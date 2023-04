Explicatif - Qu'est-ce que le captage direct de l'air et comment peut-il lutter contre le changement climatique ?

Le gouvernement américain a proposé des subventions d'un montant de 3,5 milliards de dollars aux entreprises qui captureront et stockeront le gaz de manière permanente grâce à un processus connu sous le nom de captage direct de l'air (DAC).

Voici comment fonctionne cette technologie de pointe, ainsi que son potentiel et ses limites.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

La technologie DAC utilise des réactions chimiques pour extraire le dioxyde de carbone de l'air, qui peut ensuite être stocké dans des cavernes souterraines ou utilisé dans des produits ou des applications tels que la fabrication de béton ou de carburant d'aviation.

La plus grande usine de CAD au monde, l'usine Orca de Climeworks en Islande, peut éliminer 4 000 tonnes de CO2 par an, qui sont ensuite stockées dans les profondeurs du sous-sol.

Le programme américain cherche à financer des installations à grande échelle capables d'éliminer un million de tonnes par an.

QU'EN EST-IL DES ARBRES ?

Les méthodes naturelles d'élimination du carbone, telles que la plantation d'arbres et la gestion des forêts, devraient jouer un rôle considérable dans la lutte contre le changement climatique. Ces méthodes sont relativement peu coûteuses, moins de 50 dollars par tonne selon le World Resources Institute, par rapport à des technologies telles que le DAC, dont le coût par tonne est actuellement à trois chiffres.

De nombreux scientifiques estiment toutefois que des solutions techniques seront nécessaires, notamment en raison de l'étendue des terres qui devraient être occupées si toutes les absorptions nécessaires étaient réalisées à l'aide d'arbres.

EXISTE-T-IL D'AUTRES TYPES D'ÉLIMINATION DU CARBONE ?

Parmi les autres techniques, on peut citer la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS). Cette méthode permet de produire de l'électricité en brûlant de la biomasse, comme des granulés de bois, et en capturant et en stockant les émissions générées au cours du processus.

Le biochar est une forme de charbon de bois produit lorsque des matières organiques telles que des feuilles, du bois ou de la paille sont chauffées à haute température sans oxygène, laissant une substance riche en carbone qui peut être utilisée comme engrais, stockant ainsi le carbone dans le sol.

Des techniques sont également mises au point pour éliminer le CO2 de l'eau de mer.

QU'EN EST-IL DU CAPTAGE ET DU STOCKAGE DU CARBONE ?

La technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) est traditionnellement déployée au niveau des cheminées industrielles telles que les centrales électriques à combustibles fossiles, filtrant le CO2 et le stockant avant qu'il n'atteigne l'atmosphère.

À moins que la technologie CSC ne capture plus de CO2 que le processus industriel n'en émet sur le site, elle n'est généralement pas considérée comme une mesure d'élimination.

Le principal argument de vente de l'élimination par rapport au CSC est qu'elle permet de retirer du ciel les émissions historiques et de les stocker dans les sols, les roches, les arbres, les océans et les produits, ce qui va au-delà de la réduction des émissions pour aboutir à une élimination permanente.

QU'EN PENSENT LES GROUPES ÉCOLOGISTES ?

Si la plupart des défenseurs de l'environnement reconnaissent que certaines absorptions de carbone seront nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, ils craignent que les entreprises n'utilisent le développement de l'élimination du carbone comme excuse pour ne pas réduire leurs émissions autant que possible dès le départ.

De nombreux groupes écologistes remettent également en question l'utilisation de la biomasse pour la production d'électricité et sont sceptiques quant aux solutions technologiques telles que le DAC.

Certains groupes se concentrent sur les implications de la DAC en matière de justice environnementale, craignant que la technologie ne permette aux entreprises de combustibles fossiles de maintenir leur production, en particulier dans les zones minoritaires et à faibles revenus situées à proximité d'installations fortement émettrices.