Edgio, Inc. aide les entreprises à offrir des expériences en ligne. Le réseau de la société, combiné à ses solutions d'application et de média entièrement intégrées, fournit une plateforme unique pour la diffusion de propriétés Web et de contenu en continu. L'entreprise opère dans le secteur de la diffusion de contenu et des services connexes. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et à des services de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu. Ses solutions comprennent deux plates-formes, les médias et les applications. La plateforme média permet aux entreprises de diffuser des fichiers volumineux (vidéos, téléchargements de logiciels, événements en direct) dans le monde entier. La plateforme d'applications Edgio permet à ses clients de créer, de sécuriser et d'accélérer leurs sites web et leurs API. Ses clients dans le domaine du commerce électronique comprennent des marques dans les secteurs de la vente au détail, des transports, de l'automobile et de l'hôtellerie. Elle compte également des clients dans les secteurs de la banque, de l'assurance et du paiement en ligne, dont les clients s'appuient sur leurs applications Web et mobiles et sur les interfaces de programmation d'applications (API) de leurs partenaires pour effectuer des transactions commerciales.

Secteur Services et conseils en informatique