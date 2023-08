Edgewell Personal Care Company est une société de produits de consommation. La société fabrique et commercialise des produits de soins personnels dans les catégories du rasage humide, des soins solaires et de la peau, et des soins féminins. Elle exerce ses activités par le biais de trois segments : Wet Shave, Sun and Skin Care, et Feminine Care. Ses produits de rasage humide sont vendus sous les marques Schick, Wilkinson Sword, Edge, Skintimate, Billie, Shave Guard et Personna. Elle fabrique, distribue et vend également une gamme complète de rasoirs de marque privée et jetables, de systèmes de rasage et de lames de rechange. Ses produits solaires et de soins de la peau sont vendus sous les marques Banana Boat, Hawaiian Tropic, Bulldog, Jack Black, Cremo et Wet Ones. Elle propose les lingettes antibactériennes pour les mains Wet Ones et d'autres produits connexes. Dans le secteur des soins féminins, la société commercialise des produits sous les marques Playtex, Stayfree, Carefree et o.b.. Elle propose des tampons sous les marques Playtex Gentle Glide, Playtex Sport, Playtex et o.b., y compris le tampon compact Playtex Sport.

Secteur Produits cosmétiques