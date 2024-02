Edgewise Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de traitements pour les maladies neuromusculaires et cardiaques graves et rares. Elle a construit sa plateforme de découverte de médicaments axée sur les muscles. Cette plateforme mesure la fonction musculaire intégrée dans des extraits d'organes entiers afin d'identifier des médicaments de précision à petites molécules régulant des protéines clés dans le tissu musculaire. Le principal candidat de la société, EDG-5506, est une petite molécule expérimentale administrée par voie orale et conçue pour protéger les fibres musculaires squelettiques rapides sensibles aux lésions dans les dystrophinopathies. L'EDG-5506 progresse dans de multiples essais cliniques chez des personnes atteintes des dystrophies musculaires de Duchenne, de Becker et de la ceinture musculaire 2i, ainsi que de la maladie de McArdles. La société fait également progresser EDG-7500, un modulateur du sarcomère pour la cardiomyopathie hypertrophique, dans le développement préclinique permettant l'obtention d'une IND.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale