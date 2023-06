Edenred : réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,2 milliard d'euros

Reward Gateway, une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis. Reward Gateway offre une suite unifiée de modules allant des offres de réductions aux salariés et des solutions de récompenses et de reconnaissance aux solutions de bien-être et à l'animation sociale des entreprises. Grâce à cette acquisition, Edenred étend son offre d'avantages aux salariés afin de proposer aux départements RH une gamme complète de solutions leur permettant de renforcer l'attractivité de leur organisation pour attirer et retenir les meilleurs talents.

étape importante dans la mise en œuvre du plan stratégique Beyond d'Edenred. Il s'agit en effet d'une initiative décisive qui renforce notre proposition de valeur en matière d'avantages aux salariés et correspond à la mission du Groupe de devenir la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés. »

Julien Tanguy, directeur général Finances, a déclaré : « Le succès de cette émission obligataire de 1,2 milliard d'euros, en deux tranches, reflète indéniablement la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle et des perspectives d'Edenred, ainsi que leur soutien à notre stratégie visant à générer une croissance profitable et durable. L'acquisition de Reward Gateway est une

Ce nouvel emprunt obligataire servira à financer une part significative de l'acquisition récente de Reward Gateway, d'un montant de 1,15 milliard de livres sterling1, qui a été entièrement payée en numéraire par Edenred et financée par 0,3 milliard d'euros de trésorerie disponible ainsi que par un prêt-relais de 1,0 milliard d'euros. Comme expliqué lors de l'annonce de l'acquisition le 16 mai 2023, le prêt-relais devait être refinancé ultérieurement sur les marchés de la dette. Sur la base d'une forte demande pour cette émission obligataire et de conditions de financement à long terme favorables, Edenred a décidé de lever 200 millions d'euros supplémentaires par rapport au refinancement exact du prêt-relais de 1,0 milliard d'euros, saisissant cette opportunité pour renforcer ses ressources financières et allonger la maturité moyenne de sa dette.

Edenred, plateforme digitale de services et de paiements et leader mondial des avantages aux salariés, annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,2 milliard d'euros. Cette émission se répartit en une tranche de 500 millions d'euros à 3,5 ans et une tranche de 700 millions d'euros à 8 ans, les deux tranches étant assorties d'un coupon de 3,625%.

BNP Paribas et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file actifs. Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et J.P. Morgan ont également agi en tant que co- chefs de file actifs.

▬▬

À propos d'Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million d'entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité) et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs. Elles renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2022, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires d'environ 38 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication Relations investisseurs Emmanuelle Châtelain Cédric Appert +33 (0)1 86 67 24 36 +33 (0)1 86 67 24 99 emmanuelle.chatelain@edenred.com cedric.appert@edenred.com Relations presse Baptiste Fournier Matthieu Santalucia +33 (0)1 86 67 20 73 baptiste.fournier@edenred.com +33 (0)1 86 67 22 63 matthieu.santalucia@edenred.com

www.edenred.com | page 2/2