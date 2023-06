EDGIO, INC. : DA Davidson n'est pas inspiré par le dossier

Edgio, Inc. (Edgio), fournisseur de services de diffusion de contenu, de sécurité périphérique, de services vidéo, d'AppOps et d'architecture d'application Jamstack, propose des outils puissants pour optimiser et fournir des expériences numériques. La société propose des solutions pour les applications Web, la diffusion de contenu et le streaming vidéo qui offrent performance, protection et productivité pour répondre aux besoins numériques mondiaux. La société exerce ses activités dans le secteur de la diffusion de contenu et des services connexes. Elle propose des réseaux privés optimisés pour fournir des services en périphérie. Les produits de la société comprennent les applications et les médias. Edgio Applications est une plateforme complète conçue pour offrir les plus hauts niveaux de sécurité des applications Web et de performance des sites. Ses produits médias comprennent Uplynk, Delivery et Open Edge. Les solutions de l'entreprise comprennent l'optimisation des performances des sites web, la vélocité des équipes de développeurs, la protection des sites web et des applications, la transformation de la diffusion, le streaming en direct, les médias et les divertissements.

Secteur Services et conseils en informatique