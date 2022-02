Edenred : porté en bourse par des résultats 2021 records

Edenred figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 avec un gain de 5,42% à 40,08 euros par action. Le spécialiste des solutions transactionnelles a publié ce matin des résultats "historiques", avec notamment un résultat net, part du groupe, à un plus haut de 313 millions d'euros, en hausse de 31%. L'Ebitda est lui aussi ressorti à un niveau record, à 670 millions d'euros, en hausse de 15,5% sur un an (dont +18,4% en organique), dans le haut de la fourchette visée par le groupe, alors que le consensus tablait sur 658 millions.



La marge sur Ebitda a quant à elle grimpé de 1,6 point à 41,1% et est ainsi revenue à sont niveau de 2019, période pré-Covid.



La génération de trésorerie a atteint un record avec un FFO (Marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits) de 556 millions d'euros, en hausse de 20% en données comparable. Le trésorerie libre atteint 518 millions d'euros, bien au-dessus des attentes des analystes de 200 millions d'euros.



Par ailleurs, Edered compte verser un dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 20% et 8 centimes plus élevé que ce qu'attendait le marché.



Pour 2022, le groupe a confirmé ses objectifs présenté dans le plan Next Frontier (2019-2022), soit une croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8%, croissance organique de l'Ebitda supérieure à 10%, et un taux de conversion Free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65%. Le consensus vise respectivement +11,5%, +13,7% et 65%.



Enfin, Edenred a profité de cette publication pour annoncé l’acquisition de 51% des parts de Greenpass, un émetteur de solutions de télépéage au Brésil, pour l'équivalent de 15 millions d'euros. Le groupe dispose de plusieurs options d'achat pour accroître ultérieurement sa participation.