Nominations au sein du comité exécutif d’Edenred

Arnaud Erulin est nommé Directeur général Solutions d’avantages aux salariés.

Gilles Coccoli est nommé Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés.

Edenred annonce la nomination d’Arnaud Erulin au poste de Directeur général Solutions d’avantages aux salariés. Précédemment en charge de cette activité pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, Arnaud Erulin la dirige désormais à l’échelle mondiale.

Gilles Coccoli, auparavant Directeur général Amériques d’Edenred, est nommé Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés. Outre les activités de services de paiement aux entreprises dont il avait déjà la responsabilité, Gilles Coccoli est désormais en charge du développement du Groupe en Asie-Pacifique et en Afrique.

Arnaud Erulin débute sa carrière chez Ticket Restaurant® France en 1993. En 2004, il est nommé Directeur général d'Accor Services Hongrie avant de prendre la tête de la zone Europe centrale et Scandinavie en 2009, intègrant le Comité exécutif d’Accor Services (qui devient Edenred en 2010). ​En 2016, Arnaud Erulin est nommé Directeur général Europe du Nord, Europe centrale, France et Belgique, puis Directeur général Europe en 2018, et Directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique en 2019.

Agé de 51 ans, Arnaud est diplômé de l'European Business School et titulaire d'un MBA de ESCP Business School.

Gilles Coccoli débute sa carrière en 1994, comme auditeur chez Arthur Andersen. Il rejoint Accor Services Brésil en 1997 en tant que Directeur de projets, puis Directeur finances et technologie. En 2007, il devient Directeur général d’Accor Services Turquie avant de prendre, en 2009, la direction de la plateforme européenne de processing et d’autorisation d’Edenred, PrePay Solutions. Après une année en tant que Directeur général de la Stratégie et du Développement pour le Groupe, Gilles Coccoli est nommé Directeur général d’Edenred Brésil en 2013, puis Directeur général Amériques en 2019.

Agé de 52 ans, Gilles a étudié au Rensselaer Polytechnic Institute (Etats-Unis) et à HEC.

Les nominations d’Arnaud Erulin et Gilles Coccoli sont effectives au 4 janvier 2022. Basés à Issy-les-Moulineaux, ils rapportent à Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général du Groupe Edenred, déclare : « Ces nominations reflètent notre volonté de mutualiser les expertises au sein du Groupe pour capitaliser davantage sur notre force d’innovation. Pour le leader digital qu’est Edenred, ce choix renforce en effet la focalisation du Groupe sur la conception de solutions adaptées pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et exploiter le potentiel des marchés sur lequel nous opérons. En s’appuyant sur ses actifs technologiques de premier plan et sur l’agilité commerciale de ses équipes, Edenred est plus que jamais en mesure de saisir les opportunités offertes par les évolutions en cours dans le monde du travail. »

A la suite de ces nominations, le Comité exécutif d’Edenred, sous la responsabilité de Bertrand Dumazy, Président-directeur général, est désormais organisé comme suit :

Fonctions opérationnelles :

Gilles Coccoli, Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés

Arnaud Erulin, Directeur général Solutions d’avantages aux salariés

Jean-Urbain Hubau, Directeur général Solutions de mobilité professionnelle





Fonctions transverses :

Jacques Adoue, Directeur général Ressources humaines et Responsabilité sociétale

Emmanuelle Châtelain, Directrice Communication

Philippe Relland-Bernard, Directeur général Affaires juridiques et réglementaires

Eric Sauvage, Directeur général Marketing et Stratégie

Julien Tanguy, Directeur général Finance

Dave Ubachs, Directeur général Global Technology

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

