monde du travail plus inclusif, plus accessible et plus respectueux de l’environnement. Nos solutions offrent des fonctionnalités, parfaitement alignées avec les attentes des salariés, telles que le paiement mobile et la commande sur les plateformes de livraison de repas. Elle tiennent aussi compte des besoins de tous nos utilisateurs et contribuent à améliorer notre impact environnemental.»

