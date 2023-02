Résultats annuels 2022

Les résultats d’Edenred atteignent de nouveaux records, portés par une croissance de 25% de ses revenus en 2022

Nouvelle accélération de la croissance en 2022, notamment au quatrième trimestre, tirée par la dynamique commerciale et d’innovation du Groupe



Poursuite de la pénétration de marchés qui restent largement sous-pénétrés dans ses 3 lignes de métiers, notamment sur le segment des PME

Utilisation renforcée des solutions d’Edenred pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés, qu’il s’agisse de l’offre Ticket Restaurant ® ou des solutions Beyond Food (engagement des salariés, mobilité) Forte attractivité de l’offre Beyond Fuel illustrée par le succès des solutions 100% digitalisées de gestion de la maintenance et de péage Revenu total de plus de 2 milliards d’euros, en hausse de 24,8% en données publiées et de 21,2% en données comparables par rapport à 2021 Chiffre d’affaires opérationnel en progression de 19,2% en données comparables, dont une croissance de 22,3% au quatrième trimestre

ou des solutions Beyond Food (engagement des salariés, mobilité) Autres revenus multipliés par deux à 87 millions d’euros, tirés par la forte croissance du volume d’activité et la hausse des taux d’intérêt Des performances financières record, en ligne avec la croissance de l’activité



EBITDA de 836 millions d’euros, en hausse de 24,9% en données publiées et de 23,3% en données comparables

Marge d’EBITDA de 41,2%, en progression de 0,7 point en données comparables Résultat net, part du Groupe à 386 millions d’euros, en croissance de +23,3%

Free Cash-Flow à 881 millions d’euros, tout en accélérant ses investissements technologiques

Ratio d’endettement à un niveau de 0,4x l’EBITDA Dividende proposé de 1,00€ par action1, en hausse de 11% Des performances extra-financières à la hauteur des engagements ESG du Groupe



Entrée d’Edenred au sein de l’indice Euronext CAC 40 ESG Surperformance des indicateurs extra-financiers par rapport aux objectifs fixés pour 2022

Notations ESG de premier plan



Edenred est idéalement positionné pour continuer à générer une croissance profitable en 2023 et au-delà



Déploiement du plan Beyond 22-25 afin de renforcer la pénétration des marchés existants et accélérer la mise en œuvre des stratégies Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment, en tirant parti de la plateforme d’Edenred pour agréger, orchestrer et distribuer plus de solutions

afin de renforcer la pénétration des marchés existants et accélérer la mise en œuvre des stratégies Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment, en tirant parti de la plateforme d’Edenred pour agréger, orchestrer et distribuer plus de solutions Investissements continus pour renforcer le leadership technologique d’Edenred et apporter des solutions toujours plus efficaces et simples d’utilisation

Edenred confirme pour 2023 les objectifs de son plan Beyond 22-25 : Croissance organique de l’EBITDA > +12% Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA > 70% 2

:



***







Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Reposant sur un volume d’affaires de 38 milliards d’euros, nos revenus ont crû de 25% pour franchir le cap des 2 milliards d’euros. En ligne avec cette forte progression de l’activité, nos résultats ont, cette année encore, atteint de nouveaux records. Je tiens à féliciter les 10 000 collaborateurs d’Edenred pour leur engagement sans faille. Ils peuvent être satisfaits de ces bonnes performances, comme ils peuvent être fiers des progrès que nous avons accomplis dans l’atteinte de nos objectifs extra-financiers. Leader mondial des solutions d’argent fléché, Edenred récolte les fruits des investissements technologiques continus que nous avons réalisés pour innover et disrupter nos marchés. Conjuguées à notre forte dynamique commerciale, la pertinence de nos solutions et leur simplicité d’utilisation nous permettent de conquérir toujours plus de nouveaux clients. »







« Changement des habitudes de travail, problématiques de pouvoir d’achat, niveau d’engagement des salariés, électrification croissante des flottes de véhicules, efficacité et sécurité des paiements interentreprises sont autant de thématiques pour lesquelles Edenred apporte des réponses concrètes. Notre nouveau plan stratégique Beyond 22-25 repose à la fois sur le développement organique de notre portefeuille de solutions, la mise en place de nouveaux partenariats et notre capacité à saisir de futures opportunités de croissance externe. Edenred est en effet dans une position unique pour continuer à pénétrer ses marchés tout en profitant des effets d’échelle qu’offre sa plateforme digitale pour agréger, orchestrer et distribuer un plus grand nombre de solutions. Nous sommes donc résolument confiants dans nos perspectives de croissance profitable et durable pour 2023 et au-delà, » a ajouté Bertrand Dumazy.

RÉSULTATS ANNUELS 2022

Lors de sa séance du 20 février 2023, le Conseil d’administration a examiné les comptes consolidés annuels du Groupe au 31 décembre 20223.

Principaux agrégats financiers au 31 décembre 2022 :

(en millions d’euros) 2022 2021 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 1 944 1 583 +22,8% +19,2% Autres revenus 87 44 +96,1% +95,5% Revenu total 2 031 1 627 +24,8% +21,2% EBITDA 836 670 +24,9% +23,3% EBIT 687 538 +27,7% +27,1% Résultat net, part du Groupe 386 313 +23,3%

Revenu total de 2 031 millions d’euros





En 2022, le revenu total s’élève à 2 031 millions d’euros, en hausse de +24,8% en données publiées par rapport à 2021. Cette hausse intègre des effets de change favorables (+3,6%) et des effets de périmètre neutres (+0,0%). En données comparables, le revenu total affiche une progression de +21,2%.

Au quatrième trimestre, le revenu total est en progression de +29,6% en données publiées et +26,3% en données comparables, marquant une nouvelle accélération par rapport aux neuf premiers mois de l’année. Les effets de change et les effets de périmètre sont positifs sur le trimestre et s’élèvent respectivement à +2,5% et +0,8%.

Chiffre d’affaires opérationnel : 1 944 millions d’euros

Le chiffre d’affaires opérationnel atteint 1 944 millions d’euros sur 2022, en hausse de +22,8% en données publiées. Cette hausse tient compte d’effets de change favorables (+3,7%) et d’effets de périmètre neutres (+0,0%). En données comparables, la croissance du chiffre d’affaires opérationnel s’établit à +19,2% par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires opérationnel du quatrième trimestre s’élève à 569 millions d’euros, en croissance de +25,8% en données publiées et de +22,3% en données comparables. Il marque une nouvelle accélération de l’activité, reflétant la capacité d’Edenred à tirer parti de sa plateforme pour accélérer la pénétration de ses marchés et conquérir de nouveaux clients, notamment au sein du segment des PME. Ainsi, la croissance a été notamment portée par une solide performance des campagnes de cartes cadeaux de fin d’année, malgré une base de comparaison élevée, et par le succès continu des solutions Beyond Fuel.

Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métiers

(en millions d’euros) 2022 2021 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 1 152 961 +19,9% +17,8% Solutions de mobilité professionnelle 539 414 +30,2% +23,5% Solutions complémentaires 253 208 +21,6% +16,9% Total 1 944 1 583 +22,8% +19,2%





(en millions d’euros) 4ème trimestre 2022 4ème trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 349 279 +25,4% +23,1% Solutions de mobilité professionnelle 144 114 +26,2% +22,4% Solutions complémentaires 77 61 +26,5% +18,1% Total 569 454 +25,8% +22,3%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 59% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe, atteint 1 152 millions d’euros en 2022, en progression de +19,9% en données publiées (+17,8% en données comparables).

Cette forte croissance reflète la bonne dynamique commerciale et le succès continu de l’offre digitale Ticket Restaurant® que ce soit auprès des clients grands comptes ou des PME, segment qui reste largement sous-pénétré avec un taux de pénétration en moyenne 3 à 5 fois inférieur à celui des grands comptes. Elle intègre en outre l’impact du début de l’utilisation progressive par les entreprises de l’augmentation des valeurs faciales maximales décidées par les pouvoirs publics, leur permettant ainsi de préserver le pouvoir d’achat de leurs salariés.

Au-delà des titres repas, Edenred a également bénéficié de l’attractivité de ses solutions Beyond Food qui répondent de façon pertinente aux besoins des entreprises de renforcer l’engagement de leurs salariés, en particulier dans le contexte actuel de pouvoir d’achat contraint et de guerre des talents. À titre d’exemple, en France, Edenred s’est associé en septembre 2022 à Betterway, pionnière dans l’offre de mobilité durable en entreprise, afin de capter le potentiel de ce marché. Ce partenariat stratégique, renforcé en fin d’année 2022 par l’entrée d’Edenred au capital de Betterway, permet aux deux partenaires de proposer conjointement le « Pass Mobilité », une offre couvrant l’ensemble des subventions de l’employeur destinées aux trajets domicile-travail des salariés, qu’il s’agisse de forfaits mobilité durable, de transports en commun ou de prime carburant.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés atteint 349 millions d’euros, en progression de +25,4% en données publiées (+23,1% en données comparables) comparé à la même période en 2021. Cette performance s’explique notamment par une excellente campagne de cartes cadeaux de fin d’année, en dépit d’une base de comparaison élevée, ainsi que par l’attractivité encore renforcée des solutions d’Edenred dans le contexte macroéconomique actuel.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente 28% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 539 millions d’euros en 2022, en progression de +30,2% en données publiées sur la période (+23,5% en données comparables).

Cette progression reflète le succès de la stratégie Beyond Fuel en Europe comme en Amérique latine grâce notamment à l’attractivité des solutions de gestion de la maintenance et de péage. Dans le cadre du déploiement de cette stratégie, Edenred a acquis en février 2022 Greenpass, émetteur de solutions de télépéage au Brésil, afin d’accélérer son développement sur un marché porteur et doté d’un potentiel significatif de cross-selling. L’activité a également bénéficié d’une dynamique commerciale solide sur le segment sous pénétré des PME avec une hausse de +21% du nombre de nouveaux contrats signés sur un an, tirée par la pertinence de l’offre digitale et multiproduit du Groupe.

Au cours de l’année, Edenred a, en outre, élargi son offre à destination des gestionnaires de flottes de véhicules, en s’associant avec ChargePoint, l’un des principaux réseaux de bornes de recharge de véhicules en Europe et aux Etats-Unis. Grâce à ce partenariat, UTA Edenred accompagne les gestionnaires de flottes dans leur transition vers la mobilité électrique en leur donnant accès à plus de 400 000 points de recharge électrique publics, répartis dans 33 pays d’Europe au travers d'une solution tout-en-un.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des Solutions de mobilité professionnelle atteint 144 millions d’euros, en croissance de +26,2% en données publiées (+22,4% en données comparables) par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires opérationnel des Solutions complémentaires, regroupant les Services de paiement aux entreprises, les solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, atteint 253 millions d’euros en 2022 et représente 13% de l’activité du Groupe. Il affiche une hausse de +21,6% en données publiées (+16,9% en données comparables).

Cette croissance traduit la bonne dynamique commerciale des Services de paiement aux entreprises en Amérique du Nord, opérés via Edenred CSI, portée par le gain de nouveaux contrats dans les secteurs où la société s’est récemment développée, tels que la gestion immobilière. En outre, Edenred CSI a complété son offre dans les paiements interentreprises aux États-Unis avec l'acquisition, en octobre 2022, d’IPS, leader dans l'automatisation du traitement des factures.

La performance des Solutions complémentaires reflète également la poursuite du succès des offres innovantes du Groupe comme Benefit Xpress à Taiwan ou les nouveaux services à valeur ajoutée accessibles via l’application mobile C3Pay aux Emirats arabes unis.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des Solutions complémentaires atteint 77 millions d’euros, en croissance de +26,5% en données publiées (+18,1% en données comparables) par rapport à 2021 malgré une base de comparaison élevée.

Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(en millions d’euros) 2022 2021 % Variation publiée % Variation organique Europe 1 189 1 010 +17,7% +17,7% Amérique latine 603 452 +33,6% +18,7% Reste du monde 152 121 +25,2% +32,7% Total 1 944 1 583 +22,8% +19,2%





(en millions d’euros) 4ème trimestre 2022 4ème trimestre 2021 % Variation publiée % Variation organique Europe 355 294 +20,7% +21,1% Amérique latine 172 128 +34,3% +20,5% Reste du monde 42 31 +38,1% +40,5% Total 569 454 +25,8% +22,3%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel en 2022 s’établit à 1 189 millions d’euros, en hausse de +17,7% en données publiées comme en données comparables. L’Europe représente 61% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe. Au quatrième trimestre, il est en progression de +20,7% en données publiées et de +21,1% en données comparables.

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 315 millions d’euros en 2022, en progression de +10,2% en données publiées comme en données comparables, dont une croissance de +9,8% au quatrième trimestre. Cette dernière a été portée par une accélération des solutions d’Avantages aux salariés, avec une offre digitale Ticket Restaurant® qui continue de séduire de nombreux clients grands comptes et PME. Cette performance a également été tirée par le succès des solutions Beyond Food, en particulier grâce à la plateforme d’engagement des salariés ProwebCE, leader des solutions pour les CSE4 avec 13 000 clients et près de 7 millions de salariés ayant accès aux offres de 2 000 partenaires, et dont la dynamique a été renforcée par l’acquisition d’Enjoy mon CSE en septembre 2022.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Europe (hors France) atteint 874 millions d’euros en 2022, en croissance de +20,7% en données publiées comme en données comparables. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +25,3% en données publiées (+25,7% en données comparables) grâce notamment à la très bonne performance des solutions d’Avantages aux salariés. Celle-ci découle de la très bonne dynamique commerciale de l’offre digitale Ticket Restaurant®, ainsi que de l’attractivité renforcée des solutions Beyond Food illustrée par le succès de l’offre multi-produits disponible sur une carte unique développée dans plusieurs pays (comme par exemple en Belgique, au Portugal et en Finlande) et celui de la campagne de cartes cadeaux de fin d’année.

La progression dans la région reflète également la croissance soutenue des Solutions de mobilité professionnelle d’Edenred grâce à la poursuite du déploiement de sa stratégie Beyond Fuel, ainsi que l’adaptation de son offre à l’évolution des besoins de ses clients, comme l’illustre le partenariat mis en place avec Chargepoint en avril 2022.



Le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine atteint 603 millions d’euros en 2022, en croissance de +33,6% en données publiées (+18,7% en données comparables). La région représente 31% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe en 2022. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de +34,3% en données publiées (+20,5% en données comparables).

Au Brésil, le chiffre d’affaires opérationnel est en progression de +16,7% en données comparables en 2022 par rapport à 2021. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel affiche une progression de 16,5% en données comparables. Cette croissance robuste reflète la très bonne performance enregistrée dans les Avantages aux salariés, grâce au succès de l’offre multi-produits Ticket Superflex et à la contribution croissante du partenariat avec Itaú dans le segment des PME. Les Solutions de mobilité professionnelle contribuent également à cette performance grâce à la forte dynamique commerciale dans le segment des PME et au succès continu de la stratégie Beyond Fuel avec des solutions de gestion de la maintenance et du péage rencontrant un succès continu auprès des gestionnaires de flottes.

L’Amérique latine hispanique a enregistré une hausse du chiffre d’affaires opérationnel de +23,0% en données comparables en 2022. Sur le quatrième trimestre, la croissance a été de +29,0% en données comparables, reflétant à la fois l’accélération de la croissance des solutions d’Avantages aux salariés et la poursuite de la bonne performance enregistrée par les Solutions de mobilité professionnelle.

Dans le Reste du monde , le chiffre d’affaires opérationnel atteint 152 millions d’euros, en croissance de +25,2% en données publiées, et de +32,7% en données comparables. Cette très bonne performance a notamment été portée par une forte dynamique commerciale des Services de paiement aux entreprises de Edenred CSI, illustrée par l’augmentation de +38% des cartes virtuelles émises sur l’année par rapport à 2021. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de +38,1% en données publiées (+40,5% en données comparables).

Autres revenus : 87 millions d’euros

Les autres revenus atteignent 87 millions d’euros en 2022, en hausse de +96,1% en données publiées (+95,5% en données comparables). Au quatrième trimestre, les autres revenus s’établissent à 33 millions d’euros, en croissance de +172,0% en données publiées (+174,9% en données comparables). Cette hausse significative est liée à l’impact de la croissance de l’activité sur le float5 ainsi qu’à l’évolution favorable des taux d’intérêt dans toutes les régions où le Groupe opère, avec une accélération progressive trimestre après trimestre. Celle-ci s’explique par la poursuite de la hausse des taux d’intérêt observée depuis plusieurs trimestres en Amérique latine et en Europe (hors zone euro) et, ainsi que l’augmentation plus récente des taux d’intérêt dans la zone euro.

EBITDA record de 836 millions d’euros

L’EBITDA atteint un niveau historique de 836 millions d’euros en 2022, [dans le haut de la fourchette communiquée en octobre 20226], affichant une croissance record de +24,9% en données publiées et de +23,3% en données comparables.

Le taux de marge d’EBITDA ressort à 41,2% en hausse de +0,7 point en données comparables. Edenred a maitrisé ses charges d’exploitation tout en accélérant ses dépenses en innovation et technologie, pour alimenter sa croissance future, illustrant ainsi sa capacité à exploiter son levier opérationnel. Edenred a également bénéficié de la contribution des autres revenus.

Résultat net : 386 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe s’établit à 386 millions d’euros, en hausse de +23,3% en ligne avec la croissance de l’EBITDA.

Le résultat net prend en compte les autres charges et produits, à hauteur de -30 millions d’euros (contre -33 millions d’euros en 2021), le résultat financier à hauteur de -54 millions d’euros (contre -19 millions d’euros en 2021)7, la charge d’impôt de -188 millions d’euros (contre -151 millions d’euros en 2021), ainsi que des intérêts minoritaires de -31 millions d’euros (contre -30 millions d’euros en 2021).

Une forte génération de trésorerie

Fort de son modèle économique fortement générateur de trésorerie, Edenred a pu enregistrer une marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) record, atteignant 673 millions d’euros en 2022, en hausse de +21% en données publiées.

En 2022, Edenred a continué à investir dans sa plateforme afin d’alimenter sa croissance profitable et durable et d’accentuer son leadership technologique. En 2022, les décaissements liés aux investissements s’élèvent ainsi à 151 millions d’euros, soit 7,4% du chiffre d’affaires total du Groupe, en ligne avec le niveau de 7% à 8% attendu dans le cadre du plan Beyond 22-25.

Au total, le Free Cash Flow s’établit également à un niveau record de 881 millions d’euros en 2022, porté par la hausse du float notamment liée à la bonne performance du quatrième trimestre et à l’impact positif du changement de réglementation survenu sur le produit Ticket City en Allemagne dont les fonds étaient considérés comme fonds réservés jusqu'au 1er janvier 2022. En excluant l’effet exceptionnel de ce changement de règlementation, le Free Cash Flow s’établirait à 711 millions d’euros en 2022, contre 518 millions d’euros sur l’année 2021, reflétant un taux de conversion d’EBITDA en Free Cash Flow de 85% contre 77% en 2021.

Une situation financière encore renforcée





Au 31 décembre 2022, la dette nette d’Edenred s’établit à 307 millions d’euros contre 816 millions d’euros à fin décembre 2021. Cette forte diminution intègre notamment la génération de 881 millions d’euros de Free Cash Flow sur l’exercice 2022, 240 millions d’euros de retour aux actionnaires, un impact négatif de 43 millions d’euros lié à des effets de change et des éléments non récurrents.

Le ratio d’endettement du Groupe s’établit ainsi à 0,4 fois l’EBITDA en 2022, contre 1,2 fois en 2021.

Edenred bénéficie d’une situation financière robuste avec un niveau élevé de liquidités et un bilan solide. En avril 2022, Standard & Poor’s a confirmé la notation Strong Investment Grade BBB+ du Groupe, relevant la perspective de stable à positive.

A fin 2022, le coût de la dette du Groupe s’élève à 2,2% contre 0,7% en 2021, la hausse de

+1.5 point s’expliquant notamment par la hausse des taux d’intérêt en zone euro.

Engagement ESG et performance extra-financière





Tout au long de l’exercice 2022, Edenred a poursuivi la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale baptisée « Ideal », dont les volets « People, Planet, Progress » visent à améliorer la qualité de vie, préserver l’environnement et créer de la valeur de manière éthique et responsable. Dans ce cadre, le Groupe a surperformé ses objectifs extra-financiers fixés pour 2022 avec, sur le volet People, 33% des positions exécutives désormais occupées par des femmes (soit 2 points de plus que l’objectif fixé). S’agissant du volet Planet, la réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre comparé à 2013 ressort à -51% (contre un objectif de -36%). Enfin, sur le volet Progress, 58% des utilisateurs et marchands sont désormais sensibilisés à l’alimentation équilibrée et au gaspillage alimentaire sur le volet Progress (contre un objectif de 52%).

En outre, le Groupe est de plus en plus reconnu pour son engagement en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. À titre d’exemple, Edenred a intégré, en septembre 2022, l’indice Euronext CAC 40 ESG de la Bourse de Paris, sélectionnant les sociétés qui démontrent les meilleures pratiques ESG.

Sur le long terme, Edenred confirme le renforcement de ses engagements ESG, comme annoncé à l’occasion de son Capital Markets Day en octobre 2022. À cette occasion, le Groupe avait inscrit l’ESG au cœur de son plan Beyond 22-25 , prenant l’engagement d’atteindre l’objectif net zéro carbone à horizon 2050 selon le standard SBTi8, et en renforçant les objectifs de sa politique RSE « Ideal », avec l’ambition d’affermirson statut d’employeur de référence et de Tech for Good de confiance au travers de ses solutions vectrices de comportements plus vertueux et responsables.

Dividende de 1,00 euro proposé au titre de 2022





Edenred propose le versement, au titre de l’exercice 2022, d’un dividende de 1,00 euro par action, en hausse de +11% par rapport à l’exercice précédent. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la politique de croissance progressive du dividende du Groupe. Ce dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée générale mixte d’Edenred, qui se tiendra le 11 mai 2023. Son paiement se fera intégralement en espèces.

Calendrier de paiement du dividende :

Date de détachement du dividende (ex date) : le 7 juin 2023.

Date d’arrêté des positions (record date) : le 8 juin 2023.

Date de mise en paiement du dividende : le 9 juin 2023.





PERSPECTIVES

Fort de ces résultats records, Edenred aborde 2023 avec confiance et anticipe la poursuite d’une croissance soutenue de son activité dans toutes ses géographies et dans toutes ses lignes de métiers.

Dans une année qui verra la poursuite de tendances structurelles, telles que la mutation du monde du travail et l’arrivée d’une nouvelle ère de mobilité couplés à une digitalisation globale des écosystèmes, le Groupe continuera à tirer profit de l’avantage de sa plateforme unique, en déployant son plan stratégique Beyond 22-25 autour de 3 axes :

Scale the Core : accentuer sa croissance sur ses marchés existants, encore largement sous-pénétrés, en capitalisant notamment sur une stratégie commerciale segmentée, l’exploitation du portefeuille de clients au travers du cross-sell et de l’upsell;

Extend Beyond : accélérer le déploiement des stratégies Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment en lançant et déployant davantage de services à valeur ajoutée pour ses clients, commerçants partenaires et utilisateurs ;

Expand in New Businesses : se développer dans de nouvelles géographies prometteuses.





Alors que l'environnement économique reste relativement incertain, Edenred continue de bénéficier du renforcement de l’attractivité de ses solutions dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, de guerre des talents et de besoin d’une meilleure maîtrise des coûts liées aux flottes de véhicule.

En affichant un profil désendetté et une forte capacité à générer de la trésorerie, Edenred poursuivra ses investissements pour renforcer son leadership technologique et alimenter sa stratégie d’innovation. Edenred entend, en outre, saisir des opportunités de croissance externe pour soutenir les 3 axes de développement de son plan Beyond 22-25 , dans chacune de ses lignes de métiers, bénéficiant pour cela d’une capacité d’investissement de plus de deux milliards d’euros.

Enfin, Edenred confirme les objectifs fixés dans le cadre de son nouveau plan stratégique Beyond 22-25 pour l’exercice 2023, à savoir :

Croissance organique de l'EBITDA > +12%

Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA > 70%9

FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Edenred complète son offre d’automatisation du traitement des factures dans les paiements interentreprises aux États-Unis avec l'acquisition d’IPS

Edenred a annoncé l'acquisition d'IPS, leader dans l'automatisation du traitement des factures (invoice automation), via Edenred CSI, sa filiale dédiée aux paiements interentreprises. Par cette acquisition, Edenred CSI enrichit sa proposition de valeur en intégrant à sa plateforme digitale une solution clé en main d’automatisation du traitement des factures et en se développant le long de la chaîne de valeur du procure-to-pay.

Grâce à l’association des technologies d'automatisation du traitement (invoice automation) et du paiement des factures fournisseurs, Edenred CSI proposera à ses clients une solution intégrée de bout en bout permettant de simplifier et rationaliser davantage l'ensemble du processus de gestion des factures fournisseurs.

Edenred, à l’occasion de sa journée investisseurs du 25 octobre 2022, a présenté Beyond 22-25 , son nouveau plan stratégique à horizon 2025

Dans un contexte qui voit l’accélération de nouvelles tendances structurelles, à l’image d’un monde du travail en pleine mutation ou d’une nouvelle ère de mobilité couplés à une digitalisation globale des écosystèmes, Edenred vise à devenir la plateforme globale de référence du monde du travail dans des marchés plus vastes.



Edenred opère sur des marchés qui demeurent largement sous-pénétrés et présentent ainsi des opportunités de croissance considérables, renforcées par la généralisation de nouveaux usages. Dans ce contexte, le Groupe entend exploiter au maximum l’avantage unique que lui confère sa plateforme globale, en déclinant dans chacune de ses lignes de métier une approche commune reposant sur trois axes : Scale the Core, Extend Beyond et Expand in New Businesses.

Le plan stratégique Beyond 22-25 sera porteur de croissance profitable et durable et fortement générateur de free-cash-flow sur la période 2022-2025. Edenred inscrit également l’ESG au cœur de son plan Beyond 22-25 , en annonçant notamment une accélération de ses engagements extra-financiers, dont un engagement net zéro carbone à horizon 2050 selon le standard SBTi.

Edenred entre au capital de Betterway pour accélérer le développement de la mobilité durable en entreprise





Edenred annonce son entrée au capital de Betterway, pionnière dans l’offre de pass mobilités en entreprise, avec un apport de 4 millions d’euros. Cette nouvelle alliance consolide la vision stratégique des deux acteurs, déjà partenaires commerciaux depuis septembre 2022. En contribuant au développement de Betterway, Edenred renforce sa position de n°1 sur le marché des avantages aux salariés. Avec l’offre de mobilité Edenred x Betterway, le Groupe propose à ses clients la solution la plus complète et la plus innovante du marché français.





PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 : le 20 avril 2023

Assemblée Générale : le 11 mai 2023

Résultats semestriels 2023 : le 25 juillet 2023

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 : le 19 octobre 2023.

▬▬

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, 52 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de 950 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2022, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires d’environ 38 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

CONTACTS

Direction de la communication







Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 86 67 22 63

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Cédric Appert

+33 (0)1 86 67 24 99

cedric.appert@edenred.com







Baptiste Fournier

+33 (0)1 86 67 20 73 baptiste.fournier@edenred.com







Relations actionnaires individuels







Edouard Girard

(numéro vert gratuit) : 0 805 652 662

relations.actionnaires@edenred.com









ANNEXES

Glossaire et liste des renvois nécessaires

à la bonne compréhension des éléments financiers

a) Principales définitions





Données comparables, effet de périmètre et effet de change





La croissance organique correspond à la croissance comparable, c’est-à-dire à périmètre et change constants. Cet indicateur reflète la performance commerciale du Groupe.

La variation d’activité (ou croissance organique) représente la variation entre les montants de la période en cours et de la période comparative, retraitée des effets de change ainsi que des effets de cessions et/ou acquisitions.

En cas d’acquisition, l’impact de l’acquisition est neutralisé du montant publié de la période en cours. En cas de cession, l’impact de la cession est neutralisé du montant publié de la période comparative. La somme de ces deux montants correspond à l’effet de périmètre.

La variation d’activité ainsi calculée est convertie au taux de change de la période comparative et divisée par le montant retraité de la période comparative.

La différence entre le montant de la période publiée converti au taux de change de la période publiée et le montant de la période publiée converti au taux de change de la période comparative correspond à l’effet de change.

Volume d’affaires





Le volume d’affaires est constitué du montant total du volume d’émission lié aux Avantages aux salariés, aux solutions de Motivation et récompenses, aux Programmes sociaux publics, et aux Services de Paiements inter-entreprises, et du volume de transactions lié aux Solutions de mobilité professionnelle et autres solutions.

Volume d’émission





Le volume d’émission est constitué du montant total des fonds préchargés sur l’ensemble des solutions de paiement émises par Edenred auprès de ses entreprises ou collectivités clientes.

Volume de transactions





Le volume de transactions représente la valeur totale des transactions réalisées par des moyens de paiement, au moment de la transaction.

b) Indicateurs non-normés issus du rapport financier annuel au 31 décembre 2022





Les indicateurs non-normés ci-dessous sont présentés et rapprochés de la comptabilité, dans le rapport financier annuel.

Nom de l'indicateur Référence du renvoi aux comptes consolidés Edenred au 31 décembre 2022 Chiffre d'affaires opérationnel



Le chiffre d’affaires opérationnel correspond :



au chiffre d’affaires opérationnel généré par l’activité de titres de services dont la gestion est assurée par Edenred

au chiffre d’affaires généré par des activités à valeur ajoutée telles que les programmes de motivation, des services à la personne, des prestations liées à de l’événementiel. Ce chiffre d’affaires correspond au montant de la prestation facturée à l’entreprise client et est comptabilisé à la date de livraison des solutions.



Autres revenus



Les autres revenus correspondent aux revenus générés par le placement des fonds structurellement mis à la disposition d’Edenred entre :



la date d’émission et la date de remboursement pour les titres de service prépayés

et la date de chargement et la date d’utilisation des crédits pour les cartes prépayées. Les autres revenus cumulés avec le chiffre d’affaires opérationnel, forment le revenu total du Groupe.







EBITDA



Cet agrégat est égal à l’excédent brut d’exploitation qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus) diminué des charges d’exploitation (hors amortissements et provisions). Cet agrégat est utilisé comme référence pour la définition des rémunérations au niveau du Groupe et plus particulièrement pour celles des dirigeants dans la mesure où il reflète la performance économique de l'activité.



EBIT



Cet agrégat est le « Résultat d’exploitation avant autres charges et produits », qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus), diminué des charges d'exploitation, amortissements (essentiellement actifs incorporels créés et acquis) et provisions hors exploitation.

L'EBIT exclut la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et exclut également les autres charges et produits enregistrés au sein du « Résultat d'exploitation y compris résultat des sociétés mises en équivalence ».



Autres charges et produits Cf. Note 10.1 des comptes consolidés



Marge Brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO)



Cf. Tableau des flux de trésorerie consolidés (Partie 1.4)

c) Agrégats non-normés non issus du rapport financier semestriel au 31 décembre 2022





Nom de l'agrégat Définitions et rapprochements des comptes consolidés Edenred au 31 décembre 2022 Free Cash-flow



Le Free Cash-flow correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité opérationnelle diminués des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles.







Chiffre d'affaires opérationnel

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Europe 270 237 281 238 283 241 355 294 1 189 1 010 France 76 69 74 66 71 65 94 86 315 286 Europe hors France 194 168 207 172 212 176 261 208 874 724 Amérique latine 123 97 148 107 161 120 172 128 603 452 Reste du monde 33 29 36 28 40 33 42 31 152 121 Total 426 363 465 373 484 393 569 454 1 944 1 583 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +13,8% +13,4% +18,1% +18,0% +17,5% +17,6% +20,7% +21,1% +17,7% +17,7% France +10,3% +10,3% +12,2% +12,2% +8,7% +8,7% +9,8% +9,8% +10,2% +10,2% Europe hors France +15,3% +14,8% +16,9% +16,8% +24,3% +24,4% +25,3% +25,7% +20,7% +20,7% Amérique latine +26,5% +16,5% +38,0% +17,2% +34,6% +19,9% +34,3% +20,5% +33,6% +18,7% Reste du monde +14,3% +26,0% +26,9% +36,7% +21,1% +27,7% +38,1% +40,5% +25,2% +32,7% Total +17,3% +15,3% +24,5% +19,2% +23,0% +19,1% +25,8% +22,3% +22,8% +19,2%

Autres revenus

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Europe 5 3 6 3 9 3 17 5 37 14 France 2 1 1 1 1 1 3 3 7 6 Europe hors France 3 2 5 2 8 2 14 2 30 8 Amérique latine 7 6 10 6 11 6 14 7 42 25 Reste du monde 1 1 2 1 2 1 3 2 8 5 Total 13 10 18 10 23 11 33 13 87 44 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +40,5% +39,1% +89,8% +88,9% +165,4% +165,3% +342,8% +344,8% +166,8% +166,8% France +5,6% +5,6% -2,0% -2,0% +4,0% +4,0% +70,5% +70,5% +20,0% +20,0% Europe hors France +66,0% +63,5% +159,5% +158,0% +281,4% +281,2% +511,2% +514,4% +269,7% +269,7% Amérique latine +33,5% +22,8% +71,1% +44,1% +74,7% +54,0% +80,0% +63,4% +66,3% +47,6% Reste du monde -18,9% +35,3% +10,1% +78,4% +60,0% +149,1% +185,2% +334,8% +50,3% +136,4% Total +28,9% +29,7% +69,1% +63,0% +100,1% +99,7% +172,0% +174,9% +96,1% +95,5%

Revenu total

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Europe 275 240 287 241 292 244 372 299 1 226 1 024 France 78 70 75 67 72 67 97 88 322 292 Europe hors France 197 170 212 174 220 178 275 210 904 732 Amérique latine 130 103 158 113 172 126 186 135 645 477 Reste du monde 34 30 38 30 42 34 45 32 160 126 Total 439 373 482 384 506 405 603 465 2 031 1 627 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +14,2% +13,8% +19,1% +19,0% +19,6% +19,6% +24,9% +25,3% +19,7% +19,7% France +10,2% +10,2% +11,9% +11,9% +8,6% +8,6% +10,8% +10,8% +10,4% +10,4% Europe hors France +15,9% +15,3% +18,4% +18,3% +27,3% +27,4% +30,7% +31,3% +23,5% +23,5% Amérique latine +26,9% +16,8% +39,6% +18,6% +36,7% +21,7% +36,8% +22,9% +35,3% +20,2% Reste du monde +12,9% +26,5% +26,1% +38,6% +22,8% +32,9% +42,6% +49,4% +26,3% +36,9% Total +17,6% +15,7% +25,7% +20,4% +25,2% +21,4% +29,6% +26,3% +24,8% +21,2%

EBITDA et EBIT

En millions d'euros







2022







2021







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 536 426 +26,1% +26,0% France 117 107 +9,7% +9,7% Europe hors France 419 319 +31,6% +31,5% Amérique latine 276 209 +32,1% +17,8% Reste du monde 38 33 +14,5% +38,9% Autres (14) 2 N/A N/A EBITDA 836 670 +24,9% +23,3%





En millions d'euros







2022







2021







Variation publiée %







Variation organique %







Europe 458 354 +29,5% +29,5% France 93 85 +9,3% +9,3% Europe hors France 365 269 +35,9% +35,9% Amérique latine 232 174 +33,3% +20,3% Reste du monde 21 18 +19,4% +66,0% Autres (24) (8) N/A N/A EBIT 687 538 +27,7% +27,1%

Bilan simplifié

En millions d'euros Déc. 2022



Déc. 2021



En millions d'euros Déc. 2022



Déc. 2021



ACTIF PASSIF Goodwill 1 605 1 506 Capitaux propres et intérêts ne conférant pas le contrôle (613) (869) Immobilisations incorporelles 738 677 Immobilisations corporelles 157 156 Dettes financières et autres passifs financiers 3 341 3 538 Participation dans les sociétés mises en équivalence 67 67 Provisions et impôts différés passifs 168 185 Autres actifs non courants 164 178 Float 1 562 1 322 Fonds à rembourser (Float) 5 840 5 258 BFR hors float 1 731 1 267 BFR hors float 2 438 2 211 Fonds réservés 2 120 2 428 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 3 030 2 722 TOTAL ACTIF 11 174 10 323 TOTAL PASSIF 11 174 10 323 Déc. 2022 Déc. 2021 BFR 4 985 4 880 Dont float 4 278 3 936

Tableau de passage du résultat net, part du Groupe au Free Cash Flow

En millions d'euros 2022 2021 Résultat net, part du Groupe 386 313 Part des intérêts ne conférant pas le contrôle 31 30 Dividendes reçus des sociétés consolidées par mise en équivalence 10 14 Différence entre impôt décaissé et charge d'impôt 26 16 Impact non cash charges et produits 220 183 = Marge Brute d'Autofinancement avant autres charges et produits (FFO) 673 556 Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement11 84 (145) Diminution (Augmentation) courante des Fonds réservés 275 221 = Flux de trésorerie des activités opérationnelles 1 032 632 Décaissements liés aux investissements récurrents (151) (114) = Flux de trésorerie (FCF) 881 (10) 518 (11)





1 Proposé à l’Assemblée générale prévue le 11 mai 2023

2 A réglementation et méthodologies constantes

3 La Turquie est désormais considérée comme un pays en hyperinflation. Le Groupe a donc appliqué la norme IAS 29 – « Information financière dans les économies hyperinflationnistes » depuis le 1er janvier 2022.

4 Comité Social Économique

5 Le float correspond à une partie du besoin en fonds de roulement d’exploitation relative au pré-chargement de fonds par les entreprises clientes.

6 En octobre 2022, le Groupe avait réhaussé sa fourchette indicative à un niveau compris entre 810 et 840 millions d’euros contre une fourchette comprise entre 770 et 810 millions d’euros communiquée en juillet 2022.

7 Le résultat financier 2022 tient compte des impacts négatifs des taux de change et de l’hyperinflation en Argentine et en Turquie, tandis qu’en 2021, il intégrait l’appréciation de la juste valeur des investissements réalisés par Edenred dans les fonds Partech

8 Pour les scopes 1,2 et 3a

9 A réglementation et méthodologies constantes

10 Incluant l’effet ponctuel positif de 170 M€ lié au changement de la réglementation en Allemagne en 2022

11 Incluant le paiement de l’amende de l’Autorité de la concurrence pour un montant de 157 millions d’euros

Pièce jointe