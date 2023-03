La réforme des paiements de repas au Brésil est retardée par l'impasse de la banque centrale

Le personnel de la banque estime que le marché des bons ne présente pas de risque systémique. La banque a également déclaré que le transfert de crédits sous forme de bons pourrait en fait nuire à la concurrence, en créant de nouvelles barrières à l'entrée et en exigeant des investissements substantiels dans les opérations, selon deux personnes au fait des discussions.

Une troisième source a déclaré que la banque centrale avait signalé un manque de personnel et de ressources pour la nouvelle tâche réglementaire, après qu'une grève ait disruptif l'institution l'année dernière, retardant la publication de données économiques et des projets hautement prioritaires. L'impasse a augmenté les tensions déjà élevées entre le ministère des finances et la banque centrale, ont déclaré les sources sous le couvert de l'anonymat. Les deux institutions se sont également échangées des coups de griffes sur la politique fiscale et monétaire.

La banque centrale a refusé de commenter sa résistance à la régulation du marché. Le ministère des finances n'a pas répondu aux questions sur ce sujet.

INCITATIONS FISCALES

Depuis 1976, les entreprises brésiliennes bénéficient d'avantages fiscaux pour couvrir les frais de nourriture de leurs employés. Il en résulte un système généralisé de chèques-repas dominé par Sodexo et Edenred, ainsi que par leurs rivaux privés Alelo et VR, qui gèrent également d'autres avantages sociaux.

En 2021, Bolsonaro a cherché à ouvrir le marché par un décret réduisant les avantages des opérateurs historiques. Le Congrès a soutenu sa proposition par une loi en septembre, et le ministère du travail a mis en place un groupe de travail en décembre afin d'élaborer des réglementations.

Mais le ministère du travail de Lula a dissous ce groupe de travail après son entrée en fonction en janvier. Le ministère a déclaré à Reuters qu'une telle réglementation "dépasse ses compétences" et qu'elle devrait être gérée par le ministère des finances et la banque centrale.

Joao Sabino, directeur des politiques publiques d'iFood, a déclaré que l'absence d'audiences publiques ou d'action gouvernementale était "inquiétante". La portabilité des bons d'achat, qui devrait débuter en mai selon la loi, nécessite une réglementation détaillée pour mettre en place une chambre de compensation. Selon lui, ce calendrier semble aujourd'hui irréaliste.

"Cette ouverture du marché ne fonctionnera que si la portabilité est établie", a déclaré Fernanda Laranja, directrice principale de la politique publique à Mercado Pago, une unité de Mercado Libre. "Sinon, les entreprises qui détiennent 85 à 90 % du marché resteront au pouvoir.

Ces avantages permettent aux grands acteurs de facturer environ 7 % de commissions d'interchange aux restaurants qui acceptent leurs cartes de repas, contre 2 % en moyenne pour les cartes de crédit et moins de 1 % pour les cartes de débit.

Sodexo, Edenred, Alelo et VR ont refusé de commenter, renvoyant les questions à l'Association brésilienne des entreprises de prestations aux travailleurs (ABBT).

Le président de l'ABBT, Alaor Aguirre, a déclaré qu'il était "totalement irréalisable et impossible" pour le secteur de respecter les délais fixés dans la loi de 2022.

Il a déclaré que l'ABTT soutenait un réseau unique "interopérable" pour tous les acteurs accrédités, mais que l'intégration technologique nécessaire n'avait pas encore commencé.

M. Aguirre a déclaré que la mise en place d'un système portable permettant aux travailleurs de transférer leur crédit d'un fournisseur à l'autre serait une "grosse erreur", qui augmenterait les coûts et inviterait de nouveaux entrants sans se soucier de la qualité nutritionnelle ou de l'expansion du réseau de restaurants accrédités.