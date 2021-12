Edenred : nomme une nouvelle DRH

Edenred France annonce la nomination de Nathalie Liebert au poste de Directrice des Ressources Humaines, membre du Comité de Direction d'Edenred France.



À ce titre Nathalie Liebert a en charge les Ressources Humaines, la RSE, la Communication interne et le Facility Management pour Edenred France, ainsi que pour sa filiale spécialisée dans les solutions logicielles et avantages CSE, ProwebCE.



En 2018, Nathalie Liebert est nommée Directrice des Ressources Humaines Cluster France, Canada et Benelux au sein de l'entreprise LEO Pharma. Nathalie Liebert préside actuellement le Cercle DRH entrepreneurs et l'association Village de la Chimie, des Sciences, de la Nature et de la Vie.





