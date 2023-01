EdiliziAcrobatica clôture l'année avec 17% de contrats en plus

(Alliance News) - EdiliziAcrobatica Spa a indiqué mercredi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente des contrats signés, d'une valeur de 142 millions d'euros contre 121 millions d'euros l'année précédente.

En termes de croissance interne, le groupe a atteint un total de 1 709 employés au 31 décembre 2022, contre 1 390 au 31 décembre 2021. Le réseau de franchise italien est également d'une importance absolue : en 2022, il a enregistré 40 millions de contrats signés, confirmant l'excellent résultat déjà obtenu en 2021, malgré le freinage partiel du mécanisme de transfert par le système bancaire en relation avec les bonus fiscaux.

EdiliziAcrobatica France a enregistré une valeur des contrats signés au cours des 12 mois de 2022 de 5 millions d'euros, en hausse de 25 % par rapport à 2021, où elle avait atteint 4 millions d'euros. L'entreprise espagnole EA Iberica a enregistré 950 000 euros de contrats signés au cours de sa première année d'activité.

Enfin, pour Energy Acrobatica, des contrats d'une valeur de 38 millions d'euros ont été formalisés en 2022.

Riccardo Iovino, PDG et fondateur d'EdiliziAcrobatica, a commenté : ''Nous sommes maintenant habitués à des performances à deux chiffres, mais la croissance de 17% du nombre de contrats signés au cours des 12 derniers mois est une source de grande fierté pour tout le groupe, car elle intervient à un moment de crise sévère dans le secteur qui, déduction faite des incitations de l'État, souffre des difficultés causées par les prix élevés de l'énergie et la difficulté à trouver des matières premières. À cela s'ajoute la situation d'instabilité internationale, causée par la guerre en Ukraine, dont l'influence s'est fait sentir de manière décisive, et certainement pas prévisible, sur les marchés financiers, qui ont toutefois démontré une fois de plus leur grande confiance en EdiliziAcrobatica.

"L'année 2023 qui nous attend s'ouvre donc sur les meilleures prémisses qui nous conduiront, au cours des prochains mois, à soutenir la croissance de l'entreprise, également en nous ouvrant à de nouveaux marchés hors d'Europe, en proposant notre modèle d'entreprise et en l'adaptant, de temps à autre, aux territoires que nous avons identifiés comme étant les plus réceptifs à notre technologie".

