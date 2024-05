Edil San Felice SpA Societa Benefit (ESF) est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la construction d'autoroutes et de ponts. L'entreprise est engagée dans la construction (nouveaux travaux, reconstruction et réparations) d'autoroutes, de rues, de routes, de ponts, de tunnels et de pistes d'aéroport. En outre, ESF réalise des travaux de sous-traitance principalement liés à la construction d'autoroutes et de rues. ESF est spécialisée dans la construction civile et industrielle, l'entretien des routes, des autoroutes, des ponts, des viaducs, des aéroports, les travaux d'urbanisation, la collecte et le transport de déchets spéciaux dangereux et non dangereux, le balayage mécanisé et l'assainissement de l'environnement. La société opère en tant que contractant de clients institutionnels tels que Anas, Autostrade per l'Italia, Aeroporti di Roma, di Napoli et di Salerno. ESF est une organisation à activité unique et opère dans le segment de la maintenance. Ce segment est divisé en travaux d'entretien ordinaires et extraordinaires.

Secteur Construction et ingénierie