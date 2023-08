Edenville Energy PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui développe du charbon thermique en Tanzanie. L'entreprise est engagée dans la production de matières premières énergétiques, principalement le charbon, en Afrique. L'actif principal de la société est le projet Rukwa Coal to Power, situé dans l'ouest de la Tanzanie, à environ 25 kilomètres par la route au nord-est du grand centre commercial de Sumbawanga. Les gisements de charbon de Rukwa comprennent les gisements de Mkomolo, Namwele et Muze. Le projet Mkomolo est situé à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Sumbawanga, dans l'ouest de la Tanzanie. La mine produit environ 4 000 tonnes de charbon par mois pour la vente. Les filiales de la société comprennent Edenville International (Seychelles) Limited, Edenville International (Tanzania) Limited et Edenville Power (TZ) Limited.