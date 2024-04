Edgio a annoncé un accord pluriannuel important avec EverPass Media. Ce partenariat va redéfinir la diffusion de contenus sportifs premium en direct à travers un large réseau d'établissements commerciaux dans tout le pays, promettant d'élever l'expérience de visionnage pour d'innombrables clients. EverPass a été lancé en avril 2023 en tant que coentreprise entre RedBird Capital Partners et 32 Equity, la branche d'investissement stratégique de la National Football League.

EverPass s'est rapidement positionné comme un acteur clé dans la distribution de contenus sportifs et de divertissement en direct adaptés aux bars, restaurants et autres lieux commerciaux - un témoignage de l'évolution du paysage de l'audience sportive en dehors de la maison. Ce partenariat entre Edgio et EverPass Media souligne un engagement commun à tirer parti de la technologie avancée et de la distribution stratégique de contenu pour favoriser l'engagement de la communauté et améliorer l'expérience globale du consommateur dans les lieux de visionnage publics. Il marque une étape importante dans l'industrie du divertissement sportif, promettant d'établir de nouvelles normes pour la façon dont le contenu sportif en direct est diffusé et apprécié dans les établissements commerciaux à travers le pays.

Dès cet été, Edgio offrira des services d'acquisition, de gestion d'événements en direct et de syndication encore plus performants grâce à Uplynk. En utilisant le Cloud Slicer Live d'Uplynk, Edgio acquerra le flux des ligues ou des réseaux de diffusion à partir de deux sites distincts sur les côtes Est et Ouest. Pour augmenter considérablement les revenus, Uplynk fournira également un paquet de monétisation dynamique, qui comprendra un ADS (serveur de diffusion publicitaire), un test de configuration des publicités avant les événements, un plugin SCTE pour identifier les pauses publicitaires, le contenu publicitaire et le contenu de la programmation, une insertion publicitaire ciblée et des données publicitaires au niveau du réseau (horodatage, taux d'achèvement et pourcentages, échecs, erreurs et autres données de demande et de réponse publicitaires obtenues et rapportées lors de l'exécution d'un appel de demande de publicité à l'ADS).

En 2023, le taux d'achèvement des publicités d'Uplynk pour plus de quatre milliards de visionnages en continu a atteint le chiffre impressionnant de 97,7 %. Pour aider EverPass à croître de manière exponentielle grâce à la syndication, Edgio fournira des ardoises, des publicités, SCTE-35 (Digital Program Insertion Cueing Message for Cable), des filigranes Nielsen, des sous-titres, des pistes audio SAP et des pistes audio à cause fermée. Le résultat de l'intégration transparente d'Uplynk sera une expérience vidéo professionnelle de haute qualité pour tous les fans de sport qui regardent et une augmentation des revenus pour EverPass et les établissements commerciaux à travers les États-Unis.