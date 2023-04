Edgio Applications v7 aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en améliorant la sécurité, la performance Web et la rapidité d'exécution des équipes

De nouvelles innovations permettent aux équipes de fournir des sites Web en moins d'une seconde avec une sécurité multicouche intégrée, le tout à partir d'une plateforme holistique

Edgio, la plateforme de choix en matière de vitesse, de sécurité et de simplicité périphériques, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la plateforme d'applications Edgio v7. Ses nouvelles fonctionnalités intégrées de performance et de sécurité sont conçues pour augmenter le chiffre d'affaires des entreprises et booster l'équipe de développeurs grâce à une meilleure performance du site Web et à une sécurité multicouche. La plateforme intégrée et unifiée Edgio Applications permet de réduire le besoin de solutions multiples tout en permettant aux entreprises de déployer des applications plus rapidement, de mieux les protéger et d'augmenter les performances globales du site. La plateforme unifiée d'Edgio accélère de 90 % le chargement des pages, bloque des milliards de requêtes malveillantes chaque mois et réduit de 85 % le temps nécessaire à l'atténuation des exploits.

Avec la plateforme Edgio Applications, les équipes peuvent désormais déployer deux fois plus souvent et en toute sécurité, des mises à jour de sites Web, tout en intégrant la performance et la sécurité directement dans leurs applications grâce à un flux de travail unifié. Intégrée au réseau global d'Edgio, la plateforme permet aux développeurs de maîtriser la complexité des architectures applicatives et des piles technologiques et de contenir l'escalade des coûts et le nombre croissant de plateformes, de services et d'outils cloud auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises.

« Les équipes de développement Web sont confrontées à des environnements de plus en plus complexes qui prennent plus de temps en gestion qu'ils n'en apportent en productivité, ce qui pousse les meilleurs développeurs à quitter leur entreprise par sentiment de frustration », a déclaré Lara Greden, directrice de recherche, PaaS, IDC. « Leurs entreprises subissent des pertes de chiffre d'affaires en raison de l'insatisfaction des clients face à des sites Web et des applications peu performants, dont les causes profondes tiennent à des problèmes de sécurité et de productivité liés à la livraison. Les plateformes comme Edgio Applications qui permettent une livraison progressive les aident à se concentrer sur les choses qui comptent le plus pour leurs utilisateurs finaux, contribuant ainsi à assurer leur propre satisfaction et le succès de leurs entreprises ».

Des entreprises leaders de commerce électronique comme Mars et Shoe Carnival ont cité la plateforme Edgio Applications en raison de son importante contribution à leur transformation numérique.

« Chez Mars, nous nous sommes engagés à rester axés sur les avancées numériques, dans toutes nos plateformes technologiques. De ce fait, il est impératif que nous offrions une expérience en ligne performante et dynamique à nos consommateurs », a déclaré Kyle Barz, directeur informatique, Mars Wrigley. « En nous associant à Edgio et en utilisant les composants clés de sa plateforme d'applications, nous sommes en mesure de créer une architecture moderne qui nous permet de développer et de lancer des expériences haute performance dans toutes nos marques, ce qui se traduit par des chargements de page plus rapides, une meilleure expérience utilisateur en ligne et, en fin de compte, des possibilités de conversion accrues ».

« Edgio est un partenaire précieux pour Shoe Carnival et l'utilisation d'une solution unifiée prenant en charge nos besoins en matière de site, de performance et de sécurité nous a donné la possibilité de changer la donne », a déclaré Kent Zimmerman, vice-président de l'e-commerce et de la technologie marketing chez Shoe Carnival. « Avec l'ajout des solutions de sécurité d'Edgio, nous avons désormais une plus grande visibilité sur les vulnérabilités potentielles, moins de faux positifs, et la rapidité nécessaire pour déployer de nouvelles règles et répondre aux tentatives d'attaques de manière efficace et effective. L'équipe d'experts d'Edgio a également fourni une implémentation rapide et homogène et continue à fournir le support nécessaire pour permettre à notre équipe technologique de rester axée sur les tâches essentielles ».

La plateforme d'applications Edgio comprend trois composants : « Performance », qui accélère les applications Web et les API ; « Sites », une plateforme intégrée de développement d'applications Web ; et « Security », une solution de sécurité holistique qui garantit la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des applications Web et des API. En fournissant ces trois solutions au sein d'une plateforme intégrée, Edgio aide les entreprises à rendre leurs applications Web plus sûres, plus rapides et plus fiables.

Les nouvelles fonctionnalités essentielles d'Applications v7 sont les suivantes :

Le CDN global intégré et compatible avec les applications et une mise en cache dynamique avancée , permet aux équipes de fournir facilement des sites Web ultra-rapides tout en améliorant la vélocité des développeurs

et une mise en cache , permet aux équipes de fournir facilement des sites Web ultra-rapides tout en améliorant la Le moteur de décision exclusif , alimenté par le machine learning , fait en sorte que la double protection des applications Web et des API (WAAP) atténue en temps réel les menaces périphériques en constante évolution

, alimenté par , fait en sorte que la double protection des applications Web et des API (WAAP) atténue en temps réel les menaces périphériques en constante évolution Edge Insights permet aux équipes de recueillir en un seul endroit des informations analytiques essentielles pour Edgio Performance et Security

permet aux équipes de recueillir en un seul endroit des informations analytiques essentielles pour Edgio Performance et Security La configuration « pointer-cliquer » permet de configurer facilement les services Edgio sans l'intervention d'un développeur

permet de configurer facilement les services Edgio sans l'intervention d'un développeur La console unifiée fournit des informations exploitables, une observabilité approfondie, et une gestion centralisée des alertes pour chaque composant de la plateforme d'applications, le tout contrôlé depuis un tableau de bord unique

« Edgio Applications v7 permet de garantir que les entreprises puissent offrir à leurs clients de manière constante des performances inférieures à la seconde, quels que soient l'emplacement ou la charge, ce qui se traduit par des taux de conversion plus élevés, de meilleures expériences utilisateur et, en fin de compte, un chiffre d'affaires accru », a déclaré Ajay Kapur, CTO et directeur général des Applications, Edgio. « Nous sommes impatients de voir ce que nos utilisateurs créeront ensuite en utilisant les capacités de edge cache haute performance, de serverless computing et de sécurité périphérique de l'un des plus grands réseaux mondiaux ».

Edgio Applications v7 est disponible dès maintenant.

À propos d’Edgio

Edgio (NASDAQ : EGIO) aide les entreprises à garantir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, de manière plus sûre et avec davantage de contrôle. Notre réseau périphérique à l'échelle mondiale et convivial offert aux développeurs, associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de propriétés Web et de contenus en continu hautement performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et aux services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et de manière plus sécurisée, ce qui augmente leur chiffre d'affaires global et leur valeur commerciale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site edg.io et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230411005638/fr/