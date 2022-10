Le groupe de bons de réduction Edenred relève à nouveau ses perspectives de bénéfices, l'inflation stimulant la croissance.

Les fournisseurs de chèques et de cartes comme Edenred ont tout à gagner d'une inflation plus élevée, car elle peut entraîner une augmentation de la valeur nominale maximale des cartes d'avantages sociaux.

En France, le gouvernement a relevé le plafond journalier des titres-repas de 19 euros à 25 euros à partir du 1er octobre pour aider les salariés à faire face à l'inflation, ainsi que le plafond d'exonération fiscale pour l'émission de titres par les employeurs de 4 % à 5,92 euros en septembre.

"Même si les entreprises n'utilisent pas toutes les exonérations maximales légales fixées par les différents pays, une augmentation de ce plafond se traduit invariablement par une augmentation progressive de la valeur accordée par les entreprises à leurs salariés", a déclaré le directeur financier Julien Tanguy lors d'une conférence de presse.

Edenred, qui aide les entreprises à gérer les dépenses et les avantages sociaux de leur personnel et est connu pour ses titres "Ticket Restaurant", prévoit désormais que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se situera entre 810 millions et 840 millions d'euros (791 millions et 821 millions de dollars) cette année.

La société a relevé pour la dernière fois ses prévisions d'EBITDA en juillet à 770-820 millions d'euros.

"L'environnement macroéconomique actuel continue de favoriser Edenred", déclare Stuart Gordon, analyste chez Berenberg, ajoutant qu'il s'attend à ce que les actions se négocient favorablement grâce aux bons résultats et à la hausse des prévisions.

Le groupe a déclaré un revenu d'exploitation de 484 millions d'euros au troisième trimestre, battant l'estimation des analystes de 465 millions d'euros dans un consensus fourni par la société.