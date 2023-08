Edesa Biotech, Inc. est une société biopharmaceutique canadienne en phase clinique. La société se concentre sur les maladies inflammatoires et immunitaires. Les deux principaux produits candidats de la société, EB05 et EB01, sont en phase finale d'études cliniques. EB05 est un anticorps monoclonal qui se développe pour traiter le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), une forme d'insuffisance respiratoire qui met en jeu le pronostic vital. Le SDRA peut être causé par des maladies virales, y compris Covid-19, une pneumonie bactérienne, une septicémie, un traumatisme thoracique et d'autres causes. Plus précisément, l'EB05 inhibe le récepteur 4 de type péage (TLR4), une protéine de signalisation immunitaire et un important médiateur de l'inflammation dont il a été démontré qu'il était activé par le SRAS-COV2 ainsi que par d'autres infections respiratoires, telles que la grippe. Outre EB05, la société développe également un inhibiteur de sPLA2, appelé EB01, en tant que traitement topique de la dermatite allergique chronique de contact (ACD), une affection courante et potentiellement débilitante et une maladie professionnelle.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale