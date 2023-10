(Alliance News) - Edil San Felice Spa a fait savoir vendredi qu'elle a obtenu la certification SOA - catégories OG2 et OG12 - "comme preuve de l'engagement de l'entreprise à garantir la plus haute qualité et professionnalisme dans les services qu'elle offre", selon une note publiée.

La catégorie OG2 concerne la restauration et l'entretien de biens immobiliers soumis à protection, tandis que la catégorie OG12 concerne les travaux et installations d'assainissement et de protection de l'environnement.

Ces certifications s'ajoutent à la certification SOA, catégorie OG4, relative aux ouvrages d'art souterrains, notamment en ce qui concerne la construction, l'entretien ou la rénovation d'ouvrages souterrains nécessaires pour permettre la mobilité en surface.

"Les certifications obtenues, qui s'ajoutent à une liste déjà importante de 13 catégories, sont un témoignage tangible de l'engagement constant de l'entreprise à fournir des services d'excellence dans le domaine de la maintenance dans différents secteurs, ouvrant de nouvelles opportunités et consolidant l'entreprise en tant que partenaire de confiance pour les entités publiques et privées qui exigent des services de qualité supérieure dans la restauration et la maintenance de biens et de services", conclut la note.

Edil San Felice a clôturé vendredi en baisse de 0,8 pour cent à 2,51 euros par action.

