Ticket Mobilité® : Edenred s'associe à 7 partenaires clés...

Edenred lance son réseau Ticket Mobilité® avec plus de 150 partenaires répartis sur l'ensemble du territoire. Celui-ci compte notamment 7 partenaires clés illustrant parfaitement les principaux usages de la mobilité domicile-travail des salariés. Cette thématique est devenue l'un des thèmes des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), actuellement en cours dans de nombreuses entreprises

Edenred élabore depuis plusieurs mois son réseau de partenaires Ticket Mobilité®, avec l'ambition de construire l'écosystème de la mobilité du quotidien pour répondre aux besoins de déplacements des salariés et accompagner la transition vers les mobilités douces.

Fort de 7 nouveaux partenaires clés avec Lime, MyPangee, Cityscoot, IZIVIA, Ubeeqo, BlaBlaCar Daily et E.Leclerc, Ticket Mobilité® présente ainsi le réseau le plus complet du marché. Ticket Mobilité couvre en effet la totalité des services pouvant être réglés grâce au forfait mobilités durables de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM).

La déclinaison d'Edenred du dispositif de titre-mobilité offre le plus large choix d'alternatives et répond à toutes les nouvelles mobilités qui connaissent un succès croissant. En donnant accès à ces nouvelles mobilités encouragées par le « Forfait mobilités durables », Edenred favorise des comportements responsables pour les trajets du quotidien et facilite les déplacements des Français se rendant au travail en voiture.

Vianney du Parc, Directeur général d'Edenred France déclare : « La crise que nous traversons depuis plusieurs mois invite employeurs et salariés à repenser la mobilité du quotidien, tout en questionnant son empreinte environnementale. Ticket Mobilité® transpose le succès de notre solution Ticket Restaurant® aux problématiques de mobilité entre le domicile et le travail des salariés français. Nous nous sommes associés avec les acteurs clés de la mobilité pour proposer une offre complète d'accompagnement des employeurs et de leurs salariés. À travers cette nouvelle solution, Edenred participe, aux côtés de ses partenaires, à l'évolution de l'écosystème de la mobilité durable en France. »

Le réseau Ticket Mobilité compte au total plus de 150 partenaires, incluant près d'une centaine d'applications de mobilité douce (trottinette, vélo, scooter et voiture en libre-service), couvrant plus de 90% de l'offre en libre-service de l'ensemble des villes de France. Il comprend également des acteurs majeurs du covoiturage domicile-travail et du monde du vélo. Enfin, il s'appuie sur environ 700 stations-service et plus de 20 000 bornes de recharge électrique.

Micromobilité (trottinettes / vélos électriques) : Lime

« La crise sanitaire actuelle est un catalyseur du développement des modes de transport écologiques et favorise l'inscription de la micromobilité comme un élément vital à la transition énergétique. En tant que leader du marché et ambassadeur d'une mobilité durable, Lime souhaite offrir aux salariés une possibilité supplémentaire d'effectuer leurs trajets domicile-travail grâce à des mobilités douces, à moindre frais et sans contrainte. Le Ticket Mobilité® d'Edenred intègre nos services et permet à des milliers de salariés de se rendre au travail ou d'en revenir en trottinette ou à vélo électrique LIME, tout en bénéficiant de la prise en charge de leurs frais par leur employeur. » Antoine Bluy, Directeur général de Lime à Paris

Leasing de vélo : Mypangee

Pangée, le leader du leasing de vélos en France et Edenred France se sont associés autour de l'offre Ticket Mobilité®, une nouvelle solution Edenred pour faciliter l'accès à l'écomobilité des salariés dans leur trajet domicile-travail. Mypangee ajoute ainsi à sa liste de moyens de paiement le Ticket Mobilité®. Tous les bénéficiaires de Ticket Mobilité® ont désormais accès via https://demainavelo.mypangee.com/ à un catalogue de marques sélectionnées, des assurances, des services, des garanties, de la livraison sur site et de l'entretien : le tout rendu plus accessible grâce à l'offre de location longue durée et la possibilité d'utiliser tout ou partie de son compte Ticket Mobilité®.

Scooter électriques : Cityscoot

Cityscoot est un service de mobilité électrique et partagée présent notamment à Paris et Nice. Aujourd'hui, 22% des trajets en Cityscoot sont des trajets domicile-travail, un usage pratiqué par 55% de nos utilisateurs. Le forfait mobilité va permettre le développement de cette typologie de trajets. Le partenariat avec Edenred constitue une opportunité importante pour faire bénéficier de la carte Ticket Mobilité® à nos utilisateurs, mais également pour faire connaître notre service aux collaborateurs des entreprises qu'Edenred accompagnera dans leur application du forfait mobilités durables.

Recharge électrique : Izivia

En France, 7 salariés sur 10 se rendent au travail avec leur voiture qui est de plus en plus souvent une voiture électrique. IZIVIA, filiale du groupe EDF et acteur majeur de la mobilité électrique, propose une carte unique pour se recharger : le Pass IZIVIA. Cette carte simplifie la recharge de son véhicule électrique lors des trajets en donnant accès à plus de 100 000 points de charge en France et en Europe. Grâce au partenariat avec Edenred, il devient désormais possible de régler son Pass IZIVIA et ses recharges pour les trajets domicile-travail via Ticket Mobilité®. Une application mobile IZIVIA, disponible gratuitement, permet, en complément, de préparer ses trajets et de suivre ses consommations.

Autopartage : Ubeeqo

« Avec Ubeeqo, notre service d'autopartage en boucle, nous voulons offrir une alternative à la possession d'un véhicule, convaincus qu'une mobilité plus durable et responsable c'est avant tout, une mobilité partagée. C'est aussi une mobilité qui se doit d'être attractive : pourquoi posséder un véhicule individuel alors que vous en avez déjà un à proximité, sur un emplacement dédié et que vous pouvez le réserver et l'utiliser quand vous le souhaitez en seulement quelques clics ? Avec un parcours client 100 % digital, l'offre d'Ubeeqo se veut simple, tout en donnant accès à un large choix de véhicules. Pour nous, il s'agit de faciliter la vie de nos utilisateurs. Pour toutes ces raisons, nous sommes particulièrement fiers de rejoindre le réseau de partenaires Ticket Mobilité® et de prendre part à la transformation de la mobilité en France avec Edenred. »Xavier Corouge, Directeur Business et Clients du Groupe

Covoiturage : BlaBlaCar Daily

BlaBlaCar Daily, l'application dédiée au covoiturage domicile-travail de BlaBlaCar, rassemble plus d'1,5 million d'inscrits. Alors que 70 % des Français se rendent au travail en voiture, le covoiturage est une solution pertinente pour réduire les coûts et les émissions de CO2 liés à ces déplacements, notamment en zones péri-urbaines et rurales où l'offre de transport en commun est moins développée. « Cette nouvelle incitation financière, associée à la simplicité d'usage proposée par Ticket Mobilité® Edenred et la technologie de BlaBlaCar Daily, vont accélérer l'évolution des comportements. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du covoiturage la norme pour les trajets domicile-travail. »Adrien Tahon, Directeur Général de BlaBlaCar Daily

Stations-service (carburant) : E. Leclerc

Alors que le transport reste le premier poste de dépenses pour les ménages, représentant en moyenne 18% du budget(1), devant l'alimentation et le logement, E.Leclerc ouvre son réseau de stations-service(2) à la solution Ticket Mobilité® d'Edenred. Tout bénéficiaire de ce nouvel avantage social aura désormais un accès facilité au carburant à prix E.Leclerc, partout en France(3).

(1) Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites (2) Sur l'ensemble du réseau de stations-service E. Leclerc hors autoroutes(3) Hors Corse et DOM-TOM.