Edinburgh Worldwide : baisse de la valeur nette d'inventaire semestrielle

Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Édimbourg, qui investit principalement dans des titres britanniques - La valeur nette d'inventaire par action au 30 avril diminue de 7,5 % pour s'établir à 182,78 pence par action, contre 197,70 pence au 31 octobre. Le rendement total de l'actif net pour la période est en baisse de 7,5 %, alors que l'indice S&P Global Smaller Companies a baissé de 1,5 %. Pour le semestre clos le 30 avril, le rendement net avant impôt tombe à 58 705 GBP, contre 458 073 GBP l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société se dit convaincue que les titres en portefeuille représentent "un ensemble d'opportunités d'investissement à long terme parmi les plus passionnantes et les plus transformatrices qui soient".

Cours actuel de l'action : 146,89 pence l'unité, en hausse de 1,0 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 20

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

