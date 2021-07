UPDATE3 : Edenred relève sa prévision d'Ebitda pour 2021 après un S1 supérieur aux attentes

(Actualisation: commentaires d'Edenred sur les incertitudes liées à la crise sanitaire, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred a relevé mardi de 3 points de pourcentage son objectif de croissance organique de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021, après avoir vu ses résultats dépasser les attentes des analystes au premier semestre.

Le groupe vise ainsi pour cette année une croissance organique de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'au moins 9%, contre une hausse de 6% anticipée auparavant. L'Ebitda d'Edenred devrait ainsi s'établir entre 620 millions et 670 millions d'euros en 2021.

"Au premier semestre 2021, Edenred a démontré sa capacité à exploiter un potentiel de croissance resté intact pour fortement rebondir et générer une croissance à deux chiffres dans l'ensemble de ses lignes de métiers et dans toutes ses géographies", a indiqué Edenred dans un communiqué.

Edenred a "bien plus que rattrapé la baisse d'activité que le groupe a connue en 2020, puisque nous avons généré une croissance de près de 10% par rapport au premier semestre 2019", a souligné le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy, cité dans le communiqué. Le groupe "a su rebondir, faire bien plus qu'effacer le trou d'air de l'an dernier et revenir sur sa trajectoire de croissance d'avant la crise Covid", a ajouté le dirigeant lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Edenred s'attend à ce que cette dynamique se poursuive pendant la deuxième partie de l'année 2021.

Cependant, "l'évolution récente de la pandémie, avec la réinstauration de restrictions dans de nombreux pays à travers le monde, et les incertitudes quant au timing de sortie de la crise sanitaire, incitent le groupe à la prudence", notamment en Amérique latine, a souligné Edenred.

Dans ce contexte, l'action Edenred perdait 3,7%, à 49,19 euros, mardi à 11h, dans un marché parisien en repli de 0,7%.

Une croissance de plus de 15% au premier semestre

Sur la période de janvier à juin, l'Ebitda du groupe a crû de 15,6% sur un an en données publiées et de 20,9% en variation organique, à 295 millions d'euros.

Le résultat net d'Edenred a progressé de 32,9% sur un an, à 133 millions d'euros.

Le revenu total est ressorti à 757 millions d'euros au premier semestre, en hausse sur un an de 8,8% en données publiées et de 15,2% en données comparables. Sur le seul deuxième trimestre, le revenu total a progressé de 30,2% en données comparables, à 384 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires opérationnel s'est inscrit à 736 millions d'euros, en hausse de de 15,3% en données comparables au premier semestre. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 30,6% en données comparables, à 373 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires opérationnel est généré par l'émission de titres de services prépayés à proprement parler, tandis que les autres revenus le sont par le placement de la trésorerie du groupe.

Les autres revenus (ex-chiffre d'affaires financier) ont atteint 21 millions d'euros au premier semestre, en repli de 3,5% sur un an en données publiées mais en hausse organique de 10,4%.

Selon un consensus communiqué par la société, les analystes tablaient en moyenne pour le premier semestre sur un résultat net de 119 millions d'euros, sur un Ebitda de 286 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires opérationnel de 714 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires total de 733 millions d'euros.

Bertrand Dumazy a indiqué que le groupe disposait d'une "puissance de feu" de 1,5 milliard d'euros de cash immédiatement mobilisable pour mener des acquisitions. "Après nous pouvons faire appel à d'autres sources de financements", comme "plus de dette" ou "de l'equity", soit des opérations en capital, a ajouté le dirigeant.

-Alice Doré et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV - LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EDENRED:

http://www.edenred.com/fr/medias-journalistes/communiques-de-presse

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 05:03 ET (09:03 GMT)