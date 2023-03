EdiliziAcrobatica reprendra 51% d'Enigma Capital à Dubaï

(Alliance News) - EdiliziAcrobatica Spa a annoncé jeudi avoir signé un contrat contraignant pour l'acquisition de 51% du capital social d'Enigma Capital Investments LLC, une société holding de droit émirati basée à Dubaï, à la tête d'un groupe actif au Moyen-Orient dans les secteurs de la construction, de la corderie, du nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux et des services de facility management.

L'accord prévoit qu'à la clôture de l'acquisition, EDAC acquerra 51 % des parts d'Enigma Capital, qui seront vendues par les actionnaires actuels, personnes physiques résidant aux Émirats arabes unis, qui détiennent la majorité d'Enigma Capital, contre le paiement à la date de clôture d'un prix provisoire de 28,3 millions d'AED, soit environ 7,2 millions d'euros.

Enigma Capital détient la propriété effective de la totalité du capital social des sociétés suivantes : SBC Global Contracting LCC, Magnum Plus, Spider Access Cladding Works & Building Cleaning qui contrôle la succursale de Spider Access Cladding Works & Building Cleaning de Dubaï, Vertico Xtreme LLC qui contrôle Vertico Xtreme KSA.

Enigma Capital et ses filiales ont déclaré des revenus de 25 millions d'AED, un EBITDA de 4 millions d'AED, un bénéfice net de 3,3 millions d'AED et un NFP au 31 octobre 2022 de 7,6 millions d'AED au 31 décembre 2021.

Parallèlement à la clôture de l'acquisition, explique la société, des pactes d'actionnaires seront signés pour réglementer la gouvernance d'Enigma Capital, de ses filiales et la circulation de ses participations, les actionnaires vendeurs continuant à exercer une fonction d'orientation stratégique même après la clôture de la transaction.

En outre, EdiliziaAcrobatica a fait savoir qu'une opportunité s'est présentée pour Enigma Capital d'acquérir d'importantes commandes aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, dont une concernant des travaux de maintenance et de nettoyage à Dubaï dans le gratte-ciel "Burj Khalifa". Compte tenu de l'importance, également médiatique, des commandes et de la complexité opérationnelle de leur gestion, EDAC, par la signature d'un contrat de prêt rémunéré le 28 octobre 2022 avec Enigma Capital et les actionnaires vendeurs, a mis à la disposition d'Enigma Capital des ressources financières pour un montant de 1,5 million d'euros, qui lui ont permis de faire face aux investissements initiaux nécessaires ainsi qu'à la gestion globale du projet, notamment l'embauche d'un personnel supplémentaire d'environ 200 personnes, par rapport à celui déjà employé par le groupe.

Jeudi, l'action EdiliziAcrobatica a progressé de 2,1 pour cent, à 16,68 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.