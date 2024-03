EdiliziAcrobatica S.p.A. est spécialisé dans les prestations de travaux sur cordes. Le groupe propose des prestations de carottage, de renforts de structure, de nettoyage et de rénovation des façades, des murs, des vitres et des toitures, de substitution des gouttières et des pluviales, d'installation et de nettoyage de cheminées, de mise en place de protections anti-pigeons et d'interventions partielles de terrasses et de corniches. EdiliziAcrobatica S.p.A. est la plus grande entreprise italienne dans son secteur et l'une des plus importantes d'Europe.

Secteur Construction et ingénierie