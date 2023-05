Le G7 montrera son unité sur l'approche de la Chine tout en reconnaissant les liens individuels, selon des responsables américains

La visite de M. Biden au Japon montrera que Washington peut à la fois soutenir l'Ukraine et maintenir un niveau d'engagement sans précédent dans la région indo-pacifique, a déclaré ce responsable à Reuters sous couvert d'anonymat.

Après le sommet de trois jours qui débutera vendredi, M. Biden fera une brève escale historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis se rendra en Australie pour une réunion du groupe connu sous le nom de "pays de la Quadrilatérale".

À la question de savoir si les dirigeants du groupe des sept pays riches - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon - seraient en mesure de faire preuve d'unité face à la Chine, deuxième économie mondiale et principal défi à la suprématie des États-Unis dans le monde, le fonctionnaire a répondu : "Alors que le G7 est un consensus, il n'y a pas de consensus :

"Si le G7 est un groupe fondé sur le consensus, les hôtes jouent un rôle important dans l'établissement de l'ordre du jour et les Japonais sont très, très préoccupés par les questions de sécurité économique au sens large, y compris vis-à-vis de la Chine.

"Je pense que vous pouvez vous attendre à ce que les dirigeants du G7 indiquent clairement que nous sommes tous unis derrière une approche commune fondée sur des valeurs communes. Et en temps utile, que chaque pays du G7 va gérer sa propre relation avec la Chine, mais que nous sommes tous alignés sur les principes qui guideront toutes nos relations."

Le fonctionnaire a déclaré que, bien qu'il s'agisse de "l'une des questions les plus complexes" pour les réunions du G7 à Hiroshima, les États-Unis étaient "très optimistes".

Les divergences entre les nations sur la manière de traiter avec la Chine sont apparues après la visite du président français Emmanuel Macron à Pékin le mois dernier. Il a appelé l'Union européenne à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis et l'a mise en garde contre le risque de se laisser entraîner dans une crise à propos de Taïwan sous l'effet d'un "rythme américain et d'une réaction excessive de la Chine".

Il y a deux ans, en Grande-Bretagne, les dirigeants du G7 ont réprimandé la Chine en matière de droits de l'homme.

Le représentant américain a déclaré que le G7 se concentrerait sur la nécessité de soutenir les pays en développement frappés par les chocs récents, notamment la dette et le changement climatique, et que les dirigeants se rallieraient à la nécessité d'une action audacieuse pour accélérer la transition vers l'énergie propre.

À la question de savoir si l'on pouvait s'attendre à un accord à l'échelle du G7 sur la limitation des exportations de technologies de semi-conducteurs vers la Chine et s'il existait un consensus sur cette question, le fonctionnaire a répondu : "Il y a un consensus sur la limitation des exportations de technologies de semi-conducteurs :

"Il y a un consensus sur la nécessité de décrocher la sécurité des technologies. Je ne veux pas anticiper sur les discussions quant à l'accord qui sera conclu, mais je pense que parmi les pays qui sont les acteurs les plus importants dans le domaine des semi-conducteurs, il y a un très large accord et un degré important de consensus.

"Je pense qu'il faut s'attendre à un accord général sur les principes qui définiront les relations avec la Chine à l'issue de cette réunion.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il s'attendait à un sommet trilatéral en marge du G7 entre Biden et les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud pour couvrir la sécurité économique, l'expansion des exercices militaires et leurs préoccupations communes au sujet de la Corée du Nord.

La réunion du 24 mai du Quad - Australie, Inde, Japon et États-Unis - était susceptible d'apporter de nouvelles étapes en matière de sécurité et de connectivité numérique, d'investissement dans les technologies de pointe, de renforcement des capacités d'infrastructure, de climat et d'énergie propre, a-t-il ajouté.